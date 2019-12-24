В чем встретить новый год?

С 14 декабря по 12 января скидка 20% на весь чек в фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос».

В преддверии Нового года предстоит решить задачу не из простых: найти время, нужный магазин, универсальный ассортимент и профессионального продавца-консультанта. Свое решение предлагает сеть фирменных магазинов мужской одежды «Пеплос» — с 14 декабря по 12 января при покупке трех и более вещей вы получаете 20% скидку на весь чек.

А также при покупке на сумму свыше 3000 рублей «Пеплос» дарит купоны, которые дают дополнительную скидку на следующую покупку в «Пеплос».

Встречая Новый год 2020, мужчинам лучше все же отказаться от джинсов и выбрать вместо них брюки, например, чинос или слаксы в сочетании с рубашками или яркими свитерами крупной вязки. Истинные джентльмены могут отдать предпочтение костюму, хозяйка года Крыса такую основательность оценит.

Для любителей астрологии напоминаем: встречать год крысы лучше в образах серого, коричневого, пепельного и черного цвета, подойдут также и пастельные оттенки. А так как в магазинах «Пеплос» представлена широчайшая цветовая гамма, найти нужного тона костюм не составит труда. Разбавить спокойную гамму можно яркой деталью — галстуком, бархатной бабочкой.

В «Пеплос» вы можете выбрать мужской свитер, костюм рубашку или брюки, не тратя драгоценное время. К слову, это должны оценить и женщины, выбирающие подарки для любимых мужчин, — разнообразие выбора, возможность тут же, в одном месте, найти все аксессуары

Вас порадуют реальные, доступные цены, которые в преддверии Нового года и январских каникул стали только привлекательнее. А великолепный сервис сделает покупки в магазинах «Пеплос» еще приятнее.

Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Более подробную информацию об условиях проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов «Пеплос» или на сайте.

Адреса фирменных магазинов

ЧЕЛЯБИНСК:

• пр. Ленина, 71;

• ул. Молодогвардейцев, 7, ТК «Фиеста»;

• ул. Свободы, 185, ТК «Экспресс»;

• ул. Кирова, 5;

• ул. Братьев Кашириных, 99 А, ТК «Фрегат»;

• пр. Победы, 392;

• ул. Артиллерийская, 100 В, ТК DISCO;

• пр. Комарова, 137;

• ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо»;

• ул. Новороссийская, 118 В, ТК «SPAR-Смолино»;

• ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»;

• ул. Черкасская, 15, ТЦ Гипермаркет «КС»;

• Копейское шоссе, 64, ТРЦ «Алмаз»;

• ул. Молдавская, 16, ТРК «Фокус».

КОПЕЙСК, пр. Славы, 6.

ЮЖНОУРАЛЬСК, ул. Советской Армии, 4.

ЕМАНЖЕЛИНСК, ул. Ленина, 17.

ТРОИЦК, ул. Гагарина, 20.

ПЛАСТ, ул. Октябрьская, 61 Б, ТСК «Раздолье».

ЗЛАТОУСТ, пр. Гагарина, 1-я линия, 9 А.

КЫШТЫМ, ул.Фрунзе, 2, ТК «ЦУМ».

САТКА, ул. Пролетарская, 41.

СНЕЖИНСК, ул. Забабахина, 19, ТК «Меркурий».

ОЗЕРСК, ул. Дзержинского, 35 А, ТРЦ «Фестиваль».

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ул. Алюминиевая, 75.

www.peplos.ru

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