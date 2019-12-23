Сергей Антипов: «Порадуем жителей двумя новыми бульварами»

Курчатовский район — одна из основных жилых территорий Челябинска. Здесь живет более 200 тысяч человек. Район прирастает новыми кварталами, строит школы, садики, разбивает парки и скверы. Курчатовцы — молодые и требовательные. Им нужны новые общественные пространства — бульвары, скверы, парки; отремонтированные, освещенные, безопасные дворы. И власть района стремится отвечать новым запросам. Планируя стройки на несколько лет вперед.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫРОСЛИ, ТЕМП ЖИЗНИ УБЫСТРИЛСЯ

По словам главы администрации Сергея Антипова, уходящий год был сложным и интересным.

— Работали по-новому, в новых требованиях. Которые предъявляют, в первую очередь, жители. Появилось много новых программ, проектов. Изменилось законодательство, по которому мы работаем. Новые требования предъявляют губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова. Требования стали жестче, и они объективны: темп работы — динамичнее.

— Новые требования — новое качество работ…

— К сожалению, новых требований не принимают многие подрядчики. Победив в муниципальных конкурсах на выполнение работ в районе, например по асфальтированию внутриквартальных проездов или кошению травы, подрядчик бросает дело на полпути. Не просчитал экономику, рассчитывал на большую прибыль, не планировал работать постоянно и добросовестно. Удивительно, иной раз люди пребывают в твердой уверенности, что документы по выполненным работам мы подпишем, если даже работы сорваны или выполнены некачественно. Не будет такого — это наша твердая позиция.

В нынешнем году для 80% контрактов по асфальтированию мы отыгрывали независимый технический надзор. Выводы экспертов позволяют понять, простоит ли асфальт долго или же разрушится.

Чтобы подрядчики были готовы к новому сезону, мы уже сейчас отыгрываем контракты на следующий год. Важно, например, чтобы по контрактам на озеленение они вовремя вырастили рассаду для будущих цветников, ухаживали бы за цветами весь сезон.

Отыграны основные контракты по зимней уборке района — по внутриквартальным проездам, по подходу к социальным учреждениям, по тротуарам.

Требования и к нам, и к исполнителям заданий будут только расти. Мы получаем все больше средств на благоустройство — по федеральным и областным программам. Благодаря поддержке губернатора бюджет района в 2020 году увеличится на 60 млнрублей, потому что 30% земельного налога будет оставаться в районе, это больше привычной величины в 10 раз. Средства целевые — только на благоустройство.

ЗАЧЕМ ДЕРЕВЬЯМ ПАСПОРТ

— Год ознаменовался выборами в райсовет.

— Да, много новых лиц, что замечательно. Работаем в диалоге с депутатами, с жителями. Все вместе решаем вопросы текущей жизни района. В помощь — программа «Формирование комфортной городской среды». Она предназначена, в первую очередь, для строительства и благоустройства парков и скверов, куда бы могли приехать жители всего района. Тропа здоровья в экопарке — для всех курчатовцев. Мы продолжим благоустройство парка и тропы, и это не значит, что мы направим бюджетные средства в округ конкретного депутата.

В этом году по программе благоустройства мы сделали сквер на перекрестке ул. Красного Урала и Комсомольского проспекта и внутриквартальный сквер по ул. 40-летия Победы. Такие зеленые точки тоже нужны: в сквере много отдыхающих из окрестных домов, гуляют дети после уроков — школа расположена по соседству.

Жители проголосовали за дополнительное озеленение сквера по ул. Красного Урала. В следующем году там появятся новые деревья-крупномеры, кустарники и большая клумба, засаженная, в том числе, многолетними растениями. Появятся новые газоны с большим обновлением чернозема. И нужно привлекать специалистов — ландшафтного дизайна, экологов. Состав почвы нужно исследовать, чтобы определить, каким растениям и где расти.

Еще одна задача — оформить паспорт зеленых насаждений, обследовав состояние каждого дерева. При строительстве мы не снесли ни одного дерева, хотя есть и угнетенные. И Наталья Петровна Котова правильно говорит: прежде чем что-то строить или сносить, жителям нужно объяснить, зачем и что будет взамен.

Программа «Формирование комфортной городской среды» подразумевает еще и ремонт дворов. В этом году мы капитально отремонтировали 10 дворовых территорий. Цена вопроса — более 50 млн рублей. С момента запуска программы в Курчатовском районе отремонтирован 41 двор. Работаем комплексно: не просто асфальтируем дорожки, но и устанавливаем большие детские игровые площадки, устраиваем клумбы, строим парковки и освещение. И заявок от жителей все больше.

Капитально отремонтировали пешеходный спуск на пересечении проспекта Победы и улицы Молодо-гвардейцев. Спусками пользуется огромное количество пешеходов, в том числе маломобильные горожане на колясках. В следующем году работа продолжится.

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

— В Курчатовском районе появился новый мемориал солдатам Победы.

— Еще одно важное событие — открытие памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» возле новой школы в «Парковом», по ул. Скульптора Головницкого, 5. Важнейшее событие накануне 75-летия Победы. И место отличное — дети видят. А ведь была идея поставить памятник, переданный городу Российским фондом культуры, в центре города. Тогда пришлось убеждать, что место нужно выбирать в новом микрорайоне, где живут в основном молодые семьи с детьми. Три тысячи школьников каждый день проходят мимо мемориала, это очень важно с точки зрения патриотического воспитания. Нашу позицию поддержал нынешний уполномоченный по правам человека в Челябинской области, а тогда член Общественной палаты региона, эксперт Общественной палаты РФ Антон Шарпилов.

В этом году мы ликвидировали стихийный рынок перед кинотеатром «Победа», заасфальтировали площади и прилегающие внутриквартальные проезды. Возможно, на втором этаже здания появится детский развлекательный интерактивный центр «Мегалэнд». Готовится проект благоустройства территории — нужна парковка. На площади уже организуем праздники, провели День города. Сейчас строим новогодний городок. Будет праздник ко Дню Победы.

ЦИФРА

• 24 клумбы и цветника появились в Курчатовском районе в нынешнем году по программе озеленения;

• 72 вазона на перекрестках;

• 3 конструкции вертикального озеленения;

• Высажено 36 тысяч штук цветочной рассады;

• Более 100 кустарников живой изгородью высажено вдоль Комсомольского проспекта;

• Построена многоуровневая клумба на Новоградском проспекте. На следующий год ее первый раз украсят живые цветы.

КСТАТИ

В 2020 году в Курчатовском районе появятся новые прогулочные зоны.

На участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Молдавской по пр. Победы установят детские площадки, скамейки, урны, высадят цветы и кустарники. Будут велосипедные дорожки. Тропиночную сеть замостят тротуарной плиткой.

Еще одна пешеходная прогулочная благоустроенная зона появится по Комсомольскому проспекту от ул. Красного Урала до ул. Ворошилова.

Будут благоустроены внутриквартальные скверы по Комсомольскому проспекту 39 и 112-А.

Проект благоустройства территорий почти готов.