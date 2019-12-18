Челябинцы стали детективами, чтобы установить источник выбросов

Носы челябинцев заточены под оттенки выбросов. Если в воздухе пахнет «химией» — напомнили о себе заводы. Если пахнет дымом, значит, тлеет угольный разрез или дымит свалка. А уж коли накрыло город кислятиной — на поля выбросили негашеный куриный помет.

Иногда все смешивается, и тогда от головной боли и кашля город прячется за закрытыми окнами.

Минувшие выходные и в начале рабочей недели горожане обрывали телефоны надзорных ведомств, звонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Губернатор Алексей Текслер устроил жесткий разнос министру экологии Сергею Лихачеву:

— Меня удивляет скорость реакции министерства на эту ситуацию. Я говорю о скорости объявления о неблагоприятных метеоусловиях, об оперативности соответствующих мер. Более того, мы днем с огнем второй день ищем источник специфического запаха. Конечно, меня эта ситуация никаким образом устроить не может. Я и все жители хотим знать, что происходит, — сказал губернатор.

А еще добавил, глядя министру экологии Сергею Лихачеву в глаза:

— Я больше предупреждать не буду, мы все и наши дети ходим по этим улицам. Надоело! Не только мне надоело! Давайте надлежащим образом на это реагировать.

ДЫМНАЯ КАРТА ГОРОДА

Раз региональное минэкологии не может установить источники выбросов: расследование за них провели горожане. Воскресным вечером над городом поднялся дрон. На фото, которые были сделаны в воздухе, все видно как на ладони.

Вот улица Кирова, проспект Победы, а за ним — трубы, а из них дым коромыслом. И на горизонте дым, дым... Так неужели непонятно, кто дымит?

Вы скажете, так это заводы, они должны дымить. А где фильтры, где обещанные природоохранные мероприятия. Почему, если предприятия их выполняют, так воняет?

Неужели непонятно, кто дымит? Фото: Александр КАЙНОВ

АГИТПРОП ЗАТОЧИЛ ПЕРЬЯ

Пока горожане дышат в платки и варежки, а глава региона за дело распекает подчиненных, некоторые СМИ решили смягчить горечь от тяжкого запаха в сторону Екатеринбурга.

— Ой, посмотрите, в столице УрФО тоже дым, — пишут в интернете под фото затянутых дымкой кварталов соседнего города.

Но какая нам, челябинцам, разница, что не только нам плохо? Нам от этого не полегчает.

В рейтинге Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Челябинск и Екатеринбург упорно соревнуются за последнее место. И не успокаивать челябинцев нужно, а проводить «реанимационные мероприятия» обоим городам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Черный снег внутри

В Челябинске продают шарики с падающим снегом. Тряхнешь игрушку, и в капсуле с жидкостью красиво падают хлопья. Правда, в шариках снег черного цвета. И вместо фигурки Деда Мороза — заводские трубы. Тряхнешь шарик — и падает черный снег.

Идея принадлежит челябинскому предпринимателю Антону Калюку и экоактивисту Дмитрию Закарлюкину. По их мнению, сувенир, наполненный печальным смыслом, должен привлечь внимание к черному небу над нашим городом. А нам — подарить веру в то, что и промышленники, и власти сделают максимум для спасения города.

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