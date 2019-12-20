Решения арбитражных судов подрывают веру в справедливость, закон и правосудие

Уже три года, начиная с 2016-го, «Комсомолка» публикует материалы о затянувшейся истории с обманутыми дольщиками в Кургане. Речь шла о недострое, который начал возводить гендиректор ООО «Строй-стандарт» А.А. Бабицын. Но объект — жилой дом — так и не выстроил, поскольку большая часть договоров долевого участия была заключена с лицами, от которых денежные средства застройщику (ООО «Строй-стандарт») не поступали.

Представлены неопровержимые доказательства

Приговором Курганского городского суда от 19 января 2016 года Бабицын признан виновным по статье УК РФ 159 (п. 4) «мошенничество».

Договор займа на 6,5 млн. рублей.

Согласно материалам дела, установлено, что лицами Лушниковым, Ульяновым, Плехановым, Захаровым, Галченко, Татаренко, Мекшун, Максимовым, Приходько, Митиной, Уржумцевой, Макаровым, Карпуниным, Бурнаевой оплата застройщику (ООО «Строй-стандарт») не производилась.

Договор займа на 6,5 млн. рублей.

Следственными органами суду были представлены неопровержимые доказательства. Это показания кассира, главного бухгалтера ООО «Строй-стандарт» Лешуковой Н.В. (15, 16, 17 стр. приговора). Следственными органами также были предоставлены кассовые документы ООО «Строй-стандарт», изъятые в УФССП России по Курганской области, которые в соответствии с исполнительным производством с января 2010 года ежедневно контролировали поступление денежных средств в ООО «Строй-стандарт» до самого его закрытия. Какие тут необходимы доказательства? Поступления денежных средств от данных лиц отсутствуют. Главный бухгалтер Лешукова полностью подтвердила суду, что вся информация, представленная в данных документах, соответствует действительности.

Следственными органами суду также были представлены документы, согласно которым гендиректор ООО «Строй-стандарт» Бабицын А.А. в июле 2010 года по требованию прокуратуры отстранен от руководства ООО «Строй-стандарт». На его место был назначен новый директор — Сучилов Л.Н., который показал, что он ни от одного из перечисленных граждан денежных средств не получал (стр. 14 приговора суда). Между тем кассовые документы данным лицам от имени ООО «Строй-стандарт» изготовлены, июлем, августом и сентябрем 2010 года и подписаны Бабицыным А.А., то есть лицом, не являющимся руководителем данного юрлица. Как вообще это допустимо по законам РФ?

Данные граждане заключили договоры долевого участия с юрлицами ООО «Строй-стандарт», который являлся застройщиком, а, следовательно, правоотношения данных граждан подпадают под федеральный закон (ФЗ-214), в соответствии с основным критерием которого только лица, от которых поступили денежные средства застройщику и которые участвовали в долевом строительстве, которые признаны потерпевшими, и являются надлежащим дольщиками.

Уголовный закон — крайнее средство

На заявления потерпевших дольщиков о возбуждении уголовного дела в отношении лиц Лушникова, Захарова, Ульянова и других (всего 18 лиц), которые оплату не производили застройщику ООО «Строй-стандарт» следственными органами было отказано. Заявителям сообщили, что уголовный закон в силу своей правовой природы является крайним средством, с помощью которого государство осуществляет реагирование на факты правонарушений. Органы следствия пришли к выводу, что у заявителей достаточно доказательств, что лицами Лушниковым, Захаровым, Ульяновым и другими (всего 18 лиц) не были внесены средства. В том числе и документами, представленными в рамках уголовного дела, государственными органами УФССП России по Курганской области, которые ежедневно контролировали поступления денежных средств в ООО «Строй-стандарт» с января 2010 года по его закрытие. Соответственно, решение данного спора возможно в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства.

О банкротстве ЖСК «Бульвар Солнечный, 12»

Решением Арбитражного суда Курганской области от 26.09.2018 ЖСК «Бульвар Солнечный, 12» признан несостоятельным (банкротом). В отношении его открыто конкурсное производство.

В Арбитражный суд Курганской области 3.12.2018 поступило заявление Ульянова С.Ф., одного из лжедольщиков, о включении его в реестр требований кредиторов на 6,5 млн рублей. Заявитель пояснил суду, что расчет за него был произведен имуществом юрлица ООО «КСПэ-14», в котором Ульянов являлся учредителем и имущество которого было передано в ООО «Строй-стандарт» в лице Бабицына А.А. В 2007 году ООО «Строй-стандарт» обязалось построить и передать ему на сумму 6,5 млн рублей четыре квартиры в доме на бульваре Солнечном. То есть Ульянов подтвердил Арбитражному суду те показания, которые были им даны в рамках уголовного дела, как в устной, так письменной форме. Подтвердив тем самым, что оплата в денежном выражении им застройщику ООО «Строй-стандарт» в 2010 году не производилась (п. 3 ст. 70 АПК РФ).

Потерпевший дольщик Мурашкина Н.А. не согласилась с заявлением Ульянова о включении его в реестр требований кредиторов ЖСК «Бульвар Солнечный, 12», представив суду документы, подтверждающие, что «КСПЭ-14» в 2007 году реализовало все находящиеся на его балансе имущество и получило за него денежные средства. Полученные деньги были разделены между учредителями общества. Ульянов, как учредитель, с продажи имущества получил всю причитавшуюся ему сумму.

Суду также были представлены доказательства, что Ульянов после того, как получил денежные средства от «КСПэ -14», действуя, как физическое лицо, заключил договор займа с ООО «СТЭМ» и передал ему 6,5 млн рублей (договор займа и расписка переданы суду). Данные доказательства полностью опровергают показания Ульянова, что расчет им был произведен имуществом ООО «КСПэ-14», поскольку в 2007 году все имущество «КСПэ-14» было реализовано.

Расписка Бабицына, где он обязуется вернуть 6,5 млн. рублей.

Какие показания мне выгодны, такие я и даю

После того как суду были представлены данные доказательства, Ульянов изменил свои показания. Представив суду письменные пояснения и ходатайство, где пояснил: «После включения в состав учредителей ООО «СТЭМ» у «КСПэ-14» появилась доля в уставном капитале «СТЭМ». В соответствии с обоюдной договоренностью долю «КСПэ-14» выкупил учредитель «СТЭМ» Бабицын А.А., как физическое лицо — по рыночной стоимости 8 млн рублей (протокол собрания учредителей от 3.12.2007). Денежные средства поступили в кассу «КСПэ-14», и «КСПэ-14» рассчиталось со своими учредителями. Мною, Ульяновым С.Ф. была получена сумма, соответствующая моей доле в уставном капитале «КСПэ-14» (из материалов дела).

Страница приговора суда, где подтверждается, что квартиры приобретались за долю, а не за денежные средства.

Данными показаниями Ульянов С.Ф. подтверждает, что имущество «КСПэ-14» в 2007 году было реализовано, а следовательно, произвести расчет за квартиры по договорам долевого участия имуществом «КСПэ-14» Ульянов не мог и не имел права.

Далее Ульянов показал, что после получения денежных средств за активы «КСПэ-14», он уже как физлицо заключил новую сделку 26 декабря 2007 года — договор займа с ООО «СТЭМ» — и передал гендиректору Бабицыну А.А. по расписке 6,5 млн рублей. В конце мая 2010 года по моему требованию договор займа был прекращен и мне, Ульянову, возвращена вся сумма займа — 6,5 млн. рублей. А следовательно, Ульянов С.Ф. на основании письменного ходатайства и пояснения суду в соответствии с п. 3 ст. 70 АПК РФ признал обстоятельства продажи имущества юридическим лицом ООО «КСПэ- 4» и получение им за проданное имущество денежных средств в сентябре 2007 года.

Договор займа от 26 декабря 2007 года и передача Ульяновым С.Ф. денежных средств в сумме 6 500 000 рублей также свидетельствует о том, что Ульянов получил денежные средства за проданное ООО «КСПэ-14» имущество и использовал полученные средства по своему усмотрению.

На вопрос представителей Мурашкиной Н.А., почему Ульянов С.Ф. дает суду заведомо ложные показания, то есть когда в рамках уголовного дела было установлено, что от него оплата за 4 квартиры денежными средствами не производилась, Ульянов С.Ф. заявил, что денежными средствами он оплату не производил, а оплата за 4 квартиры была произведена им в 2007 году имуществом ООО «КСПэ- 4», а когда в рамках арбитражного суда установлено, что имущество ООО «КСПэ-14» было реализовано и юридическое лицо получило за проданное имущество денежные средства и разделило их между учредителями, в том числе и с Ульяновым, он дает совершенно другие показания, на что Ульянов С.Ф. ответил: какие мне выгодны показания, такие я и даю (а ведь судом велась аудиозапись судебного заседания) (из материалов дела).

Давая такой ответ, Ульянов С.Ф. подтверждает, что как в рамках уголовного дела, так и в рамках Арбитражного суда, достоверно зная истинные обстоятельства, дает заведомо ложные сведения, наплевав на то, что законом за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. Но, видимо, корысть и жажда завладения имуществом, построенным за счет других граждан, затмевает Ульянову глаза.

Определение суда противоречит фактическим обстоятельствам дела

В соответствии со статьей 10 АПК РФ Арбитражный суд при разбирательстве дела, обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу.

В соответствии со статьей 8 АПК РФ Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативно правовых актов при рассмотрении дела.

Четвертого октября 2019 года судья Арбитражного суда Курганской области Позднякова Л.В. выносит определение по делу № А34-4860/2018, удовлетворяя заявление Ульянова С.Ф. о включении его в третью очередь реестра кредиторов ЖСК «Бульвар Солнечный, 12». В обосновании вынесенного определения судья Позднякова Л.В. делает вывод, что учредитель ООО «Строй-стандарт» Бабицын А.А. выкупил ООО «КСПэ-14» долю его участия в ООО «Строй-стандарт» и ООО «СТЭМ». Расчет за имущество ООО «КСПэ-14» был произведен четырьмя квартирами, стоимость которых установлена в 6 500 000 рублей.

Далее судья делает вывод, что факт реального внесения имущества ООО «КСПэ-14» в ООО «СТЭМ», ООО «Строй-стандарт», отсутствие данных о недобросовестности Ульянова С.Ф., его статус учредителя ООО КСПэ-14» (т.е. реальное фактическое вложение активов заявителем Ульяновым С.Ф.), факт включения Ульянова С.Ф. в число членов ЖСК «Бульвар Солнечный,12», содержание финальных документов о вложении имущества на сумму 6 500 000 рублей для целей получения квартир, судом признается установленным на основании имеющихся в материалах дела документов. Вот это здорово! А как же документы, представленные другой стороной и подтверждающие реализацию имущества обществом и получение за проданное имущество денежных средств обществом, а как же факты подтверждающие получение денежных средств всеми учредителями, в том числе и Ульяновым С.Ф., дальнейшее использование Ульяновым С.Ф. полученных денежных средств по своему усмотрению? Почему судом не дается оценки доказательств, представленных другой стороной, почему судом нарушается ст. 9 АПК РФ — состязательность сторон? Где объективность и беспристрастность, где полное и всестороннее исследование доказательств? О каком равенстве сторон можно судить, если даже признательные пояснения и ходатайства Ульянова С.Ф., которыми он подтверждает получение им денежных средств за проданные активы ООО «КСПэ-14», не исследуются и им не дается оценка? В то время как в соответствии с п. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых основывает свои требования другая сторона, освобождает от необходимости доказывать такие обстоятельства.

Так каким же образом при наличии доказательств получения денежных средств за реализованное имущество юридическим лицом судья делает вывод, что расчет за 4 квартиры произведен имуществом ООО «КСПэ-14». Ведь это же искажение фактов и доказательств, находящихся в материалах дела. Как такое допустимо? Данное определение суда фактически предоставляет право лицу, которое уже получило денежные средства за активы в сумме 6 500 000 рублей, еще и за счет этих же активов оплатить 4 квартиры в строящемся доме на бульваре Солнечном. По сути это способствование лицу в совершении преступных незаконных действий.

Конечно же, такие решения и определения подрывают веру граждан в судебную систему и правосудие.

Апелляционной инстанции наплевать на нормы права?

Четвертого декабря 2018 года восемнадцатым Арбитражным апелляционным судом г. Челябинска была рассмотрена апелляционная жалоба Мурашкиной Н.А. на определение Арбитражного суда Курганской области по делу № А34-4860/2018 о включении Ульянова С.Ф. в реестр кредиторов ЖСК «Бульвар Солнечный, 12».

Читаем постановление восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда №1 8АП-15946/2019 и поражаемся, как судьи решают судьбы людей, не знакомясь с материалами дела, выносят судьбоносные решения (в нашем распоряжении имеются все подтверждающие документы). Суд делает снова парадоксальный вывод: расчет за имущество ООО «КСПэ-14» таки был произведен четырьмя квартирами за 6,5 млн рублей.

Фактически Арбитражный суд Курганской области и восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд не дали оценку представленным доказательствам, сокрыли их.

Несмотря на то, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения в порядке ст. 70 АПК РФ и которые освобождают другую сторону от доказывания данных обстоятельств, по сути сокрытых Арбитражным судом Курганской области, апелляционная инстанция при наличии данных доказательств в материалах арбитражного дела в нарушение ст. 268 АПК РФ, в нарушение ст. 270 АПК РФ, при несоответствии выводов, изложенных в определении, обстоятельствам дела, юридическое лицо ООО «КСПэ-14» в соответствии со справкой УФНС по г. Кургану в 2007 году реализовало все принадлежащие ему активы. Денежные средства за проданные активы поступили в кассу ООО «КСПэ-14». Денежными средствами ООО «КСПэ-14» рассчиталось со своими учредителями. Ульянов С.Ф. получил сумму, причитающуюся его доле в уставном капитале, и как физическое лицо использовал их по своему усмотрению, передав их по договору займа и в течение нескольких лет извлекал доходы от использования 6 500 000 рублей (договоры, расписки повторим, находятся в материалах дела, переданного в арбитражный суд). Однако судом эти доказательства игнорируются.

Даже прижатый документами из официальных государственных органов о продаже имущества юридическим лицом, Ульянов С.Ф. направил в арбитражный суд ходатайства и пояснения, датированные 3.06.2019, в которых пояснил, что денежные средства за проданные активы юридическим лицом ООО «КСПэ-14» поступили в кассу общества, ООО «КСПэ-14» рассчиталось со своими учредителями, «мною Ульяновым С.Ф. была получена сумма, соответствующая моей доле в уставном капитале общества» (письменные признательные показания в соответствии с п. 3 ст. 70 АПК РФ).

Несмотря на то, что в кассу ООО «КСПэ-14» за реализованное имущество поступили денежные средства, которые были разделены между учредителями, в том числе и с Ульяновым, апелляционная инстанция, как и Арбитражный суд Курганской области, делают вывод, что расчет за имущество ООО «КСПэ-14» был произведен четырьмя квартирами в общей сумме 6 500 000 рублей.

В соответствии с определением Арбитражного суда Курганской области и суда апелляционной инстанции фактически получается Ульянов С.Ф. в 2007 году как учредитель получил за проданные активы ООО «КСПэ-14» денежные средства в сумме 6 500 000 рублей, а в 2010 году этими же активами оплатил 4 квартиры в строящемся доме на бульваре Солнечном. Фактически чистой воды мошенничество! Судья арбитражного суда делает вывод: то, что в рамках уголовного дела Ульянов С.Ф. не был признан потерпевшим, не свидетельствует об отсутствии оснований для включения его в реестр требований кредиторов. В то время как материалами уголовного дела и приговором суда установлен факт отсутствия оплаты Ульяновым С.Ф. за 4 квартиры застройщику ООО «Строй-стандарт» денежными средствами, после чего Ульянов С.Ф. в протоколах допроса письменно и в суде, подписавшись за дачу заведомо ложных показаний, показал, что оплату за 4 квартиры в строящемся доме на бульваре Солнечном он денежными средствами не производил, оплата за 4 квартиры им произведена имуществом ООО «КСПэ-14». Данные показания как в силу ст. 90 УПК РФ, так и в силу ст. 70 АПК РФ на основании п. 4 ст. 286 АПК РФ являются установленными и освобождают другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Очередное «запутанное» ходатайство Ульянова.

При анализе доказательств дела, показаний Ульянова С.Ф. в рамках уголовного и арбитражного дела — налицо факт того, что данное лицо получило денежные средства за проданные активы, но оплату за квартиры, ни имуществом, ни денежными средствами не производило.

Своим незаконным определением и постановлением Арбитражный суд Курганской области и восемнадцатый арбитражный апелляционный суд способствуют данному гражданину в завладении имуществом, построенным на средства надлежащих дольщиков, и тем самым подрывают веру граждан в законность и справедливость, подрывают доверие к судебной системе и правосудию.

В нашем распоряжении документы, подтверждающие все вышесказанное (на фото — первые титульные листы и выдержки из этих документов).

Р.S.

Все мы смотрели фильм «Россия молодая», где старый умный поп, встречая проверяющего после битвы со шведами, когда были взяты под стражу истинные победители, сказал: «Где уж там правде победить кривду, но что вы скажите государю, когда все выяснится?».

Хотелось бы спросить судей, выносящих такие определения, которые подрывают доверие народа к правосудию: что же они будут делать и как смотреть людям и своим коллегам в глаза, когда все выяснится?..

Все мы видели, как государь Петр Первый сурово наказал тех опричников, которым было поручено установить истину и которые не смогли отличить «правду» от «кривды».

Но понесут ли наказание нынешние судьи, которые не смогли отличить «правду» от «кривды», подорвав тем самым как доверие «государя», так и самой системы правосудия?

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