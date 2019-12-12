«Ключевая» цифра года: «Интерсвязь» вручила челябинской семье 200 000 комплект ключей

Юбилейный 200 000 комплект ключей от «Умного домофона» сегодня вручили в Челябинске. Его обладателем стал житель дома по улице Курчатова, Александр Томилов. Представители компании «Интерсвязь» торжественно передали его семье набор из четырех ключей, защищенных криптографическим способом, а также современный и полезный подарок — интеллектуальную телевизионную приставку IsBox. Теперь челябинец сможет наблюдать за обстановкой у подъезда не только со своего смартфона, но и на экране телевизора.

Появление «Умного домофона» мужчина вместе с соседями ждал несколько месяцев. Будучи старшим по подъезду — сам инициировал голосование, а позже вместе с представителями «Интерсвязь» обошел каждую квартиру для сбора подписей. В итоге «За» установку умной системы высказалось подавляющее большинство жителей.

Монтаж «Умного домофона» произвел партнер компании, который уже установил десятки «Умных домофонов» по всему Челябинску. К слову сказать, 90% управляющих и домофонных компаний региона подписали соглашения с компанией «Интерсвязь».

— За каждым комплектом ключей от «Умного домофона» стоит семья, — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Первыми абонентами стали сами разработчики, поэтому мы постоянно совершенствуем сервис, ориентируясь на действительные потребности людей. Находясь в авангарде развития телекоммуникационного рынка, мы понимаем, что домофонизация Челябинска — реальный шанс изменить город к лучшему. Поэтому мы решили уже сейчас вложить собственные инвестиции в этот большой проект».

Напомним, интеллектуальными системами домофонии от «Интерсвязь» оборудованы более 50 000 подъездов в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте, Копейске, Коркино, Южноуральске, Пласте, Троицке, Еманжелинске, Кыштыме, Каслях, Озерске и Магнитогорске. Новая технология позволяет открывать двери и наблюдать за обстановкой на улице через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Кроме того, доступ в подъезды обеспечен участковым врачам, службам скорой помощи, пожарным и полиции. Эти специалисты могут открывать дверь «Умного домофона» так же при помощи собственного смартфона.

Создатели «Умных домофонов» позаботились о комфорте каждого: консерватора и ценителя инноваций. Пользователи смартфонов могут контролировать ситуацию у подъезда с помощью видеокамеры в домофоне, получать видеозвонки на свой телефон, а также просматривать архив видеозаписей со своего подъезда за последние 7 дней. Пользователи электронных ключей и домофонных трубок в квартире, могут открывать двери старым привычным способом. Разница лишь в том, что за сравнительно меньшую абонентскую плату, жители получают больший набор функций, включая связь с экстренными службами , собственной УК или консьержем.