2019-12-23T16:32:53+03:00
Общество

«Рад, что вырос в детдоме»: сирота из Челябинска узнал правду о семье, которая сдала его в приют

В 19 лет молодой человек провел расследование, нашел выжившую бабушку, но встреча с ней его разочаровала
Ирина ГОЛЛАЙ
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Бабушка Саши тоже жалеет. Но, увы, не его, а себя. Фото: "СТС-Челябинск".Бабушка Саши тоже жалеет. Но, увы, не его, а себя. Фото: "СТС-Челябинск".
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Александр Незванов вырос в детдоме. Юноша никогда не видел маму, но уверяет, что любовь к ней пронес через годы. Сколько раз мальчик представлял ее улыбку, мысленно сидел у нее на коленях и гладил по волосам.

— Мне сказали, что мама бросила меня в роддоме. А рожала без документов. Назвалась Незвановой. Я считал эту фамилию выдумкой, — рассказал Александр КП-Челябинск.

МАМЫ НЕТ, НО ФАМИЛИЯ НАСТОЯЩАЯ

Недавно Саше исполнилось 19 лет. Он твердо решил отыскать близких, обратившись за помощью к журналистам. Паренек верил, что кто-нибудь отзовется, прочитав его горький рассказ.

Долго ждать не пришлось. Информацию о семье Саши удалось узнать в ЗАГСе Карабаша.

— Мне сказали: фамилия у меня настоящая. Правда, мамы и папы уже нет в живых. Зато жива бабушка, — говорит Саша.

«ОБНИМАЮ, А ХОЧЕТСЯ ОТТОЛКНУТЬ»

Бабушка встретила Сашу на пороге чужого дома — своего у женщины нет, давно живет у подруги. Свое жилье она продала. Женщина заплакала, обняла внука: «Одна я совсем осталась».

— Мне бы тоже заплакать, а я не могу. Обнимаю, а хочется оттолкнуть. От бабушки разит алкоголем, — признался Саша.

Саша очень похож на бабушку, правда, к жизни относится куда серьезнее. Фото: "СТС-Челябинск".

Саша очень похож на бабушку, правда, к жизни относится куда серьезнее. Фото: "СТС-Челябинск".

Еще больше парнишку потрясла история его семьи. Бабушка рассказала, что до трех месяцев он жил с родными. Правда, мама о сыне совсем не заботилась. Тогда отец вызвал тетку, а тетка — сдала мальчонку в детдом. И все: про Сашу забыли. При живых родителях мальчик стал сиротой.

— Родители выпивали. Детей у них больше не было. Потом отца убили по пьянке. Год назад от онкологии умерла мать. Бабушка показала мне ее паспорт. На фотографии — опухшая, покрасневшая дама. Не такой я ее представлял, — огорчен Саша.

«СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ ПРЕДАМ»

Конечно, парень разочарован. Но мир не рухнул. Главное — он нашел свои корни. И теперь искренне благодарен детскому дому, изменившему его судьбу.

— У меня тоже будет семья, будут дети. И я их не предам. Но сначала мне нужно устроиться в жизни, — говорит Александр. — Правда, с бабушкой, если она не бросит бутылку, нам придется расстаться…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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