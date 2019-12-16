Фасад театра драмы в Челябинске превратят в экран для мультиков

В канун новогодних праздников горожанам создадут приподнятое настроение. С 25 по 30 декабря в Челябинске пройдет Первый фестиваль света «Южноуральское сияние».

— Лучшие мастера световых шоу России каждый день, в 20.00, будут демонстрировать на фасаде театра драмы 3D мультики хронометражом в пять минут каждый, — говорит и. о. первого заместителя главы города Серей Адвеев.

Фасад театра драмы превратится в экран для мультиков. Фото: cheladmin.ru

БАЛЕРИНА, ТАНЦЫ, АНИМАЦИЯ

В каждом районе города появятся арт-объекты — светящиеся огромные елочные шары, украшенные рождественские деревья.

За памятником Ленину, у музыкального фонтана, установят несколько световых арт-объектов театральной тематики — сказочную карету, фигуру балерины, гримерный столик, яйцо Фаберже. Всего по городу расставят 19 фигур.

А в Театральном сквере каждый вечер будет работать новогодняя анимация — труппа театра современного танца Ольги Пона.

Еще один светящийся коридор на Кировке. Фото: cheladmin.ru

Кстати, в Москве каждую осень проходит международный фестиваль «Круг света». Световые инсталляции, выступления пиротехников из разных стран мира и, конечно, красочные фейерверки и миллионы огней — это столичный фестиваль. Может, и Челябинск обзаведется новогодней праздничной традицией?

Эта красавица появится в новом сквере на улице Красного Урала. Фото: cheladmin.ru

Сквер Колющенко: шестиметровый самовар! Фото: cheladmin.ru

Световой арт-объект в Театральном сквере. Фото: cheladmin.ru

Цветовая инсталляция в Металлургическом районе. Фото: cheladmin.ru

Приходите в Театральный сквер. Там будет красиво. Фото: cheladmin.ru

ГДЕ УСТАНОВЯТ СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ?

Калининский район:

— сквер им Столыпина (ул Кирова, 55);

Курчатовский район:

— сквер на перекрестке ул Красного Урала и Комсомольского проспекта (ул. Красного Урала, 10);

Ленинский район:

— сквер им. Гагарина (ул Гагарина, 41);

Металлургический район:

— перекресток ул Металлургов — ул Черкасская;

Советский район:

— ул. Доватора — ул. Шаумяна;

— Театральная площадь;

Тракторозаводский район:

— Комсомольская площадь;

— Сад Победы (ул Героев Танкограда, 79);

Центральный район:

— перекресток Свердловского пр — ул Труда;

— перекресток пр Ленина — ул Российская;

— перекресток пр Ленина — ул Лесопарковая;

— перекресток ул Коммуны — ул Карла Маркса;

— перекресток пр Ленина — Свердловского пр (вход в парк Алое поле);

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