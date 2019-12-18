Квантовые опыты: в Челябинске успешно завершился эксперимент на передачу оптического сигнала в отдаленные районы области

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» провела уникальный эксперимент по передаче кабельного сигнала DVB-C на 110 километров без потерь — от головной станции до телевизора конечного потребителя. Это почти в полтора раза дальше, чем сигнал передается сейчас. Теперь жителям даже самых удаленных районов области будет доступно кабельное телевидение в высоком качестве, без помех. Тестирование возможностей оптоволоконной передачи данных проводилось в лаборатории компании в Челябинске. Запуск системы в реальных условиях планируется в 2020 году.

Сейчас комбинированный сигнал аналогового телевидения и DVB-C без потерь качества передается на максимальную дальность в 70 километров. По словам экспертов компании, эта длина может быть увеличена до 110 километров, а с промежуточным усилением — до 210 километров. Соответствующий эксперимент, также успешно завершен специалистами на предыдущей неделе. Стоит отметить, что измерения проводились в идеальных условиях, с учетом погрешностей, длина линии может как сократиться, так и увеличиться.

— Аналоговое телевидение постепенно сходит на «нет». Цифровой сигнал DVB-C позволяет передавать изображение с сохранением стабильного качества даже при наличии факторов, ухудшающих характеристики сигнала. А теперь еще на гораздо большие расстояния,— комментирует руководитель отдела кабельного телевидения компании «Интерсвязь» Максим Андронов. — Нашей основной задачей было оценить влияние разгрузки активного оптического оборудования при исключении из спектра 48 аналоговых каналов. Это облегчит режим работы активных устройств, сделает сигнал «чище» и передаст его гораздо дальше.

Возможности новой технологии в реальных условиях опробуют уже в следующем году. Так цифровое телевидение придет в отдаленные населенные пункты Красноармейского и Сосновского районов. Сигнал, подведенный к домам по линии PON, будет передаваться напрямую из Челябинска.

В 2019 году доступ к цифровому телевидению и Интернету от «Интерсвязь» появился в 130 поселках Челябинской, Курганской и Свердловской областей. За 10 месяцев 2019 года в эксплуатацию были сданы 150 000 частных домов — все они подключены к сети по технологии PON. Помимо стандартных услуг оператора связи, новые абоненты смогут воспользоваться и цифровыми сервисами, доступными в приложении «Интерсвязь. Умный город».

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