Новый год «встретят» на Красной площади: быстрый интернет и цифровое телевидение появились в малых городах региона

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» завершает строительство линии скоростного Интернета и цифрового телевидения в девяти населенных пунктах Южного Урала. Первые подключения абонентов уже начались в Аргаяше, Уйском, Кременкуле, Долгодеревенском, Карабаше и Карталах. К 31 декабря широкополосный доступ к сети появится в Верхнем Уфалее, а также в поселках Роза и Старокамышинск. Для многих жителей это событие станет настоящим подарком. Ведь новогоднее обращение президента на Красной площади, они будут смотреть на своих телевизорах в высоком качестве и без помех.

Для подключения малых городов специалистами компании были построены 300 километров оптических линий связи пропускной способностью свыше 10 Гбит/с. Новым абонентам уже доступны тарифы на скоростях до 630 Мбит/с и телевидение с высокой четкостью изображения. В 2020 году услугами «Интерсвязь» в этих населенных пунктах начнут пользоваться 160 000 южноуральцев.

Подключение городов и сел началось с частного сектора. Так, в ноябре первый абонент «Интерсвязь» появился в Уйском. Сейчас услугами компании в селе пользуются более 500 абонентов. А в середине декабря IP-телевидение и Интернет появились в Карабаше. Ежедневно к сети планируется подключать от 60 до 100 домохозяйств. К концу года доступ к услугам компании получат жители 800 домовладений города.

— Благодаря строительству собственных оптических сетей, жителям даже самых удаленных городов региона доступны цифровое интерактивное телевидение и Интернет. А значит, открывается возможность не только для отдыха, но и для дистанционного обучения, работы и получения государственных услуг онлайн, — подчеркивает заместитель технического директора компании «Интерсвязь» Руслан Усманов. — Помимо этого, новые абоненты получают доступ к современным интеллектуальным решениям в сфере «Умного дома» и «Умного города».

В будущем, пользователям мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город», будут доступны востребованные услуги большого города. Они смогут передавать показания приборов учета, включать функцию родительского контроля интернета, записываться к врачу, а также сообщать регоператору о переполненных мусорных контейнерах.

Напомним, в 2019 году доступ к цифровому телевидению и Интернету от «Интерсвязь» появился в 130 поселках Челябинской, Курганской и Свердловской областях. За 10 месяцев 2019 года в эксплуатацию были введены сети PON в 110 000 частных домохозяйствах. Сразу после новогодних праздников начнутся первые подключения абонентов в городе Богданович Свердловской области. Скоростным Интернетом и IP-телевидением там смогут воспользоваться 30 000 жителей частного сектора и многоквартирных домов. Помимо стандартных услуг оператора связи, новым абонентам будут доступны цифровые сервисы в приложении «Интерсвязь. Умный город».

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