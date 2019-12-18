2019-12-18T13:32:03+03:00
Общество

Мэр депрессивного города пытается через суд выбить прибавку к зарплате в Челябинской области

Глава Верхнего Уфалея подала иск против местного депутата
Ольга АНТОНОВА
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Депутат Евгений Савельев - ответчик по иску мэра Веры Усковой. Фото: соцсети.Депутат Евгений Савельев - ответчик по иску мэра Веры Усковой. Фото: соцсети.
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Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова судится из-за денег с местным депутатом. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации она подала на местного депутата Евгения Савельева. Он проголосовал против прибавки к ее зарплате в местной думе. Чиновница рассчитывала на прибавку к жалованию в 4,3% — такую величину обозначил губернатор Челябинской области, заявляя о пересмотре заработков муниципальных служащих.

ПООЩРЯТЬ НЕ ЗА ЧТО

Депутат Савельев считает, что руководительницу города поощрять не за что.

— Не имеем сегодня морального права повышать зарплату главы даже на один рубль. Недавно в городе произошли две масштабные коммунальные аварии. И глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец. Эти аварии стали возможны из-за того, что «Водоканал» банкротится, его передают частным фирмам. «Водоканал» не может в полном выполнять свои функции — тем более в режиме ЧС. И это тоже зона прямой ответственности главы, — объяснил Савельев свою позицию в соцсетях.

Еще один скандал случился с переселением жителей ветхо-аварийного дома. Предложенные на замен квартиры пришлись семьям не по нраву. Тогда чиновники принялись угрожать отрезать дом от коммуникаций и отобрать детей.

Кстати, когда в сентябре в Верхнем Уфалее полетел единственный насос на скважине, питающей город водой, выяснилось, запасного оборудования в городе нет. Кто виноват? Савельев однозначно отвечает — мэр Вера Ускова.

«ОНА НЕ СПРАВИЛАСЬ, А МЫ ПООЩРЯТЬ БУДЕМ?»

— На любом предприятии такого управленца сняли бы за столь вопиющий «результат». А у нас губернатор по сути отстранил главу от исполнения обязанностей после того как она не справилась, а мы за это ей будем зарплату повышать? А как уфалейцы отнесутся к такому решению? — спрашивает депутат у земляков. Глава у нас одна. И Вера Николаевна как глава однозначно не заслуживает поощрений материального характера, — пишет депутат Савельев.

Между тем, СМИ сообщают, что сейчас глава Верхнего Уфалея получает 170 000 руб. в месяц. Для депрессивного моногорода, где закрылось предприятие-кормилец «Уфалейникель» это неслыханные деньги. С депутата Савельева она требует 100 000 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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