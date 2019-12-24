2019-12-24T15:45:28+03:00
Общество

Участники челябинского конкурса индустрии красоты получили подарки от LEBEN

В конкурсе приняли участие более 140 мастеров по ногтевому сервису, косметическому и парикмахерскому искусству
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В Челябинске прошел городской конкурс индустрии красоты; в нем приняли участие более 140 мастеров по ногтевому сервису, косметическому и парикмахерскому искусству. Партнером мероприятия выступил бренд LEBEN, под которым выпускается бытовая техника на все случаи жизни.

Участники состязания получили подарки от LEBEN- профессиональную технику для красоты. Также коллективу компании вручили благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении конкурса.

LEBEN — это удобная техника для дома «на каждый день» по доступным ценам. Каждый товар бренда — это современный стильный дизайн, наличие всех необходимых функций и надежные гарантии. Ассортимент постоянно обновляется: здесь можно подобрать товар на любой вкус и кошелек.

А учитывая, что совсем скоро Новый год и вопрос подарков очень актуален, самое время обратить внимание на LEBEN: бытовая техника уж точно нужна в каждом доме! Любая хозяйка, например, будет рада найти под елкой мультиварку, блендер или чайник с функцией поддержки температуры. Для мужчин есть разнообразные триммеры, бритвы и машинки для стрижки волос, а сестре или подружке можно подобрать электрическую пилку, фен, плойку, утюжок для волос, расческу-выпрямитель… Множество вариантов!

Ну а приобрести все необходимое вы можете в ближайшем «Галамарте». Техника LEBENдля дома и кухни, для здоровья и красоты, а также климатическая техника — вы легко подберете идеальный подарок родственникам и друзьям. И при этом не выйдете из бюджета!

8-800-333-4-000

www.galamart.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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