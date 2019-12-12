В Челябинске объявили отбор на премию «Андрюша-2020»

Приглашаем юные таланты в сфере искусства для участия в конкурсе на XI Премию «Андрюша-2020»! Премия «Андрюша» уже стала успешной стартовой площадкой для многих десятков талантливых детей Челябинской области, которые сейчас учатся в лучших творческих вузах России, а некоторые из них уже вышли на профессиональную сцену известных театров и концертных залов.

Номинации конкурса — «вокал», «танцы», «живопись», «актерское мастерство». Принимаются работы детей и коллективов детей в возрасте 7 — 15 лет. Участие — бесплатное. Особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В состав жюри входят деятели искусства и культуры мирового масштаба. Неизменный Председатель жюри Премии — народный артист России продюсер, режиссер Андрис Лиепа.

На конкурс предоставляются видеозаписи выступлений детей — песенные и танцевальные композиции, отрывки из спектаклей/фильмов, выступления в жанре «художественное слово», работы изобразительного искусства — соответственно номинациям. Тема в номинации «живопись» — «Прекрасная Земля: самые красивые и вдохновляющие места нашей планеты». Прием заявок продлится до 17 февраля 2020 года включительно. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте Детского Благотворительного фонда «Андрюша» andrusha-fond.ru.

Главная награда Премии — статуэтка из латуни «Мальчик, зажигающий звезды». Призы лауреатов — участие во всероссийских и международных конкурсах, концертах и фестивалях в России и за рубежом, творческих школах, обучающих программах и мастер-классах Благотворительного фонда «Новые Имена», Культурного центра Елены Образцовой, Международного фонда Юрия Розума, Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и других. Преподаватели детей-лауреатов Премии награждаются целевыми денежными сертификатами для повышения квалификации.

Награждение лауреатов ХI Премии состоится на Торжественном благотворительном Гала-концерте памяти талантливого и светлого мальчика Андрюши Жаботинского в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки Челябинска 23 апреля 2020 года. В концерте примут участие дети — победители Премии разных лет, а также звезды оперы, балета, эстрады, драматического искусства.

Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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Положение о конкурсе

Оргкомитет: ДБФ «Андрюша», БД Спиридонов, офис 513,

+7 (351) 235 75 55, +7 351 775 45 40

www.andrusha-fond.ru