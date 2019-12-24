В чем встретить новый год?
С 14 декабря по 12 января скидка 20% на весь чек в фирменных магазинах мужской и детской одежды «Пеплос».
В преддверии Нового года предстоит решить задачу не из простых: найти время, нужный магазин, универсальный ассортимент и профессионального продавца-консультанта. Свое решение предлагает сеть фирменных магазинов мужской одежды «Пеплос» — с 14 декабря по 12 января при покупке трех и более вещей вы получаете 20% скидку на весь чек.
А также при покупке на сумму свыше 3000 рублей «Пеплос» дарит купоны, которые дают дополнительную скидку на следующую покупку в «Пеплос».
Встречая Новый год 2020, мужчинам лучше все же отказаться от джинсов и выбрать вместо них брюки, например, чинос или слаксы в сочетании с рубашками или яркими свитерами крупной вязки. Истинные джентльмены могут отдать предпочтение костюму, хозяйка года Крыса такую основательность оценит.
Для любителей астрологии напоминаем: встречать год крысы лучше в образах серого, коричневого, пепельного и черного цвета, подойдут также и пастельные оттенки. А так как в магазинах «Пеплос» представлена широчайшая цветовая гамма, найти нужного тона костюм не составит труда. Разбавить спокойную гамму можно яркой деталью — галстуком, бархатной бабочкой.
В «Пеплос» вы можете выбрать мужской свитер, костюм рубашку или брюки, не тратя драгоценное время. К слову, это должны оценить и женщины, выбирающие подарки для любимых мужчин, — разнообразие выбора, возможность тут же, в одном месте, найти все аксессуары
Вас порадуют реальные, доступные цены, которые в преддверии Нового года и январских каникул стали только привлекательнее. А великолепный сервис сделает покупки в магазинах «Пеплос» еще приятнее.
Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Более подробную информацию об условиях проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов «Пеплос» или на сайте.
Адреса фирменных магазинов
ЧЕЛЯБИНСК:
• пр. Ленина, 71;
• ул. Молодогвардейцев, 7, ТК «Фиеста»;
• ул. Свободы, 185, ТК «Экспресс»;
• ул. Кирова, 5;
• ул. Братьев Кашириных, 99 А, ТК «Фрегат»;
• пр. Победы, 392;
• ул. Артиллерийская, 100 В, ТК DISCO;
• пр. Комарова, 137;
• ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо»;
• ул. Новороссийская, 118 В, ТК «SPAR-Смолино»;
• ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки»;
• ул. Черкасская, 15, ТЦ Гипермаркет «КС»;
• Копейское шоссе, 64, ТРЦ «Алмаз»;
• ул. Молдавская, 16, ТРК «Фокус».
КОПЕЙСК, пр. Славы, 6.
ЮЖНОУРАЛЬСК, ул. Советской Армии, 4.
ЕМАНЖЕЛИНСК, ул. Ленина, 17.
ТРОИЦК, ул. Гагарина, 20.
ПЛАСТ, ул. Октябрьская, 61 Б, ТСК «Раздолье».
ЗЛАТОУСТ, пр. Гагарина, 1-я линия, 9 А.
КЫШТЫМ, ул.Фрунзе, 2, ТК «ЦУМ».
САТКА, ул. Пролетарская, 41.
СНЕЖИНСК, ул. Забабахина, 19, ТК «Меркурий».
ОЗЕРСК, ул. Дзержинского, 35 А, ТРЦ «Фестиваль».
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, ул. Алюминиевая, 75.
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