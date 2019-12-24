«Не знала, от кого родила!»: в Копейске школьница в 15 лет стала матерью

Лера Еременко из поселка Потанино стала героиней ток-шоу «ДНК» на НТВ. Только в Москве девушке помогли узнать, от кого она в 15 лет родила дочку. На роль отца у вчерашней школьницы было два претендента.

ВЗРОСЛЫЕ ДУМАЛИ, ЧТО РОМАН ПЛАТОНИЧЕСКИЙ

Когда Лере было 14 лет, она решилась на серьезные отношения с парнем. Денис был старше ее на два года, и пара быстро оказалась в постели. Но влюбленные вскоре повздорили и расстались. Уже через неделю Лера ходила под ручку с 13-летним мальчиком Вовой.

Мама нового мальчика Ольга Троянова была не против романа детей. Щекотливых вопросов, правда, не задавала. Думала, что роман платонический. А когда девочке как-то стало плохо на кухне, когда семья пила чай, первая побежала в аптеку за тестами. Только тут и открылось: школьница в положении.

СВАДЬБУ СОРВАЛ ПОТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ

— Если бы Лера пошла на аборт, а потом стала бесплодной, она бы нас не простила. Сын сказал, что готов воспитывать малыша. Леру я приняла как родную, — говорит Ольга.

Женщина и сама стала мамой в 16 лет. Тогда мать выгнала ее из дома. Ольга сняла квартиру, пошла торговать, но родила и вырастила сына. Нечто похожее случилось с Лерой, и Ольга твердо решила школьницу поддержать. Даже пышную свадьбу хотела сыграть, но у Леры не вовремя украли сумочку с паспортом. А когда выправили документы, молодые родители разбежались.

— Внучка была капризной. Часто будила всех среди ночи. Лера и Вова начали ссориться. А потом сын стал встречаться с другой. Лера собрала вещи и ушла из дома, — говорит Ольга.

Подростки не знали, кто отец ребенка. Фото: НТВ

МАМА ЖИВЕТ ОДНА, А БАБУШКИ ДЕЛЯТ ВНУЧКУ

По Потанино поползли слухи, что дочка Леры — от первого парня. Вскоре мама с малышкой переехали жить к Денису — тот самый бойфренд, что старше на два года. Но и этот гражданский брак тоже дал трещину — молодые расстались. А две бабушки (мамы ухажеров Валерии) до сих пор делят внучку.

— Она наша — и точка. У Василисы наши глаза и лоб, наши выходки, наши пальчики на ногах! — настаивает мама Вовы.

— Да она круглолицая, как и мы. У нее мой подбородок! И глаза голубые, как у моего сына, — не уступает мама Дениса.

Мама Вовы (слева), Лера и мама Дениса. Фото: НТВ.

Обе женщины привязались к ребенку и считают кроху своей. А тем временем Василиса полтора года живет у прабабки в Челябинске. Лера ездит к ней только по выходным. Девушка снимает домик в деревне и работает поломойкой. Она надеется, что когда-нибудь встанет на ноги и заберет ребенка к себе.

Родная мама Валерии занята своей жизнью: у нее новый муж и четвертый ребенок. Помогать дочери она привыкла лишь громким криком…

ДНК-ТЕСТ ДОВЕЛ ДО СЛЕЗ

По просьбе Ольги Трояновой (мамы Вовы) канал провел тест ДНК.

Анализы показали: младший парень Владимир не является отцом ребенка. Девочку зачал старший Денис.

Для Валерии и для Ольги новость стала ударом. Они считают себя родней и привязаны друг к другу искренне. Обидели результаты и маму Дениса.

— Денис любит Леру. А она не раз ему говорила: не уверена, что ребенок твой. Если бы Лера сразу призналась, все сложилось бы по-другому. Я рада, что Василиса наша. Мы будем ее поддерживать. Надеюсь, дети будут жить вместе, — говорит мама Дениса Татьяна Худякова.

По словам юристов, если парень сам не захочет поддерживать дочь, Лера может обратиться в суд за установлением отцовства и потребовать алименты.

Правда, кажется в этой истории до суда не дойдет. Семьи мальчиков любят кроху и готовы поддерживать ее финансово. А Валерия говорит, что любая из бабушек может свободно навещать внучку.

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