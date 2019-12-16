Фасад театра драмы в Челябинске превратят в экран для мультиков
В канун новогодних праздников горожанам создадут приподнятое настроение. С 25 по 30 декабря в Челябинске пройдет Первый фестиваль света «Южноуральское сияние».
— Лучшие мастера световых шоу России каждый день, в 20.00, будут демонстрировать на фасаде театра драмы 3D мультики хронометражом в пять минут каждый, — говорит и. о. первого заместителя главы города Серей Адвеев.
Фасад театра драмы превратится в экран для мультиков. Фото: cheladmin.ru
БАЛЕРИНА, ТАНЦЫ, АНИМАЦИЯ
В каждом районе города появятся арт-объекты — светящиеся огромные елочные шары, украшенные рождественские деревья.
За памятником Ленину, у музыкального фонтана, установят несколько световых арт-объектов театральной тематики — сказочную карету, фигуру балерины, гримерный столик, яйцо Фаберже. Всего по городу расставят 19 фигур.
А в Театральном сквере каждый вечер будет работать новогодняя анимация — труппа театра современного танца Ольги Пона.
Еще один светящийся коридор на Кировке. Фото: cheladmin.ru
Кстати, в Москве каждую осень проходит международный фестиваль «Круг света». Световые инсталляции, выступления пиротехников из разных стран мира и, конечно, красочные фейерверки и миллионы огней — это столичный фестиваль. Может, и Челябинск обзаведется новогодней праздничной традицией?
Эта красавица появится в новом сквере на улице Красного Урала. Фото: cheladmin.ru
Сквер Колющенко: шестиметровый самовар! Фото: cheladmin.ru
Световой арт-объект в Театральном сквере. Фото: cheladmin.ru
Цветовая инсталляция в Металлургическом районе. Фото: cheladmin.ru
Приходите в Театральный сквер. Там будет красиво. Фото: cheladmin.ru
ГДЕ УСТАНОВЯТ СВЕТОВЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ?
Калининский район:
— сквер им Столыпина (ул Кирова, 55);
Курчатовский район:
— сквер на перекрестке ул Красного Урала и Комсомольского проспекта (ул. Красного Урала, 10);
Ленинский район:
— сквер им. Гагарина (ул Гагарина, 41);
Металлургический район:
— перекресток ул Металлургов — ул Черкасская;
Советский район:
— ул. Доватора — ул. Шаумяна;
— Театральная площадь;
Тракторозаводский район:
— Комсомольская площадь;
— Сад Победы (ул Героев Танкограда, 79);
Центральный район:
— перекресток Свердловского пр — ул Труда;
— перекресток пр Ленина — ул Российская;
— перекресток пр Ленина — ул Лесопарковая;
— перекресток ул Коммуны — ул Карла Маркса;
— перекресток пр Ленина — Свердловского пр (вход в парк Алое поле);
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ИСТОЧНИК KP.RU
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