Рамбутан с рябчиками: три варианта новогоднего стола от бюджетного до нереально дорогого

Удивить семью и гостей банкетным меню или приготовить блюда из того, что есть в холодильнике — вот задача для хозяйки в новогоднюю ночь. Мы подсчитали, сколько будут стоить три новогодних стола — совсем скромный, средний и так, чтобы шикануть. Блюда рассчитаны на четыре порции. Выбор за вами.

Заметим сразу, все три позиции — это очень вкусно и сытно.

№1. Бюджетный с домашними заготовками

Южноуральцы, живущие в частном секторе или имеющие дачу, будут встречать Новый год с домашними разносолами и своими овощами.

Им можно только позавидовать: во-первых, стол получится экономнее, во-вторых, продукты натуральные и гораздо вкуснее покупных. А если есть хозяйство, это еще плюс свое мясо и яйца. Мы спросили у деревенской хозяюшки, что она поставит на стол в новогоднюю ночь.

Есть репатый лук на ночь - удел любителей. Но их среди нас много!Фото: Евгения ГУСЕВА

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ МЕНЮ

Горячее блюдо. Пельмени. Нужно потратиться только на муку для теста — 40 руб. за кг, яйца домашние.

Напитки. Пить гости будут самогон — себестоимость 70 руб. за 0,5 л. Шампанское тоже купят, это же «рашн традишен», куда без него? Цена за бутылку «Российского» 270 руб. Детям и непьющим — компот.

Салат. Оливье: морковь, картофель, яйца, соленые огурцы — свои, колбаса вареная — 120 руб. за 400 г, горошек — 60 руб.

Закуска. Холодец из домашнего мяса. Маринованные грибочки — бесплатно, из леса. Консервированные помидоры, огурцы и салаты — бесплатно, со своего огорода. Домашняя колбаса — тоже бесплатно. Сыр — 0,5 кг — 190 руб. Бутерброды со шпротами: соленые огурцы и чеснок — бесплатно. Шпроты — 100 руб., батон — 36 руб.

Десерт. Домашнее мороженое — свои ягоды, банка сгущенки — 70 руб. и магазинная сметана 400 г (домашняя будет слишком жирной) — 80 руб.

Торт «Медовик», испеченный дома. Обойдется где-то в 150 руб.

Фрукты. Мандарины, бананы, яблоки 60 — 90 руб. за кг.

P.S. Для салата, бутербродов да и к пельменям нужен майонез. Цена за 400 г в среднем 60 руб.

ИТОГО: 1 473 руб.

А вы любите селедку под «шубой»?Фото: Иван ПРОХОРОВ

№2 Для среднего класса

Если опустошить семейный бюджет, потратившись на новогодний стол, все каникулы просидишь с пустым брюхом. Прощайте, кафе, кинопремьеры, походы в гости к родственникам с подарками.

Потому заполнить вкусняшками новогодний стол я решила в ближайшем супермаркете и сетевом мясном магазине.

На праздничном столе я решила сэкономить. Нет, не покупая рыбу второй свежести или колбасные обрезки. Расходы я сэкономила, накапливая бонусы за покупки на карточки постоянных клиентов. У меня их две — в магазины популярной сети супермаркетов и в мясные магазины.

Не скрою, баллы с мужем, у которого тоже карточка в супермаркет, копили долго. Но и накопили отлично — 1 880 рублей.На карте сети мясных магазинов — 340 рублей. Живем!

СРЕДНИЙ ВАРИАНТ МЕНЮ

Горячее. В популярной сети мясных магазинов я решила купить полуфабрикат — рулет из куриного филе с черносливом — 350 руб. за 1 кг. На горячее тушку кролика — 435 руб. за 1 кг. Потушу со сметаной. Большая банка стоит 75 руб.

Гарнир. Запекла в духовке картофель ломтиками под соусом из сметаны и тертого сыра. Картофель — 42 руб. за 1 кг, сыр тертый — 62 руб. за 40 г и сметана — 46 руб. за 200 г. Смесь «Прованские травы» — 45 руб.

Салат с красной рыбой. Семга слабосоленая — 200 руб. за 150 г, овощи (помидор, болгарский перец, листья салата) — 120 руб., хлеб цельнозерновой вроде галет — 1 ломтик (упаковка ломтиков 250 г — 99 руб.), сметана — 46 руб. Все перемешать, посолить.

Икра. Накопленные на наших карточках бонусные баллы мы потратили на 320-граммовую банку красной икры за 1700 руб.

Банку красной икры я приобрела в супермаркете на накопленные бонусы.Фото: Инна КУМЕЙКО

Алкоголь. Крепкие алкогольные напитки мы не пьем. Бокал ледяного итальянского игристого — самое то. Цена бутылки — 999 руб. Водку можно купить за 300 — 500 руб.

Фрукты. Мандарины — 77 руб. за 1 кг.

Десерт. Коробка зефира «Шармель» — 129 руб.

ИТОГО: 2 386 руб. + бонусы за икру эквивалентные 1 700 руб.

№ 3 Дорого-богато

Почему бы и не шикануть раз в 365 дней? Ведь говорят: как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Будем призывать богатство заморскими яствами и напитками марочными. Но про российские традиции не забудем. Ведь и те, кому деньги карман жгут, в новогоднюю ночь предпочитают фуагра оливьешечку. Вот вам готовое меню зажиточного челябинца, решившего отметить праздник дома.

ЛЮКСОВЫЙ ВАРИАНТ МЕНЮ

Горячее. Пельмешки из говядины 500 — 600 руб, 1 кг. Не утруждаем свои белы рученьки, презрительно смотрим в сторону заморозки в супер-маркетах. Берем свеженькое в кулинарии, например, «Патриот» или «Уральские пельмени».

Салат. «Оливье» по рецепту 1860 года из ресторана «Литературное кафе» на Невском проспекте (произносить громко, высокопарно) — 3 300 руб.

Можем себе позволить. Для четырех порций салата понадобятся восемь перепелок — 750 руб. за 1,5 кг, вареные раки — 600 руб. за 400 г., копченая куриная грудка — 180 руб. за 400 г., говядина — 130 руб. за 200 г, яблоко — 25 руб, яйцо куриное — 24 руб за 4 штуки, огурцы маринованные — 140 руб за баночку, огурец свежий — 50 руб, икра красная — 400 руб за 100 г., каперсы — 160 руб за баночку, пучок зелени — 100 руб. Для соусов: томатная паста, чеснок, растительное и оливковое масла, аджика, мед, специи, бальзамик, яйцо — еще примерно на 750 руб.

Напитки. Вино французское «Шато Клеман Пишон» — 4500 руб. за бутылку. И это мы еще поскромничали. Свежевыжатый сок апельсиновый — 880 руб. за два литра в гипермаркете «Теорема».

Закуски. Гвоздь программы — черная икра осетровая по 3 000 руб за 100 г. Сырная тарелка к вину — 2 100 руб. за 350 г. в сырном бутике. Шесть видов сыров подобраны специально, чтобы раскрыть вкус нашего «Шато Клеман». Настоящий испанский хамон (да — да, уже завозят) — 800 руб. за 150 г.

Фрукты. Экзотические — 1 700 руб, 1 кг. Набор из тайских манго, драгонфрута, маракуйи, веточки лонгана, рамбутана и ананаса мини.

Десерт. Торт с ягодной горкой — 2 000 руб, 1 кг. Закажем у кондитера в Instagram.

ИТОГО: 19 000 руб.

Можно хорошо сэкономить, приготовив самой торт "как в Инстаграме". например, этот торт с ягодной горкой вышел нашему журналисту в 1000 руб. Из них почти половина суммы ушла на ягоды - зимой они недешевы.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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