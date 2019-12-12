«Уралэнергосбыт»: расширяем сервисы

Гарантирующий поставщик электроэнергии на Южном Урале, компания «Уралэнергосбыт», в рамках форума «Эффективная энергетика» рассказала о действующих и будущих услугах для потребителей.

11 декабря под эгидой Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области состоялся Уральский межрегиональный энергетический форум 2019 «Эффективная энергетика», который традиционно проходит в преддверии профессионального праздника — Дня Энергетика.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, компаний энергетической отрасли и промышленных предприятий области. Главными темами стали перспективы развития электроэнергетического комплекса, инструменты энергосбережения и новые технологии в энергетике. Гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области, компания «Уралэнергосбыт», провела круглый стол для потребителей, физических лиц, в рамках которого энергетики рассказали о развитии предприятия и новых клиентских сервисах. За пять месяцев работы были запущены: личный кабинет для физических и юридических лиц, интернет-приемная и телефонный центр поддержки клиентов. Восстановлена инфраструктура очных центров обслуживания. Еще в прошлом году в Челябинске их было только два, а сейчас работают семь — в каждом районе города. Увеличилось и время работы. Существенно возросла транспортная доступность и пропускная способность. В следующем году компания обещает внедрить такие современные и удобные для потребителей инструменты, как мобильное приложение и чат-боты. В планах для юридических лиц есть и электронный документооборот.

Положительно оценил работу гарантирующего поставщика, присутствующий на форуме заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

— Безусловно, сейчас нужно сосредоточиться на выстраивании долгосрочных отношений с «Уралэнергосбытом», — прокомментировал вице-губернатор. — Мы понимаем уровень социальной ответственности компании. Благодарим за терпеливое отношение к не всегда дисциплинированным плательщикам. Считаем, что ситуация, в принципе, должна исправляться. Мы должны выйти на уровень, который был ранее — 98-99% оплаты за электроэнергию, это абсолютно нормальная практика.

Большую заинтересованность у бизнес-сообщества вызвал проект по управлению ценой на электроэнергию, который дает возможность потребителям получать денежные средства взамен снижения мощности, сейчас он активно реализуется по всей России. В результате победы в конкурсе Системного оператора «Уралэнергосбыт» стал единственным агрегатором в Челябинской области, уполномоченным на предоставление данных услуг. Предпринимателям рассказали о реальном опыте, доступных способах управления потреблением и потенциальных выгодах проекта.

— Компания строит долгосрочные планы, поэтому мы вкладываем все средства и силы в развитие, — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков. — Расширяем и улучшаем клиентские сервисы, участвуем в других смежных проектах, выгодных для наших клиентов. За первые полгода проделана большая работа, но мы понимаем, что еще многое предстоит сделать, чтобы заслужить доверие потребителей и вывести сервис энергосбытовой компании на новый уровень.

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