Участники челябинского конкурса индустрии красоты получили подарки от LEBEN

В Челябинске прошел городской конкурс индустрии красоты; в нем приняли участие более 140 мастеров по ногтевому сервису, косметическому и парикмахерскому искусству. Партнером мероприятия выступил бренд LEBEN, под которым выпускается бытовая техника на все случаи жизни.

Участники состязания получили подарки от LEBEN- профессиональную технику для красоты. Также коллективу компании вручили благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении конкурса.

LEBEN — это удобная техника для дома «на каждый день» по доступным ценам. Каждый товар бренда — это современный стильный дизайн, наличие всех необходимых функций и надежные гарантии. Ассортимент постоянно обновляется: здесь можно подобрать товар на любой вкус и кошелек.

А учитывая, что совсем скоро Новый год и вопрос подарков очень актуален, самое время обратить внимание на LEBEN: бытовая техника уж точно нужна в каждом доме! Любая хозяйка, например, будет рада найти под елкой мультиварку, блендер или чайник с функцией поддержки температуры. Для мужчин есть разнообразные триммеры, бритвы и машинки для стрижки волос, а сестре или подружке можно подобрать электрическую пилку, фен, плойку, утюжок для волос, расческу-выпрямитель… Множество вариантов!

Ну а приобрести все необходимое вы можете в ближайшем «Галамарте». Техника LEBENдля дома и кухни, для здоровья и красоты, а также климатическая техника — вы легко подберете идеальный подарок родственникам и друзьям. И при этом не выйдете из бюджета!

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www.galamart.ru

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