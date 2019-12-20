Агрохолдинг «Чурилово» открыл один из крупнейших тепличных комплексов

Агрохолдинг «Чурилово» запустил высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта «Горный» в городе Усть-Катав Челябинской области. Официальное открытие состоялось 18 декабря 2019 года.

Торжественное разрезание красной ленты

Агрокомплекс «Горный» стал крупнейшим по величине объектом агрохолдинга «Чурилово» в регионе. В теплицах площадью 25 га планируется выращивать до 35 тыс. тонн экологически чистых овощей в год.

Торжественное рукопожатие Сергея Вайнштейна и Алексея Текслера

Новое предприятие главе региона Алексею Текслеру презентовал инвестор проекта Сергей Вайнштейн, который отметил, что комплекс дал 720 рабочих мест одной из самых сложных территорий Челябинской области.

— Мы обеспечим овощами не только Челябинскую область, но и организуем поставки в Башкирию, Приволжье и Центральный федеральный округ, — комментирует генеральный директор агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер. — Запуск Агрокомплекса «Горный», Агрокомплекса «Мартыновский» в Курганской области и модернизация Агрокомплекса «Чурилово» увеличат валовый сбор продукции агрохолдинга до 100 тыс. тонн в год, что позволит войти в пятерку лидеров по производству овощей закрытого грунта в России.

Сергей Вайнштейн проводит экскурсию по площадке для делегации

Тепличный комплекс «Горный» построен при поддержке Фонда развития моногородов. Общий объем инвестиций составил 7,4 млрд рублей, 5,7 млрд рублей из которых — заемные и собственные средства агрохолдинга «Чурилово». За счет средств Фонда и Челябинской области (1,65 млрд рублей) создана инфраструктура объекта: построены подстанции, котельные, проложена автодорога, сети водо- и газоснабжения.

Делегация в рассадном отделении АК «Горный»

— Благодарю Правительство Челябинской области, АО «Россельхозбанк», Фонд развития моногородов и Министерство сельского хозяйства РФ за участие в реализации такого масштабного проекта, — говорит инвестор агрокомплекса «Горный» Сергей Вайнштейн. — Мы рады, что наш проект позволил трудоустроить такое количество жителей Усть-Катава. Надеюсь, в дальнейшем вклад наш в развитие города будет только расти.

Видеоконференция с Ирины Жачкиной (РСХБ), Елены Фастовой (МинСХ РФ), Ирины Макиевой (ФРМ)

В открытии по видеоконференции участвовали заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, заместитель Председателя ВЭБ.РФ, директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. Они поздравили руководство и работников агрокомплекса «Горный» с запуском и поблагодарили инвестора за сотрудничество, отметив сложность и важность проекта.

Алексей Текслер изучает энтомофагов (биологическая защита овощей)

Весь процесс производства в теплицах автоматизирован: от посадки до упаковки продукции на паллеты. Это позволяет тщательно следить за качеством овощей. Огурцы и томаты в «Горном» выращиваются способом малообъемной гидропоники, когда почву заменяет стерильный от вредителей и сорняков субстрат. Для защиты также выбран биологический способ — для этого создана собственная биолаборатория.

Овощевод Агрокомплекса «Горный»

Для полива и питания используется капельное орошение, требуемый уровень освещения обеспечивает система досветки. Идеальное соблюдение технологии контролируется с помощью компьютеров. Одного оператора достаточно, чтобы наблюдать за микроклиматом в теплице и другими важными показателями.

Дегустация овощей делегацией

— В планах агрохолдинга «Чурилово» строительство на территории рядом с «Горным» логистического центра с переработкой сельскохозяйственной продукции и комплекса легких теплиц, — добавили в агрохолдинге. — Это позволит диверсифицировать бизнес и создать дополнительно 800 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций — более двух млрд рублей.

Новости компаний.