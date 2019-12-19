Гонки на льду, битва силачей и спектакль в автобусе: куда сходить в Челябинске

В Челябинске поставили иммерсивный спектакль «Металлочка» 12+

Новое слово в театральном мире — иммерсивный постановки. Они создают эффект полного погружения в сюжет. Это театр вовлечения, где зритель — полноправный участник происходящего.

«Металлочка» — это спектакль-променад, где зрители не сидят в креслах и смотрят на сцену, а движутся, следуя за актерами туда, куда ведет их замысел режиссера. «Металлочкой» местные жители называют свой район, сам завод металлоконструкций и ДК. Особенность спектакля в том, что место проведения — это здание бывшего дворца культуры завода металлоконструкций, где сейчас находится репетиционная база театра.

— Иммерсивная бродилка по 12 площадкам внутри бывшего ДК ЧЗМК. Гости будут перемещаться вслед за артистами, взаимодействовать с ними, сочувствовать, переживать и удивляться. Зрителей ожидают словесные и пластические монологи танцовщиков, видеоинсталляции, фотовыставка и, быть может, главное — выступление старейшего коллектива ДК — хора ветеранов «Металлочка». Этим творческим проектом Челябинский театр современного танца хочет привлечь внимание к истории здания, тесно связанной с историей завода, с людьми, которые работали во дворце, — рассказывают в театре.

Сбор зрителей в 18.00 у автобуса на площади возле Молодежного театра. Трансфер довозит зрителей до ДК ЧЗМК и уже в автобусе начинается действие спектакля. После показа автобус возвращает зрителей обратно. Продолжительность спектакля 1,5 часа.

19-21 декабря

Начало в 18:50 в ДК ЧЗМК

Тел.: (351) 246-00-00

Билет: 300 руб.

Челябинцы с самыми сильными руками устроят состязание на фестивале 6+

Треть всех мышц в теле человека приходится на руки. Интересный факт — у Шварценеггера в его лучшие его годы бицепс был почти 57 см в объеме. А у обладателя мирового рекорда — на 20 см больше. Все это добро накачено не естественных путем, а с использованием анаболиков. Кстати, во времена Арнольда стероиды не считались чем-то вредным и плохим. Только потом спортсмены ощутили весь их вред.

Армлифтинг — спорт для тех, кто не боится продемонстрировать силу рук и пальцев, поднять наибольший вес на любом из снарядов. Главный акцент, как следует из названия, идет на мощь рук — все упражнения заточены на эту группу мышц. Будет поднятие штанги, упражнения из кроссфита и армрестлинг. Участники смогут поучаствовать во всех состязаниях или выбрать себе только приглянувшуюся дисциплину.

21 декабря, суббота

Кожзаводская, 96

Тел.: +7 (922) 695-70-58

Начало в 11:00

Вход свободный.

Открытие ледового автодрома 18+

Все думают, что Челябинск — это хоккейный город. Трудно себе представить, что у нас развит автоспорт, но это так. В южноуральской столице и ее пригородах регулярно проводят какие-нибудь соревнования. Например, летом очень популярен дрифт — управляемый занос. А сейчас открывают ледовый автодром.

— В день открытия пройдут первые гонки на льду, принять участие может любой желающий на личном автомобиле. Ориентировочная длина круга 1.8 км. Характеристика трассы: малый и большой круги с перекрестным переездом. Покрытие лед и снег. Также ледовый автодром будет открыт для тренировок всем желающим каждый день 10:00 — 19:00, — сообщили организаторы.

На соревнованиях будут работать точки общепита и пункты обогрева, теплые туалеты. Желающие могут сходить в баню.

22 декабря, воскресенье

проспект Победы, 55/3

Тел.: +7 (951) 466-33-99

Начало в 12:00

Вход свободный.

В челябинском театре на новый год оживили известный американский мультик 6+

Одна из самых успешных мультипликаций в истории западной анимации это «История игрушек». Этот известный мультфильм сыграют живые актеры. Сюжет, конечно, немного подкорректировали, но персонажи остались узнаваемыми. Волею судьбы, ну или по невнимательности, мальчика Энди — игрушки Вуди, Базз Лайтер и Джесси остаются забытыми в парке на скамье. И это в холодный предновогодний вечер. Хорошо, что их заметил добрый дворник и подсказал слова, которые помогут им.

— Впрочем, дворник ли это был? Вы все узнаете в «Новогодней истории игрушек». А также встретитесь с персонажами русских сказок, озорной избушкой на курьих ножках и настоящим Дедом Морозом с его внучкой, которые подарят вам море ярких эмоций, веселых игр и пригласят в новогодний хоровод у праздничной елки, — рассказали в театре.

Дети до четырех лет бесплатно.

21 — 27, 31 декабря, в 11:00

28 — 30 декабря, в 10:00, 12:00

Театр «Скарабей».

Тел.: (351) 775-22-28

Билет: 80 — 110 руб.

Классика отечественной рок-музыки 14+

Удивительное дело: русский рок давно почил — остались лишь редкие его представители, но музыка живет. Появляются все новые ее адепты среди молодежи, которые засилью рэпа предпочитают гнусавый голос Цоя. На концерте в Челябинске кавер-группа «Без Рамок» исполнит бессмертные хиты. В программе «Кино», «Наутилус», «Пикник», Линда, Владимир Кузьмин и другие.

Вход только в трезвом состоянии. Концерт закончится в 21:30.

21 декабря, суббота

Клуб Ozz

Начало в 19:00

Тел.: +7 (908) 052-96-74

Билет: 150 руб.