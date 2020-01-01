Если заболел в новогодние праздники: когда до вас не доедет скорая и надо ли врать про температуру

У болезней нет новогодних каникулы, может случиться всякое: от банальной простуды после катания с горки до появления непонятных симптомов, под которыми может скрываться тяжелый недуг.

Ранее мы рассказывали историю полуторагодовалого Левы Шафигина, у которого в ноябрьские праздники началась одышка, и семья несколько дней искала подходящих врачей. Оказалось, что у ребенка острая сердечная недостаточность.

Что делать, если на 03 (103) занято?

Главный врач станции скорой помощи Челябинска Александр Васильев:

— У нас работают десять пультов приема вызовов. Действительно бывает такое, что звонков много и автоответчик просит дождаться ответа оператора. Здесь нужно набраться терпения и дозваниваться. Если ситуация экстренная, можно позвонить на 112 — оттуда сразу передадут полученный вызов по специальной выделенной линии оператору 03. Это касается не только Челябинска, но и всей области.

В Челябинске 10 диспетчеров скорой круглосуточно принимают звонки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каком случае нужно вызывать скорую, а в каком — неотложку?

Александр Васильев:

— Если есть угроза жизни и здоровью — вызвать 03. В остальных случаях — звонить в пункты неотложной помощи, телефоны которых есть на сайтах медорганизаций. Оператор 03 может передать ваш вызов на службу неотложной помощи, если определит, что угрозы жизни нет. Все наши операторы — медицинские работники.

Могут ли пациенты сами выбирать больницу, если они не согласны с госпитализацией по маршруту скорой помощи?

Начальник отдела организации медико-санитарной помощи Минздрава Челябинской области Александр Шамин:

— Обслуживание осуществляется по территориальному принципу. Если случай экстренный, его везут в ближайшую медорганизацию, где есть реанимация. В остальных — случаях либо в профильное, либо в терапевтическое отделение.

Челябинская скорая обслуживает Челябинск. Сейчас идет формирования Единой диспетчерской службы. Когда процесс закончится, к больному будет направляться ближайшая машина.

Выбрать больницу по своему усмотрению нельзя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будут ли работать поликлиники в праздники?

Александр Шамин:

— В каждой медорганизации есть определенный график работы. Их можно найти на сайтах и в самих больницах. Вовсе не значит, что до 9 января никто не будет никого принимать, будут организованы дежурства.

Решается ли проблема очередей в травматологию и экстренную стоматологию?

Александр Шамин:

— В травмпунктах тоже организованы дежурства. Что касается стоматологической помощи, я не скрываю, есть ряд проблем. Отметим, что острая зубная боль не возникает просто так. Это всегда запущенный процесс, возникающий, когда человек не обращается за плановой помощью. А это надо делать два раза в год минимум. Более 30% пациентов, приезжающих в круглосуточную неотложную стоматологию — те, кто не смог приехать в дневное время.

Кроме того, мы рекомендуем всем гражданам проходить диспансеризацию. Это можно сделать среди недели, взяв отгул, или в выходной. Впоследствии это поможет избежать многих болезней или, по крайней мере, уменьшить их тяжесть.

Чтобы не оказаться на больничной койке в праздники, врачи рекомендуют проходить диспансеризациюФото: Алексей БУЛАТОВ

В праздничные дни повышается количество вызовов. Как будете выстраивать работу, чтобы справиться?

Александр Васильев:

— Массовых увольнений не было. Планируем небольшое увеличение количества бригад. Работа службы скорой помощи находится на личном контроле главы города. В праздничные дни количество вызовов увеличивается на 20%. Кстати, за последние годы обращений по ожогам от петард или травмам в состоянии алкогольного опьянения в новогодние праздники становится меньше.

Есть мнение, что вызывая скорую, лучше не называть возраст пожилых людей.

Александр Васильев:

— Возраст никакого отношения с очередности скорости обработки вызова не имеет.

АНОНИМНО

Рассказ сотрудника скорой помощи:

Скорая никогда не отказывается ехать, но вызов могут передать на неотложку. Если вы звоните на 03, не спорьте с диспетчерами или с нами. Если говорят, что надо ехать в районную больницу — соглашайтесь. Мы прочитываем все риски и никто не будет брать на себя уголовную ответственность, если вас не довезут. Увы, таковы правила маршрутизации.

Сама по себе температура не угрожает жизни и это будет не самый срочный вызов. На моей практике по вызовам с температурой были задержки по 7-8 часов и 12 часов, переданные с неотложки. Приоритеты по возрасту не ставятся, диспетчер, прежде всего, спросит что случилось.

С 31 декабря на 1 января стараются выставить больше бригад. Число вызовов растет. Сейчас уже около 2000 вызовов в сутки, к Новому году и после будет до 3000. Задержки сейчас по 5-6 часов, будут больше — до 12 часов, а то 20 на температуры. Работников не хватает: на город сейчас выставляют около 65 бригад из положенных 130, не все соглашаются на подработки в праздники — это очень тяжело. Под Новый год увеличивается число травм и дело даже не в том, что люди стали больше пить. Просто районы увеличиваются, а количество бригад — нет.

КАК ВЫЗВАТЬ ПЛАТНУЮ СКОРУЮ?

— «Лотос»: 220-00-03 (вызов фельдшерской бригады — 4000 руб., врачебной — 4500 руб. + 500 рублей за выезд за черту города);

— «Источник»: 77-88-911 (скорая общего профиля — 5500 руб., реанимация — 7000 руб. + 60 руб. за 1 км. за выезд в пригород).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемой, вызывая врача?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10