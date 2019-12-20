Из-за снегопада Челябинск сковало рекордными пробками

Снег в Челябинске начался вечером 19 декабря и продолжается до сих пор. Транспорт ходит, но с трудом: на светофорах скапливаются огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» утренние заторы оценивались в девять баллов из десяти возможных.

Труднее всего пешеходам, особенно пожилым. Сейчас завалены остановки и пешеходные переходы: бригады ночных дорожных уборщиков смели валы к обочине, зацепив пешеходные точки. Из транспорта вышагивать приходится во взбитую «кашу».

— К утру выпало пять миллиметров осадков, сообщают в Челябгидрометцентре. Чтобы преобразовать показатель в высоту снежного покрова, его нужно умножить на 1,5. Выходит, 7,5 см, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь АО «Южуралмост» Анна Колонтаева.

И это - проспект Ленина.Фото: Инна КУМЕЙКО

Ночью работали 14 колонн техника в 166 единиц, плюс, 54 дорожных рабочих на ручной уборке. Они выметали остановки, лестницы закрепленных за нами мостов и путепроводов. Но видно, что сил подрядчика не хватает.

В 8:00, как рассказала Колонтаева, техника ушла на пересменку для дозаправки, смены рабочих, осмотра механизмов. Сейчас на улицах работает около 150 единиц техники и 54 рабочих-«ручника». Их задача — расчищать пешеходные переходы.Несколько минут назад колонна тракторов прошла по ул. Красной, мимо здания редакции челябинской «Комсомолки». Но пешеходные переходы пока завалены плотными валами. Пешеходы по прежнему остаются не в приоритете.

Переходить дорогу очень сложно.Фото: Инна КУМЕЙКО

Снег в Челябинске закончится после обеда. По данным синоптиков, в субботу, 21 декабря также пройдет снег, возможны метели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Челябинске не пустят грузовики из-за снегопада

Из-за надвигающегося снегопада и сильного ветра 20 декабря в Челябинске ограничат въезд грузовиков в город. Кроме того, будет также запрещен проезд по городским дорогам тех большегрузов, которые уже находятся в границах мегаполиса. (далее)

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