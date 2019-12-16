На «Маленьком чемпионе — 2019» в Челябинске пришлось устраивать переигровку из-за одновременного финиша спортсменов

Первые солнечные лучи только пробивались сквозь вытянутые окна манежа, а на старт уже готовились первые атлеты-крохи. Кто-то был напуган и растерянно водил глазешкам по сторонам, стараясь не потерять из вида маму. А другие еще до старта проводили тренировочные забеги, демонстрируя отличную спортивную форму.

В этом году на 15-е зимние соревнования «Маленький чемпион» собралось рекордное количество участников — 500 человек.

— Мы приветствуем всех участников и желаем им успехов на «беговых» дорожках. Можно по разному относится к забегу в ползунках — как к веселому семейному празднику или как началу пути в большой спорт, — говорит контент-директор челябинского филиала «Комсомолки» Светлана Уфимцева.

В этот раз маленькие чемпионы соревновались в легкоатлетическом манеже ЮУрГУ, как настоящие спортсмены. Манеж с искусственным покрытием имеет три круговых дорожки длинной 200 метров, а для соревнований на короткие дистанции в манеже предусмотрено шесть дорожек длиной 60 метров. Также в центре манежа располагаются две теннисные площадки, есть выделенные места и ринг для занятий боксом. В 2018 году в манеже открылся скалодром высотой в десять метров для занятий скалолазанием. Для юных спортсменов и студентов университета при комплексе функционирует секции легкой атлетики, тенниса и бокса

Летом 2019 года легкоатлетический манеж кардинально преобразился: полностью заменено покрытие беговой дорожки, на теннисных кортах установлены новые специальные, автоматизированные ограждающие конструкции, заменены сетки, приобретена пушка для подачи мечей, зона для бокса украсилась новыми грушами и другим оборудованием, открыты четыре новые трассы скалодрома. А сам манеж посвежел и заблистал новым современным дизайном. Ну как на такой площадке и не стать чемпионом?

Интересно, что на этих соревнованиях впервые в истории состязаний мы столкнулись с необычной проблемой: в средней и старшей возрастных категориях победители финишировали с одинаковым временем — ровно 3 секунды. Поэтому пришлось провести по дополнительному финальному забегу. Что, конечно, только прибавило состязаниями зрелищности и остроты.

За тем, чтобы крохи соблюдали все правила соревнований, следили студентки факультета дошкольного образования ЮУрГГПУ. Будущие педагоги подбадривали малышей и их родителей и, конечно же, болели за каждого чемпиона.

Немаловажной частью каждого «Маленького чемпиона» являются интерактивные зоны от партнеров фестиваль, которые привлекают всех гостей и участников фестиваля. На забеге можно было проконсультироваться по детскому питанию сразу у нескольких представителей фирм.

Огромные рыжие коты дали малышне себя потискать, а магазин постоянных распродаж «Галамарт» вручил победителям забавные игрушки и полезные подарки. География федеральной франчайзинговой сети охватывает почти всю России. Здесь всегда доступные цены и более 7000 товаров на любой случай и для каждого члена семьи. В разделе с детскими товарами найдется все самое необходимое для детей любого возраста. Игрушки для малышей, девочек и мальчиков, конструкторы, раскраски, книги, настольные игры и другие товары для детей — все это вы найдете в магазине постоянных распродаж «Галамарт». Единый номер: 8-800-333-4-000. www.galamart.ru.

Детский город профессий «Мастерславль» — масштабный российский интерактивный развивающий проект для детей.

«Мастерславль» предлагает провести новогодние снежные выходные в Челябинске. Вас ждет интересная программа: квест, дискотека, самостоятельное посещение мастерских и праздничное настроение. Гости смогут создать «Волшебный снег» в Научной Лаборатории, смастерить «Новогодние открытки» в Галерее искусств, создать «самый снежный букет» в Службе Озеленения и многое другое! Все интересующие вопросы вы можете задать с 10-00 до 20-00 по телефону: (351) 750-44-50, а также 8 922 713 56 93 или написать на электронную почту: info@masterslavl74.ru. *Группа от 12 детей. Челябинск, ул. Молдавская, 10 (2 этаж). Тел.: 750-44-50. ВКонтакте. www.masterslavl74.ru.

Каждый чемпион отведал и унес с собой море вкусняшек от одного из самых известных российских брендов детского питания «Фрутоняня».

Под маркой «Фрутоняня» выпускаются как продукты для первого прикорма включая гиппоаллергенные, так и разнообразные продукты для развития вкуса малыша: пюре и соки из фруктов и овощей, быстрорастворимые и готовые каши со злаками в баночках, жидкие питьевые молочные кашки и детская питьевая вода. www.frutonyanya.ru

Ресторан Pushkin разыграл сертификат на празднование детского дня рождения. Двухэтажный ресторан, расположенный в парке Пушкина, порадует посетителей большими игровыми зонами, вкусными блюдами и специальным детским меню в дизайнерском оформлении. Телефон для бронирования столиков: (351) 263-66-57, +7 9000-6-999-84. www.pushkin74.ru. ВКонтакте.

Торговая марка «Бибиколь» — эксклюзивный партнер соревнований среди производителей детского питания для малышей на козьем молоке наш давний друг «Комсомольской правды» угостил всех малышей своей продукцией. «Бибиколь» — это адаптированные смеси «НЭННИ», сухое козье молоко «АМАЛТЕЯ», натуральные «БИБИКАШИ» и органические пюре. www.bibicall.ru.

Центр современной детской стоматологии «Вэладент Джуниор» также не оставил без подарков участников предновогоднего забега. Подарки получили лидеры забегов и победители в номинациях «Ослепительная улыбка». Следить за здоровьем зубов нужно смолоду. В «Вэладент Джуниор» специалисты не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед. г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6; ул. Коммуны, 106, ст.1; Тел.: 8 (351) 246-77-77; www.junior74.ru. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Для поддержания здоровья маленьких чемпионов офтальмологическая клиника «АртОптика» и офтальмо-диагностические салоны «АртОптика» наградили участников забега фирменными блокнотами и ручками, а победителям достались бесплатные первичные консультации и обследования у врача-офтальмолога. «АртОптика» предлагает комплексную проверку зрения на современном офтальмологическом оборудовании. Детская офтальмология (прием с 2,5 мес.): диагностика и лечение косоглазия, физиолечение. Имеется огромный выбор мягких контактных линз и очковых оправ для взрослых и детей. Очки для спорта (плавание, альпинизм), для вождения авто, для работы на компьютере и, конечно же, солнцезащитные! Брендовые оправы и линзы европейских производителей. Девиз компании: «Хорошее зрение каждому», от месячного крохи до столетнего долгожителя! www.artoptika.ru. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подарки участникам семейных соревнований предоставил «БУАРОН» — французский производитель безрецептурных лекарственных средств для всей семьи. Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разработки, «БУАРОН» создает препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям Европейской Фармакопеи и FDA и производятся в строгом соответствии с международными стандартами качества GMP. «БУАРОН» производит более 60 комплексных гомеопатических препаратов и 1200 монокомпонентных гомеопатических средств (монодоз). www.boiron.ru. Дантинорм Бэби — натуральный комплексный препарат на основе лекарственных растений, компоненты которого помогают справиться со всеми основными симптомами прорезывания зубов. Дантинорм Бэби может применяться при прорезывании зубов даже у самых маленьких детей с рождения. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Семейный парк развлечений «Планета Смайлс» вручил малышам абонементы на множество развлечений. «Планета Смайлс» приглашает ребят и их родителей провести ежедневный досуг, а также отметить день рождения, корпоративы, выпускные и новогодние программы. В парке более 100 игровых аппаратов и аттракционов, трехуровневый лабиринт, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад с развивающим оборудованием, модульным городком и батутом с шариковым бассейном, а также много других развлечений на любой вкус и возраст. Здесь вас ждут 12 дорожек для игры в боулинг, 15 столов для американского пула и русского бильярда. Приходите, будет весело! г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, 4 этаж; тел.: 8(351) 245-25-25, 245-26-26; http://cuba74.ru/развлечения/планета-смайлс/.

Медицинская компания «ИНВИТРО» — это крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения — главные приоритеты работы. «ИНВИТРО» — это: более 1000 офисов в 6 странах; более 1800 лабораторных исследований; анализы в комфортной обстановке, без очередей, без направления врача, без медицинской карты; почти 10 млн пациентов ежегодно; 9 собственных лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 150 тысяч исследований; единая технологическая и информационная архитектура по всей сети, что позволяет получать результаты исследований, выполненных на одинаковом оборудовании по единой технологии; получать результаты исследований в любом офисе, независимо от того, где был сдан биоматериал; клиентоориентированность. www.invitro.ru.

Победители также получили подарки от компании «Интерсвязь», а ростовая кукла Егор Кислородов от челябинской региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСмог» угощал всех присутствующих кислородными коктейлями.

Открылись соревнования выступлением сборной команды Южно-Уральского государственного университета по чир спорту.

А юные артистки центра художественной гимнастики «Принцесса Спорта» помогли поддержать боевой дух маленьких спортсменов. «Принцесса Спорта» — это шесть классов в разных районах города для обучения художественной гимнастике девочек от 3 до 9 лет. Здесь вашему ребенку подарят бесплатное пробное занятие! г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев 68Д (центр AquaBABY), ул. Академика Макеева, 7А (д/с «Какаду»), ул. Братьев Кашириных, 12Д (детский садик-клуб «Божьи коровки»), ул. Марченко, 28 (Дворец Спорта «Надежда»), ул. Новороссийская, 81 (СК «Восход»), ул. Образцова, 26А (СК «Баланс»); единый тел.: (351) 223-16-84. www.princessa74.ru.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» выражает особую благодарность любимому малышней и взрослыми ведущему Валентину Париеву.

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