Отметить Новый год на базе под Челябинском стоит как отпуск в Турции

Уже выбрали где отпраздновать Новый год в Челябинске? Если нет, то ничего страшного, хоть и времени осталось с гулькин нос. Даже сейчас в ресторанах и пригородных базах отдыха реально забронировать место. Также вполне реально купить путевку в теплые края. Неделя в Турции вполне сопоставима с двумя дня празднования на базе под Челябинском.

Где отметить Новый год в Челябинске: рассуждаем с экспертами 00:00 00:00

СПРОС НА БАЗЫ БОЛЬШОЙ, НО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ В ГОДУ

Новый год семейный праздник: искать места для отдыха мы будет с учетом среднестатистической семьи - два взрослых, два ребенка. На местных базах цена сильно варьируется.

Самым дешевым, что логично, оказался четырехместный номер без банкета: за такой просят около 41 000 рублей за три дня. Самым дорогим оказался коттедж, который можно снять за 71 000 на такой же срок время.

— Цена привычная именно для наших баз. Она каждый год такая. Спрос превышает предложение. У нас не так много баз, а еще приезжают из Екатеринбурга. Ведь на Южном Урале природные условия лучше. Базы у нас заняты с 1 по 8 января и с 15 июня до 15 августа. В остальное время они простаивают. Поэтому бизнес набирает максимальную прибыль, с учетом всех затрат на обслуживание, — считает эксперт в сфере туризма Олег Ежков.

Новый год — это прежде всего праздник для наших детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор центра информационных решений «Андреев Consulting» Артур Андреев, считает, что банкет, который входит в цену на базах под Челябинском, больше похож на «бутербродную программу».

— Везде предлагают банкет, однако если взглянуть на меню, которое включено в стоимость для четырех человек, можно понять, что порции очень маленькие. 100 грамм нарезки колбасы полагается на человека. Получается, что в итоге все равно придется заказать что-то отдельно и задорого. Притом качество самих продуктов будет не очень хорошим, — поделился Андреев.

ТУРЦИЯ, ИНДИЯ, ТАИЛАНД

Итак, вы уже поняли, что отношение ко встрече Нового года на базах у нас скептическое. Отвергаешь — предлагай! Ок, читатель, рассказываем. Эксперты предлагают опробовать внутренний туризм. Например, сейчас можно достаточно дешево поехать на отдых в Москву.

— Москва действительно уже стала европейским городом, куда стоит приехать на Новый год. Там есть хорошие рестораны, Кремлевская елка, каток на Патриарших прудах, весь центр замечательно украшен. Поэтому столица интересный вариант, как и Санкт-Петербург, — считает Андреев.

Обратим взоры на заграницу. Любимая россиянами Турция готова принимать туристов и зимой. Хотя многие считают, что это только летний отдых. Действительно, зимой на курортах Турции ветреные +15 градусов. Не покупаться, но можно комфортно гулять. Неделя в Турции вполне сопоставима по цене с празднование Нового года на базе в Челябинске.

В Турции зимой искупаться не получиться, а вот в Индии — запросто!Фото: Ольга ЕФРЕМОВА

Если хотите пляжного отдыха, то эксперты рекомендуют присмотреться к Гоа — 100 000 руб. на двоих — или же Таиланд, Пхукет около 75 000 за человека.

Можно отправиться в западные страны. Учтите, что в большинстве вместо Нового года празднуют католическое Рождество, поэтому сам город, в который вы отправляетесь, может выглядеть слегка тускнее, если вы решили прилететь не в сочельник.

— Людям, которые с семьей собираются, например, в Прагу, сложнее поехать туда на Рождество. Во-первых это будет дороже, потому что на отпуск будут ехать еще туристы из Европы. Во-вторых, нужно будет отпрашивать детей из школу, когда у них могут быть экзамены, — отметил Олег Ежков.

ЦЕНЫ

Две ночи на базе отдыха под Челябинском 40-70 тыс. руб.

Билеты и отель в Турции на неделю: 120 тыс. руб.

Билеты и отель в Праге на неделю: 170 тыс. руб.

Билеты и отель в Москве на неделю: 108 тыс. руб.

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