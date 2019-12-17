Семья малышки с большим родимым пятном из Кургана столкнулась с травлей

Вика Хвостанцева из Кургана родилась с редким недугом. Почти всю спинку малышки покрывает большое родимое пятно. Почти полгода родители скрывали дочку от глаз посторонних (любопытные тыкали в нее пальцем) и искали возможность удалить невус. Но медики из Кургана оказались бессильны, а частные клиники, в том числе та, где лечат американскую девочку с «маской Бэтмена», выставила астрономические счета.

Тогда мама малышки Мария Хвостанцева пошла на крайний и смелый шаг. Молодая женщина выложила в социальные сети фотографии дочки и попросила о помощи. Девочку согласились принять в одной из клиник Санкт-Петербурга. Но у семьи, где работает только папа, не было денег даже на перелет.

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛЫЙ, НО ВРАЧИ ПОСТАРАЮТСЯ

«Комсомольская правда» была первым изданием, написавшим про девочку с самым большим пятном в России. Наутро Вика и ее мама проснулись знаменитыми на всю страну.

Спасая дочь, Мария Хвостанцева обратилась за помощью к людям. Фото: из личного архива семьи.

После огласки истории в СМИ Хвостанцевых пригласили в Москву на консультацию в местные клиники. Но за лечение крохи в столице так никто не взялся. В начале декабря малышку и ее маму госпитализировали на плановое обследование в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

— Лечение, как мы и планировали, будет проходить в Санкт-Петербурге. Врачи сказали, что случай тяжелый, но они постараются, — рассказала «Комсомольской правде» Мария.

ОСУЖДАЮТ СЕМЬЮ И СОВЕТУЮТ УБИТЬ КРОХУ

.Впереди у Хвостанцевых нелегкая борьба за здоровье дочки. Многие россияне выражают семье свою поддержку. Но нашлись и такие, кто начал травлю. Злопыхатели осуждают семью за сбор денег и советуют убить девочку.

— Есть информация, что родители стали объектом травли, они получают призывы убить девочку. Кроме того, СМИ сообщают, что родители пытались записаться по квоте в столичную больницу, однако им отказали. По данному факту следственными органами Курганской области организована доследственная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль, — сообщает СУ СК России.

ПОД КРЫЛО ВЗЯЛА ЦЕРКОВЬ

Ранее крошка Вика оказалась в центре другого скандала. Говоря о трудностях жизни с родимым пятном, мама девочки рассказала, что Вику отказались крестить с другими детьми, предложив провести таинство за отдельную плату. В Курганской епархии отказ священника назвали недопустимым. И в конце ноября Вику все-таки окрестили в Богоявленском храме Кургана.

— Чудесная девочка, замечательный ребенок. К моей радости, родители имеют знания о Боге, о Церкви, о православной вере. Зачастую люди приходят креститься или крестить детей, не понимая истинного значения таинства. А в этой семье родители понимают. Мама с папой и их старший сын крещены, — рассказал после крещения проводивший таинство иерей Леонид Перчугов.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил также поручил взять семью Хвостанцевых под особое попечение.