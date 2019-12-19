ЮУрГУ: Кто будет работать в третьем тысячелетии?

Народная мудрость гласит: готовь сани летом! В Южно-Уральском государственном университете уверены, что к поступлению в вуз надо начинать готовиться даже не за полгода, а уже с шестого-седьмого классов.

Сегодняшним одиннадцатиклассникам осталось всего несколько месяцев школы, и после их ждет новая, взрослая, студенческая жизнь. Как не ошибиться с выбором вуза, профессии, а значит, и всей жизни? На вопросы читателей «Комсомолки» ответили в ходе онлайн-конференции заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе, директор физико-математической школы вуза Юлия Болотина и заместитель декана факультета предвузовской подготовки университета Иван Сухих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/750294" frameborder="0"></iframe> Онлайн-конференция с представителями ЮУрГУ.

О ФИЗИКАХ И ЛИРИКАХ

— Юлия Олеговна, Иван Иванович, первый и актуальный для всех будущих абитуриентов вопрос: будут ли изменения во вступительных экзаменах в вузы?

Ю.Б.: В первую очередь хочу сказать, что Южно-Уральский национальный исследовательский университет вас ждет на более чем 1900 бюджетных мест. В этом году мы по-прежнему принимаем выпускников школ по результатам Единых государственных экзаменов. Все абитуриенты, заканчивающие учреждения среднего профессионального образования, а также иностранные граждане, принимаются по результатам внутренних вступительных испытаний. Если говорить об изменениях, то следует отметить следующие: в высшей медико-биологической школе на направлении подготовки «Продукты питания из растительного сырья» физику поменяли на биологию. Дело в том, что в большем объеме на этом направлении все-таки изучается все, связанное с биологией и биотехнологиями. Изменения также произошли в высшей школе электроники и компьютерных наук: на трех направлениях на смену физике пришла информатика. То же самое сделали в политехническом институте, на одном направлении, «Автоматизации процессов». Других изменений нет. Единственно, в этом году решением министерства науки и высшего образования поднята планка минимальных баллов ЕГЭ, с которыми можно подавать документы в вузы.

Юлия Болотина, заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе, директор физико-математической школы вузаФото: Андрей АБРАМОВ

— То есть поступать станет сложнее?

Ю.Б.: Поступать станет сложнее на контракт, тем ребятам, у кого совсем низкие баллы ЕГЭ. Планка поднялась, если, например, раньше по профильной математике она составляла 27 баллов, то и сейчас по меркам Рособрнадзора она осталась таковой для получения аттестата о среднем образовании. Но для поступления в вуз — стала 39 баллов. Все остальные предметы поднялись до уровня 40 баллов.

— ЮУрГУ исторически — Челябинский политехнический институт, затем технический университет. У многих он не ассоциируется с гуманитарными специальностями. А они есть! Что может вуз предложить сегодня для ребенка-гуманитария?

Ю.Б.: Не соглашусь с тем, что ЮУрГУ — это только «политех». Да, политех — это основа основ, фундамент, на котором начиная с 1990-х годов университет создал ряд надстроек — юридическое образование, гуманитарное, IT—образование. Менялась потребность абитуриентов, потребность реального сектора экономики в регионе и за его пределами, и Южно-Уральский госуниверситет быстро на это реагировал. Самое первое высшее экономическое образование появилось в Челябинске у нас, в политехническом институте. Кроме того, сегодня мы предлагаем абитуриентам-гуманитариям Институт медиа и социально-гуманитарных наук. Это журналистика, реклама и связи с общественностью, история, направление, связанное с искусствоведением, институт лингвистики и международных коммуникаций, зарубежное регионоведение с обучением в ведущих университетах Китая. В течение уже 16 лет мы готовим специалистов по международным отношениям по единой программе с Российским университетом дружбы народов. Есть политология, ставшая достаточно востребованной в последние годы. Есть институт сервиса и туризма, где направления связаны с гостиничным делом и туризмом. Есть физическая культура и педагогическая деятельность, связанная с физкультурой. Есть юридический институт, который в свое время сильно разросся: при закрытии Челябинского юридического института МВД к нам перешли очень мощные преподавательские кадры. Поэтому кроме классической юриспруденции там появился специалитет: правоохранительная деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности и судебная экспертиза. Традиционно в архитектурно-строительном институте три гуманитарных направления: архитектура, дизайн и дизайн архитектурной среды. Это творческие направления! В высшей школе экономики семь направлений, связанных с образованием в сфере экономики и менеджмента.

Наконец, абитуриенты, выбирая историю и обществознание, задумываются над своим будущим, и часто выбирают еще и профильную математику. И, завершая рассказ о гуманитарном образовании, хочу уделить особое внимание двум направлениям и специалитету, которые мы готовим в рамках Высшей медико-биологической школы. Это психология служебной деятельности, клиническая и чистая психология — для работы с определенными категориями населения. Мы полностью обновили содержание психологического образования и готовы предложить качественный продукт, который обеспечит будущим выпускникам успешную карьеру.

— Вернемся к юридическому образованию: Юридический институт ЮУрГУ — это, выходит, наследник института МВД?

Ю.Б.: Не совсем так. Все-таки юридическое направление у нас появилось давно. Но действительно, на сегодня более 40 процентов сотрудников правоохранительных органов Челябинской области закончили наш тогда еще юрфак. А затем уже мы лицензировали специалитеты.

— А говорят, что юристов в России перепроизводство.

Ю.Б.: У нас больше пяти профилей на юриспруденции. Например, трудовое право — эти выпускники не могут перекрыть всю потребность работодателей. Их всегда не хватает, так же, как и специалистов в области социального права. Очень ценятся спецы по профилю «уголовно-процессуальное право», потенциальные сотрудники Следственного комитета, прокуратуры, следственных подразделений МВД. Административное, административно-хозяйственное, финансовое право очень востребованы в банковской сфере, в предприятиях реального сектора экономики. И надо понимать, что наши выпускники нужны не только на Южном Урале: они занимают ключевые позиции в Москве, Санкт-Петербурге, очень многие работают в Краснодарском крае. Специалистов в правоохранительной деятельности мы готовим целенаправленно для силовых структур. 90 процентов этих ребят годны для силовиков и по состоянию здоровья, они проходят параллельно обучение в Военном учебном центре, чтобы, закончив вуз, выйти на службу, тут же аттестоваться и получить офицерское звание. Судебные эксперты нужны не только силовикам: страховые компании и разного рода оценщики тоже охотятся за такими профессионалами. Даже строительная отрасль нуждается в них, ведь наши выпускники компетентны и в материаловедении. Так что нельзя сказать, что юристов переизбыток: хороших специалистов все равно не хватает.

— Иван Иванович, учащиеся 8-10 класса — как с ними работают в ЮУрГУ?

И.С.: Мы выстраиваем систему осознанной профориентации уже для учеников седьмого-восьмого классов. Ведь выбор вуза и будущей профессии у ребенка и его родителей должен смещаться от какого-то сиюсекундного желания к более осознанному подходу. Уже в старших классах ребенок, придя в стены Южно-Уральского госуниверситета, может попробовать все профессии «на зуб», понять, чем отличается журналистика от инженерной деятельности. Причем понять не только на словах, а поучаствовать в проектных группах. Для этого мы создали ряд центров профессиональной предподготовки. Например, сформирован уникальный медиацентр для будущих журналистов, где можно изучить и операторское дело, и телевидение, и газету. Есть инженерная школа. Это уникальное явление: дети делают реальные рабочие макеты, например, в прошлом году учащиеся направления «Автомобильный транспорт» сделали прототип электрического автомобиля, хорошую инженерную разработку, которая выиграла несколько серьезных соревнований. Уже 35 лет действует физико-математическая школа, которая помогает школьникам восполнять разные пробелы в знаниях. Мы активно выезжаем в школы, проводим профессиональные квесты. То есть ребенок из отдаленного населенного пункта не должен специально являться в университет, мы выезжаем в глубинку сами и показываем отличия в профессиях.

Иван Сухих, заместитель декана факультета предвузовской подготовки ЮУрГУФото: Андрей АБРАМОВ

Ю.Б.: Все это сопровождается еще и работой наших психологов, а с этого года мы сопровождаем и наших абитуриентов при сдаче Единого государственного экзамена. Скоро начнут работать группы психологической поддержки, где каждый одиннадцатиклассник может пройти тренинги, снять стрессы перед экзаменом.

У нас более 15 центров предпрофессиональной подготовки — при каждом из институтов ЮУрГУ есть один-два. Можно придти, попробовать, занятия бесплатные. А с этого года мы очень активно работаем еще и с детскими оздоровительными лагерями, которые, наконец, поняли: для привлечения людей и конкурентоспособности необходимы тематические летние программы. Наш десятилетний опыт летних каникул в ЮУрГУ мы переносим теперь на смены в лагерях. «Еланчик», «Лесная застава», «Акакуль» — это все наши партнеры, причем в круглогодично, а не только летом. Там показываем многообразие всех профессий и направлений подготовки.

— То есть в этих лагерях упор на тех, кто еще не заканчивает школу?

Ю.Б.: Да, мы начинаем с 6-7 класса. Ранняя профессиональная навигация: если ребенок заинтересовался, например, техническим творчеством, мы направляем его в «Кванториум», который работает совместно с нами, там каждую неделю проходят различные мероприятия. В скором времени у ребят будет возможность выступить на соревновании с несколько ностальгическим названием «Юный техник». И нельзя не упомянуть еще и многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда», созданную совместно с Союзом машиностроителей и Лигой содействия оборонных предприятий. В оргкомитете — 67 вузов, «Звезда» проводится седьмой год в десятках регионов России. А в этом году по просьбам родителей мы запустили новый проект при поддержке областного министерства образования и науки — олимпиаду «От звездочек к звездам» для учащихся 1 — 5 класса.

— Читатели интересуются, как привить ребенку интерес к инженерной деятельности, но вы этот вопрос уже предвосхитили.

Ю.Б.: Могу уточнить, что есть еще одно нововведение, которое мы откроем в рамках летней школы. Есть хорошая инициативная группа наших ученых и практиков — мы создаем фаблаб, думаю, придя туда, начав выполнять разные технические операции, дети еще больше заинтересуют инженерией.

И.С.: Да, идея эта возникла еще в 1970-х года в Массачусетском технологическом институте. Тогда один из профессоров начал читать студентам курс «Сделать все из ничего», давал студентам знания, как создавать опытные образцы при минимальном количестве материалов. Сейчас это уже мощное международное движение школьников, студентов, взрослых. Есть идея? Защищаешь ее на экспертном совете и получаешь помощь для ее реализации. Такие «Очумелые ручки» на вузовском уровне.

О БАЛЛАХ ВЫСОКИХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

— Как получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения?

Ю.Б.: Те же правила приема гласят, что каждый вуз сам определяет, за какие достижения абитуриент получает дополнительные баллы. Абитуриент должен изучить эти внутривузовские условия. В ЮУрГУ, например, максимум — 10 дополнительных баллов — мы даем за золотую медаль, диплом с отличием о среднем профессиональном образовании и золотой значок ГТО, выполненный по нормативам того возраста, какого достигает абитуриент на момент поступления. Кроме того, мы даем баллы за первое место на многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по предметам, не входящим в перечень. Помогут первые места на восьми наших олимпиадах, организованных школами и институтами ЮУрГУ, они пройдут с марта по май. 8 баллов — за второе место, шесть — за третье. Других соревнований внутри университета тоже хватает. Кроме того, мы даем 10 баллов за участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады и пять баллов — участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. С этого года отказались от дополнительных баллов за волонтерство и звание кандидата в мастера спорта. Эти достижения будут учитываться только при поступлении на физическую культуру или педагогику.

Так что абитуриент, имеющий право подать документы для поступления в пять любых вузов, должен внимательно рассмотреть всю образовательную среду Челябинской области, которая дает возможность получить образование любого профиля.

— Именно Челябинской области?

Ю.Б.: Я бы рекомендовала все же выбирать вуз рядом с домом. Это связано в первую очередь с тем, что наши дети пока недостаточно готовы к самостоятельной жизни. Часто встречается проблема, что без родительского присмотра возникают проблемы — коммуникационные, бытовые, учебные. Все это накладывается друг на друга. На сегодня, повторюсь, система высшего образования Челябинской области готова дать качественное образование любому! И ЮУрГУ, входящий в ТОП вузов страны — часть этой системы. Мы готовы дать даже такие возможности, которые отсутствуют во многих столичных вузах.

ИНЖЕНЕР-ОФИЦЕР, ИНЖЕНЕР-ДИПЛОМАТ

— Многих интересует дополнительное образование. Ведь компетенций слишком много не бывает!

Ю.Б.: Например, у нас есть военный учебный центр. Он уникален не только для Челябинской области: на всем Урале существует еще только одно такое подразделение, но там нет такого разнообразия программ. У нас же «на военку» ежегодно поступают более полутора тысяч слушателей! Студенты IT-профиля, технических и естественных наук учатся по офицерской программе, остальные могут отучиться на сержанта или рядового запаса. Это даст серьезное преимущество любому из выпускников, чтобы построить в дальнейшем свою карьеру.

— Читательница спрашивает: если она училась платно и перевелась на бюджет, может ли она в дальнейшем рассчитывать на еще одно высшее образование за счет бюджета?

Ю.Б.: В России действуют правила приема, в которых четко прописано: получить высшее образование, бакалавриат или магистратуру, бесплатно можно только один раз. Поэтому при поступлении надо уточнять все вопросы, чтобы не ошибиться с выбором.

— Все-таки, на какой максимум дополнительных баллов могут рассчитывать абитуриенты ЮУрГУ?

Ю.Б.: Максимум, установленный законом — десять баллов. Другое дело, что если абитуриент пришел к нам с суммарными баллами выше 240 для инженерного, естественно-научного направлений и выше 250 баллов для направлений экономического и гуманитарного циклов — мы даем ему дополнительные бонусы. Это именная стипендия, 10 тысяч рублей ежемесячно в течение первого семестра, изучение английского языка с перспективой стажировки за рубежом, возможность получить параллельно второе высшее образование с упором на экономику или менеджмент. Вдобавок — группы элитной подготовки для призеров олимпиад и студентов с суммой баллов 210 и выше. А это дополнительные знания в профильных областях, общение с ведущими учеными и многие другие плюсы.

То есть дополнительное образование — это фактически вторая «вышка»?

Ю.Б.: Профессиональные дополнительные программы доступны при наличии диплома о высшем образовании, то есть с четвертого курса. Со второго курса можно обучаться в лингвистических центрах ЮУрГУ с получением диплома переводчика в сфере профессиональных коммуникаций. Наконец, у института дополнительного образования ЮУрГУ — более тысячи программ по разным темам. Всех выпускников мы приглашаем на наши топовые программы школы бизнеса, где реализуются и президентская программа подготовки кадров, и программы MBA и мини-МBA. Очень востребованы у работодателей такие проекты, как «Бережливое производство», через который прошли с 2012 года уже больше 40 ведущих предприятий России. Из челябинских — ЧТПЗ, СКБ «Турбина», «Трубодеталь» и прочие. Кроме того, есть «Менеджмент проектов», «Стратегическое направление». Словом, найдется все!

— Но под дополнительным образованием часто понимают еще и то, чему учатся факультативно на кружках, секциях…

Ю.Б.: И творчество, и занятия спортом только приветствуются! Есть еще и возможность поработать в проектных группах, создать стартап, поучаствовать в проектах, разработанных государством и работодателями. Это даже не «Весна студенческая», это конкурсы более высокого уровня, где можно и выиграть грант, и создать свое предприятие! Каждый наш студент может для души выбрать себе что угодно: петь, танцевать, бегать на лыжах, стрелять из пистолета, заниматься скалолазанием, легкой атлетикой, плаванием, хоккеем, футболом, баскетболом. А на последних студенческих международных играх наша баскетбольная команда, кстати, стала лучшей в мире!

— Вы говорили уже, что советуете выбирать вуз поближе к дому. Но все-таки, предоставляется ли общежитие иногородним?

Ю.Б.: Ни один поступивший к нам студент не остается жить на улице. Мы ведем большую работу, чтобы обеспечить общежитием не только студентов-бюджетников, но и «платников». Есть ряд соглашений с другими вузами о предоставлении мест в их общежитиях. А в будущем году мы откроем новый кампус на Тополиной аллее, который будет соответствовать трехзвездочной гостинице. Там будут жить лучшие наши студенты, магистры.

В этом году создали условия для ребят-«высокобалльников», их всех поселили в общежитии №8. Причем расселяли их не по школам и институтам, технари и гуманитарии живут все вместе на одном этаже.

— Существуют ли еще какие-то еще преференции для, как вы выразились, «высокобалльников»?

И.С.: Им уделяется огромное внимание. Ведь это дети, которые, которые уже в школе достигли серьезных вершин. Соответственно наша задача — поддержать таких ребят и дать им возможности для дальнейшего развития. Мы стараемся не просто дать студентам знания, но и сделать из них лидеров, вырастить поколение, которое сможет решать действительно глобальные задачи. Студенту нужны компетенции не только по профессиональной сфере. Есть именная стипендия ректора, есть центр по сдаче экзамена IELTS — это дорогое удовольствие, не каждый потянет его самостоятельно. Дополнительное образование по экономике и менеджменту — без этих навыков сложно будет даже и инженеру. Развиты программы международных стажировок, студенты ездят в вузы-партнеры, по полгода-году живут за рубежом. Группы элитной подготовки, мастер-классы с ведущими мировыми специалистами! Это бесценный опыт! Кроме того, надо предвосхищать будущие запросы экономики: через семь-восемь лет стране будут нужны совершенно новые кадры!

— Получается, чем вы умнее, будущие студенты, тем вам будет сложнее в вузе, но легче — потом!

Ю.Б.: Именно так! Ждем умных, смелых, готовых работать в третьем тысячелетии!

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