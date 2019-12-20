2019-12-20T11:16:36+03:00
Общество

Агрохолдинг «Чурилово» открыл один из крупнейших тепличных комплексов

В теплицах площадью 25 га планируется выращивать до 35 тыс. тонн экологически чистых овощей в год
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Агрохолдинг «Чурилово» запустил высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта «Горный» в городе Усть-Катав Челябинской области. Официальное открытие состоялось 18 декабря 2019 года.

Торжественное разрезание красной ленты

Торжественное разрезание красной ленты

Агрокомплекс «Горный» стал крупнейшим по величине объектом агрохолдинга «Чурилово» в регионе. В теплицах площадью 25 га планируется выращивать до 35 тыс. тонн экологически чистых овощей в год.

Торжественное рукопожатие Сергея Вайнштейна и Алексея Текслера

Торжественное рукопожатие Сергея Вайнштейна и Алексея Текслера

Новое предприятие главе региона Алексею Текслеру презентовал инвестор проекта Сергей Вайнштейн, который отметил, что комплекс дал 720 рабочих мест одной из самых сложных территорий Челябинской области.

— Мы обеспечим овощами не только Челябинскую область, но и организуем поставки в Башкирию, Приволжье и Центральный федеральный округ, — комментирует генеральный директор агрокомплекса «Чурилово» Оксана Лицингер. — Запуск Агрокомплекса «Горный», Агрокомплекса «Мартыновский» в Курганской области и модернизация Агрокомплекса «Чурилово» увеличат валовый сбор продукции агрохолдинга до 100 тыс. тонн в год, что позволит войти в пятерку лидеров по производству овощей закрытого грунта в России.

Сергей Вайнштейн проводит экскурсию по площадке для делегации

Сергей Вайнштейн проводит экскурсию по площадке для делегации

Тепличный комплекс «Горный» построен при поддержке Фонда развития моногородов. Общий объем инвестиций составил 7,4 млрд рублей, 5,7 млрд рублей из которых — заемные и собственные средства агрохолдинга «Чурилово». За счет средств Фонда и Челябинской области (1,65 млрд рублей) создана инфраструктура объекта: построены подстанции, котельные, проложена автодорога, сети водо- и газоснабжения.

Делегация в рассадном отделении АК «Горный»

Делегация в рассадном отделении АК «Горный»

— Благодарю Правительство Челябинской области, АО «Россельхозбанк», Фонд развития моногородов и Министерство сельского хозяйства РФ за участие в реализации такого масштабного проекта, — говорит инвестор агрокомплекса «Горный» Сергей Вайнштейн. — Мы рады, что наш проект позволил трудоустроить такое количество жителей Усть-Катава. Надеюсь, в дальнейшем вклад наш в развитие города будет только расти.

Видеоконференция с Ирины Жачкиной (РСХБ), Елены Фастовой (МинСХ РФ), Ирины Макиевой (ФРМ)

Видеоконференция с Ирины Жачкиной (РСХБ), Елены Фастовой (МинСХ РФ), Ирины Макиевой (ФРМ)

В открытии по видеоконференции участвовали заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, заместитель Председателя ВЭБ.РФ, директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева и Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. Они поздравили руководство и работников агрокомплекса «Горный» с запуском и поблагодарили инвестора за сотрудничество, отметив сложность и важность проекта.

Алексей Текслер изучает энтомофагов (биологическая защита овощей)

Алексей Текслер изучает энтомофагов (биологическая защита овощей)

Весь процесс производства в теплицах автоматизирован: от посадки до упаковки продукции на паллеты. Это позволяет тщательно следить за качеством овощей. Огурцы и томаты в «Горном» выращиваются способом малообъемной гидропоники, когда почву заменяет стерильный от вредителей и сорняков субстрат. Для защиты также выбран биологический способ — для этого создана собственная биолаборатория.

Овощевод Агрокомплекса «Горный»

Овощевод Агрокомплекса «Горный»

Для полива и питания используется капельное орошение, требуемый уровень освещения обеспечивает система досветки. Идеальное соблюдение технологии контролируется с помощью компьютеров. Одного оператора достаточно, чтобы наблюдать за микроклиматом в теплице и другими важными показателями.

Дегустация овощей делегацией

Дегустация овощей делегацией

— В планах агрохолдинга «Чурилово» строительство на территории рядом с «Горным» логистического центра с переработкой сельскохозяйственной продукции и комплекса легких теплиц, — добавили в агрохолдинге. — Это позволит диверсифицировать бизнес и создать дополнительно 800 новых рабочих мест. Суммарный объем инвестиций — более двух млрд рублей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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