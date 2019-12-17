Челябинская компания завоевала награду в рамках премии «Экспортер года-2019»

Челябинская компания «Нейротехнолоджи», специализирующаяся на создании устройств для комплексной терапии позвоночника, стала обладателем третьего места в почетной номинации «Малое и среднее предпринимательство: экспортер года в сфере высоких технологий» в рамках премии «Экспортер года — 2019».

Челябинская фирма «Нейротехнолоджи» достойно представила регион на конкурсе «Экспортер года — 2019». Челябинцы, поставляющие инновационную медико-ортопедическую продукцию на рынки США и ЕС, сумели завоевать бронзу в номинации «Малое и среднее предпринимательство: экспортер года в сфере высоких технологий». По итогам года компания сумела добавить в копилку достижений выход на интернет-аукцион eBay и открыть для экспорта новый регион — страны Латинской Америки. Примечательно, что на экспорт отправляется 87,5% всей продукции компании.

Победителей Премии в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» наградил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, национальный проект предполагает вовлечение большого числа новых российских компаний во внешнеторговую деятельность, поскольку многие предприятия страны имеют потенциал, чтобы заявить о себе на мировом уровне.

- Российским предпринимателям сегодня нужны позитивные примеры того, как выстраивать взаимоотношения с партнерами, как учитывать опыт и особенности менталитета иностранных коллег, преодолевать барьеры. Премия «Экспортер года» призвана тиражировать истории успеха российского бизнеса за рубежом и вдохновлять предпринимателей, мотивировать их к тому, чтобы стать экспортерами, — отметил Антон Силуанов.

- Российские компании, как крупные, так малые и средние предприниматели уже делают впечатляющие шаги по освоению иностранных рынков. Это говорит о том, что российская продукция востребована за рубежом, спрос на нее возрастает, — также прокомментировал событие глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Всего на соискание Премии «Экспортер года», учрежденной Правительством Российской Федерации, было подано более 1600 заявок из всех федеральных округов. Экспортеры претендовали на победу в таких номинациях как: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Экспортер года в сфере АПК», «Экспортер года в сфере услуг», «Новая география» и «Прорыв года». Более 70% участников — субъекты малого и среднего бизнеса.

Победители Премии получат различные бонусы от РЭЦ. В их числе: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

Премия проводилась на конкурсной основе в два этапа. Сначала победители награждались на уровне восьми федеральных округов, далее определялись лучшие в каждой номинации на национальном уровне.

Подать заявки для участия в Премии в следующем году можно на сайте Российского экспортного центра.