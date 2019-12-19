Безопасность жилья в Новый год: как защитить дом от воров, пожара и затопления за 0 рублей

Новогодние праздники с нетерпением ждут не только дети. Долгим выходным радуются и домушники: когда многие квартиры пустуют, воры проворачивают свои дела.

САМОЕ ЧАСТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Генеральная прокуратура РФ назвала самые криминальные регионы страны. Челябинская область занимает четвертую строчку: только в августе уходящего года в нашем регионе зарегистрировано свыше 43 тысяч преступлений. Более трети всех преступлений составляют квартирные кражи. Что уж говорить о росте их числа в новогодние праздники. Когда хозяева квартир уезжают в гости, в их жилье часто наведываются нежданные гости. И это вовсе не Дед Мороз.

— Преступники тоже люди. В Новый год они хотят заработать на подарки, а потом отдыхать, — говорят в полиции.

Домушники, медвежатники, шнифера — так в криминальном мире называют преступников, которые попадают в чужое жилье и выносят все ценное в отсутствие хозяев. Как отмечают силовики, в новогодние праздники в Челябинске ежедневно совершается до десятка квартирных краж.

Чаще всего от рук преступников страдают квартиры челябинцев, которые на зимние выходные уезжают из дома, оставляя свое жилье без присмотра.

Воры используют отмычки для замков, срезают решетки, выпиливают двери, а некоторые и вовсе отличаются оригинальностью. Не так давно в Челябинске задержали домушника, который вскрывал квартиры при помощи обычной жевательной резинки. Это он продемонстрировал во время следственного эксперимента. За ним числится 60 эпизодов квартирных краж с ущербом на сумму более полумиллиона рублей. При этом полицейские не исключают, что на самом деле преступлений у него было гораздо больше, чем установлено.

КАК ЗАЩИТИТЬ ИМУЩЕСТВО В КВАРТИРЕ ОТ КРАЖИ?

По словам силовиков, в последнее время домушники практически не берут бытовую технику и телевизоры. Они предпочитают деньги и ювелирные украшения, которые можно легко спрятать и протащить, а потом быстро сбыть. А потому вернуть похищенное, даже если злоумышленника задержат, практически невозможно.

В полиции подчеркивают: чаще всего кражи происходят в квартирах, хозяева которых сами не заботятся о безопасности своего жилья.

Как уберечь себя от действий злоумышленников? Как защитить свое имущество и жилье в новогодние праздники? Практически единственный гарантированный вариант — установить охранную сигнализацию.

— Новейшие технологии безопасности предлагают интеллектуальные системы охраны квартир. Современное оборудование обеспечивает круглосуточный мониторинг объекта и моментальный выезд группы реагирования по тревоге, — рассказывают в компании «Варяг». — Наше оборудование использует специальную технологию шифрования передачи данных. Это позволяет избежать ситуаций, когда злоумышленники глушат или перехватывают сигналы, которые прибор передает на пульт централизованного наблюдения. Установить оборудование можно и для охраны коттеджей.

Помимо установки системы сигнализации полицейские рекомендуют жителям Челябинска подключить тревожную кнопку.

Силовики сходятся во мнении: пренебрегать услугами охранных предприятий не стоит. Даже табличка на входной двери с информацией, что квартира находится под охраной, уже отпугнет домушников, которые предпочитают более легкую добычу.

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ПОЖАРОВ И ЗАТОПЛЕНИЙ

Когда жилье находится без присмотра, опасность может подстерегать не только снаружи.

Знакома ситуация, когда в новогодние каникулы у одного из соседей прорывает трубу? Хозяина дома нет (уехал к родственникам в другой город), соседи снизу затоплены. А коммунальщики, чтобы предотвратить еще более серьезные последствия, перекрывают весь стояк водоснабжения.

Еще одна угроза — утечка газа. Если это вовремя не устранить, может случиться взрыв, последствием которого может стать не только порча имущества, но и человеческие жертвы.

Во избежание этих неприятностей и для спокойствия владельцев жилья компания «Варяг» предлагает к основному оборудованию установить датчики утечки газа, задымления и протечки воды. Эти сравнительно недорогие устройства обеспечат безопасность квартиры не только в отсутствие хозяев. Специалисты особенно рекомендуют ставить такие приборы, когда в квартире проживают дети или пожилые родственники.

Когда срабатывает датчик, сигнал приходит хозяину жилья на мобильный телефон и на пульт диспетчера охранной компании одновременно. На место сразу же выезжает группа быстрого реагирования.

Управлять сигнализацией и датчиками можно удаленно, а с помощью тревожной кнопки хозяин квартиры сможет вызвать сотрудников компании «Варяг», даже если сам он находится далеко от дома.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОДИН КЛИК

Для удобного управления системой безопасности в своей квартире, офисе или загородном доме компания «Варяг» разработала собственное мобильное приложение (18+). Скачать его клиенты компании могут бесплатно в Play Market для смартфонов на Android и в App Store для гаджетов на iOS.

Специалисты по безопасности подчеркивают: все личные данные клиентов защищены надежным шифрованием.

С помощью мобильного приложения «Варяг» можно:

— поставить и снять объект с охраны через смартфон;

— вызвать на объект группу быстрого реагирования;

— отслеживать состояние объекта в режиме реального времени;

— контролировать баланс по договору и оплачивать услуги банковской картой;

— просматривать историю платежей;

— пользоваться услугами клиентской и технической поддержки.

ОХРАНА — ЭТО ДОРОГО?

Многие думают, что оборудовать свое жилье системами охраны могут только состоятельные люди. Однако ценные вещи есть у каждого.

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