Лучшие соревнования десятилетия

На прошлой неделе впервые в истории сноуборда официальный сезон для представителей этого вида спорта открылся в России — на горнолыжном курорте ПАО «ММК» «Металлург-Магнитогорск» на озере Банном. В течение двух дней — 7 и 8 декабря — самые именитые райдеры мира соревновались в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Трибуны заполнены до отказа

О том, что Магнитка умеет и может принимать международные соревнования, было известно давно, и именно ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» принимал Сурдлимпийские игры буквально сразу после сочинского олимпийского праздника в 2014 году. Тогда инстаграм сурдлимпийцев всего мира был переполнен улыбающимися спортсменами на фоне пейзажей «уральской Швейцарии». Теперь в гости к магнитогорцам приехала элита мирового сноуборда. Более 160 человек: 97 спортсменов из 17 стран мира — чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, обладатели Кубка мира, а также тренерский штаб, руководители международной федерации сноуборда и общероссийской федерации олимпийского сноуборда.

В церемонии торжественного открытия Кубка мира приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер,заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и директор федерального управления по проведению спортивных мероприятий Алексей Курашов.

Алексей Текслер и Виктор Рашников среди болельщиков

Договоренность о проведении первого этапа Кубка мира по сноуборду на склонах горнолыжного центра ММК была достигнута в июле этого года. Как рассказывал журналистам президент общероссийской федерации сноуборда Денис Тихомиров, даже зная о магнитогорской закалке и крепкой рабочей хватке, тогда не верилось, что всего пяти месяцев хватит на то, чтобы подготовить спортивный праздник мирового уровня.

Сегодня комментарий Дениса Тихомирова звучит более чем убедительно:

— Этап Кубка мира, проведенный в Магнитогорске, точно был лучшим подобным событием за последние десять лет.

И рейс-директор мировых соревнований по сноуборду Уве Байер это с готовностью подтвердил.

— Есть много причин, по которым стоит приезжать в Россию на этапы Кубка мира, — говорит Уве Байер. — Прежде всего, это прекрасные погодные условия, особенно в самом начале сезона, когда в Европе снега нет, а у вас уже стабильная зима. Ну и, конечно, прекрасная организация соревнований. Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам первого этапа Кубка мира. Убедился: Магнитогорский металлургический комбинат недаром известен на весь мир не только своим умением производить качественный металл, но и организацией спортивных мероприятий высшего уровня. Замечательная подготовка склона: есть ощущение, что это Олимпийские игры, а не этап Кубка мира, и за это особая благодарность организаторам.

Открывая турнир, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, в частности, сказал:

— Становится доброй традицией проводить престижные соревнования мирового уровня в нашем горнолыжном центре. Все мы помним XVIII Сурдлимпийские игры, которые прошли на этих склонах, здесь же побывала эстафета олимпийского огня зимних игр в Сочи. И тот факт, что ежегодно к нам приезжают лучшие горнолыжники для проведения соревнований, тренировочных сборов, свидетельствует: качество наших трасс соответствует самому высокому мировому уровню. Руководство Челябинской области, Республики Башкортостан, администрация Магнитогорска и, конечно, Магнитогорский металлургический комбинат сделали все возможное, чтобы сегодняшние соревнования прошли на высочайшем уровне.

Крутой вираж

Первый — во всех смыслах — этап Кубка мира по сноуборду на склонах ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» стал историей. Иностранцы улетели по домам с роскошными впечатлениями и, по свидетельству пассажиров, соседствующих с ними в самолете, оценивали свое пребывание в Магнитогорске исключительно в превосходной степени. А напоследок — впечатление от соревнований президента общероссийской федерации сноуборда Дениса Тихомирова:

— Повторю, что это были лучшие соревнования, пожалуй, за последнее десятилетие, в плане организации и подготовки трассы. Создание спортивных условий, околоспортивной инфраструктуры, ощущение праздника — все это уровень чемпионата мира. И представить, что все это, по сути, сделано руками Магнитогорского металлургического комбината, довольно трудно, пока не познакомишься с командой предприятия, не посмотришь на подход к делу. Высокопрофессиональная команда, которой по плечу проведение и организация соревнований любого уровня. Для нас главная задача: чтобы открытие сезона сноуборда стало ежегодным мероприятием в Магнитогорске, потому что это говорит о мощи, потенциале нашей страны в целом. Уверен, ММК с этим справится. И, конечно, отдельные слова восхищения Виктору Филипповичу Рашникову за то, что мы все это сделали благодаря и его личному решению. Он мудр в понимании, что развитие зимних видов спорта — большое социальное дело, ведь это популярный вид спорта, который охватывает все большее число людей. Если бы во всех городах с горным ландшафтом были подобные сноу-парки — да, вы называете это горнолыжным курортом, а мы — сноу-парками, — как в Магнитогорске, Россия давно повально занималась бы зимними видами спорта.