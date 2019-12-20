Кубок «НОВАТЭК» по мини-футболу среди школьных команд

Традиционный ежегодный, уже восьмой областной финал турнира на Кубок «НОВАТЭК» собрал в столице Южного Урала рекордное число команд, а также почетных гостей — Романа Широкова и Евгения Ловчева.

Многие образно сравнивают турнир на Кубок «НОВАТЭК» по мини-футболу едва ли не с футбольным мундиалем, играми чемпионата мира. По накалу страстей, азарту, бескомпромиссности, жажде победы… Каждый год — более 10 тысяч участников, сотни школьных команд Южного Урала, отборочные этапы в муниципалитетах, игры в шести дивизионах и, наконец, финал, где сражаются 64 лучшие команды в пяти возрастных группах! Финальный этап в Челябинске (на площадках ДС «Метар-Спорт») продолжался десять дней. Это полторы недели жарких футбольных баталий. С играми в своих группах в каждом возрасте, а на втором этапе — по олимпийской системе, с выбыванием и сражением за «золото», «серебро» и «бронзу». Кстати, многие учителя физкультуры, наставники отметили, что по уровню организации турнира региональный Кубок «НОВАТЭК» даже превосходит всероссийские состязания.

Роман Широков, Вадим Ромасенко и Евгений Ловчев на церемонии награждения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ШИРОКОВ ДВУМЯ РУКАМИ ЗА

Почетный гость, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе питерского «Зенита», бронзовый призер чемпионата Европы, трехкратный чемпион России Роман Широков на торжественном закрытии и награждении особо подчеркнул, что подобных крупных турниров, которые бы проводились в России именно среди школьных команд, он не припомнит.

— Да, есть соревнования среди спортивных школ, профессиональных команд, но чтобы столько участников из общеобразовательных учреждений, из одного класса и сразу по пяти возрастным группам — нет, такого я еще не встречал. И это прекрасная инициатива компании «НОВАТЭК» и регионального министерства образования и науки. Главное, что мы растим здоровое поколение, и я двумя руками за такие турниры. Поэтому уже во второй раз приезжаю в Челябинск на такую церемонию награждения — сказал Роман Широков.

Еще один, не менее почетный гость турнира — бронзовый призер Олимпийских игр, лучший футболист чемпионата СССР 1972 года, ныне председатель Международного физкультурно-спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев подметил, что сегодня в сборной команде России выступают игроки со всех уголков страны.

— Раньше география футбола, как правило, ограничивалась только Москвой и Киевом. А сегодня, посмотрите: в национальной команде футболисты из Барнаула, Братска, Комсомольска-на-Амуре, Оренбурга, других городов и даже поселков. Я считаю, сегодня у каждого из вас есть возможность стать лучшим, показать себя и попасть в сборную команду России, — обратился к участникам турнира Евгений Ловчев.

Кубок «НОВАТЭК» — всегда жаркие футбольные баталии!

ЭТО РАДОСТЬ, НАДЕЖДА, ЭМОЦИИ

В этом году в турнире впервые сыграли самые юные участники. Восемь команд мальчиков 2010 — 2011 годов рождения разыграли главный приз в областном финале. Лучшим в этой возрастной группе стали ребята из челябинского образовательного центра № 3. Кстати, это единственная команда-победитель, представляющая областной центр Челябинск.

— Когда мы узнали о том, что третьеклассники смогут участвовать в финале Кубка «НОВАТЭК», сразу начали активно тренироваться. Мальчишки оставались после уроков в спортзале. Занимались минимум час-полтора. И как результат — первое место. И притом ребята сумели переиграть своих сверстников с ощутимым преимуществом. Заметила, что их любимый счет был 7:0, — делится впечатлениями представитель родительского комитета ОЦ № 3 Алена Черепанова.

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Вера Полетаева также поздравила всех — участников, победителей и призеров турнира.

— Такие соревнования — это радость, надежда и прекрасные эмоции. Для кого-то турнир станет еще одним шагом в спортивном развитии, даже шагом к профессиональной карьере. Главное — продолжать заниматься спортом. А организаторы таких соревнований постараются создать все условия для тренировок и соревнований, для продолжения спортивных занятий. Такие турниры, несомненно, являются хорошей возможностью проявить себя для многих талантливых и увлеченных футболом юных спортсменов. Кроме того, школьники из разных городов и районов путешествуют по Челябинской области, знакомятся друг с другом, общаются и узнают много нового — сказала Вера Полетаева.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Руководитель компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко отметил, что турнир по мини-футболу по праву считается одним из самых крупных в России среди школьных команд. А в прошлом году команда челябинской школы № 108 стала победителем Всероссийского финала, чемпионом страны.

— Это большой спортивный праздник. Мы награждаем, чествуем лучших из лучших. Тех, кто выиграл сначала на муниципальном уровне, потом в дивизионном этапе и пробился в финал Кубка. Желаем тем, кто не сумел добиться успеха в этом году, попытаться побороться за награды в следующем сезоне, — сказал Вадим Ромасенко. — И мы рады, что соревнования набирают обороты. С этого года в финале Кубка участвуют и самые юные школьники — ученики третьих классов общеобразовательных школ. А за время проведения состязаний в нем приняли участие уже более 80 тысяч юношей и девушек разных возрастов!

Победители Кубка «НОВАТЭК»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный приз — современные мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. За семь лет соревнований компания «НОВАТЭК-Челябинск» построила уже три десятка таких стадионов в разных уголках Челябинской области. Новые спортивные площадки становятся местом притяжения и детей и взрослых. Качество таких полей — это уже совершенно иной уровень игры, более профессиональный, комфортный, безопасный, добавляющий азарта, зрелищности и эмоций. И такие программы развития детского, школьного массового футбола будут продолжены.

Победители Кубка «НОВАТЭК» будут представлять область на первенстве Уральского федерального округа (окружной этап). Эти соревнования пройдут уже в феврале будущего года. А Всероссийский финал состоится в марте 2020-го.

ДЛЯ СПРАВКИ

Победители Кубка «НОВАТЭК-Челябинск» — общероссийский проект «Шаг к большому футболу»

Девушки 2002 — 2003 г.р.: Варненская СОШ № 1

Девушки, 2004 — 2005 г.р.: Еткульская СОШ

Девушки 2006 — 2007 г.р. : Еткульская СОШ

Девушки 2008 — 2009 г.р.: Аргаяшская СОШ № 2

Юноши 2002 — 2003 г.р.: Краснооктябрьская СОШ (п. Ишалино)

Юноши 2004 — 2005 г.р.: Увельская СОШ №1

Юноши 2006-2007 г.р.: СОШ №4 Южноуральска

Юноши 2008-2009 г.р.: МОУ Долгодеревенская СОШ

Мальчики 2010-2011 г.р.: ОЦ №3 (Челябинск).

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