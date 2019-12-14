За выброшенный на помойку старый холодильник в Челябинске могут оштрафовать

Под Новый год многие горожане затевают ремонт, меняют мебель и технику. Часть ненужных вещей удается продать. А что похуже отправляется на помойку. Рядом с контейнерами постоянно стоят старые двери, диваны, разломанные шкафы…

Можно ли выносить такие вещи на общую мусорку?

— На днях закончили ремонт в квартире. Остались старые доски с пола и двери. Попробовали вызвать грузчиков. А в компании говорят, что мусор вынесут только до первого этажа. Если кто-то заметит, что они отнесли его на контейнерную площадку, то обязательно оштрафуют. Пришлось темными вечерами выносить мусор помаленьку самим, — раскаялась КП-Челябинск горожанка Альбина.

ДЛЯ ПРОСТЫХ ГОРОЖАН ЗАПРЕТОВ НЕТ

— Строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам. Затраты на их вывоз не включены в наш тариф. Поэтому горожанам нужно договариваться о вывозе такого мусора со специальной лицензированной организацией, — подтвердили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса». Эта компания и вывозит мусор из наших дворов.

Однако найти специализированную организацию на просторах Челябинска оказалось непросто. Большинство из них не работают с частными лицами и не вывозят на свалку диваны и старые холодильники по одному.

Зато редакцию успокоили в городском управлении благоустройства:

— На каждой контейнерной площадке города должно быть оборудовано место для крупногабаритного мусора: старой мебели, строительного мусора и др. Затраты на вывоз таких вещей действительно не заложены в тариф «ЦКС». Убирать объемный мусор должна управляющая компания. Свои расходы она может включить в квитанцию.

СПОРЯТ, НО ВЫВОЗЯТ

Увы, на практике все не так гладко. Коммунальщики постоянно бодаются с региональным оператором по вывозу мусора — кому и что вывозить.

Особенно остро этот вопрос встает после субботников. В итоге часть мешков утилизирует регоператор, часть — управляющие компании. Очищать мусорки им помогают «старьевщики». Это люди, которые подбирают ненужные вещи для себя или сдают их на переработку.

Бывали случаи, когда люди выбрасывали в пластиковый контейнер тяжелые кирпичи, а потом машина не могла их поднять. Поэтому я советую ставить тяжелый мусор рядом. А еще лучше выбрасывать его в огромный железный контейнер (пожож на корабль! — прим.ред.), который разгружается только на свалке. Их тоже мало, и меняют их не так часто. Но это лучше, чем захламлять двор, — рассказал КП-Челябинск главный инженер управляющей компании «Ремжилзаказчик» Кирилл Верещагин.

ПОЛОЖИЛ У ПОДЪЕЗДА — ОТДАЙ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ

И все же за выброс мусора могут оштрафовать.

— Если человек не донес что-то до контейнерной площадки, а выбросил это у подъезда, где-нибудь во дворе, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей, — говорят в городском управлении благоустройства. — Составлять протокол будем мы, а зафиксировать правонарушение, сообщить нам о нем может, к примеру, управляющая компания.

Штрафы для организаций гораздо больше. Вот почему автотранспортные компании и грузчики отказываются вывозить и выносить большие вещи открыто.

НА ЗАМЕТКУ

На мусоре можно подзаработать

Холодильники, стиральные машины, электроплиты, чугунные ванны можно сдать на металлолом. И для этого даже не нужно выходить из дома. Старьевщики могут приехать к вам на дом и вынести ненужную вещь. Особенно щедрые еще и заплатят несколько сотен.

Телефоны таких людей есть в интернете.

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