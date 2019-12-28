Думал, болит зуб, оказалось — рак: юноша из Кургана полгода ждет смерти

До минувшего лета Артемий Михайлов был обычным парнем. Закончил школу, поступил в вуз. Мечтал быть физиком, заниматься наукой. Но жизнь замерла.

— В июле у сына опухла щека. Мы пошли к стоматологу — полощите. Стали лечиться, а толку нет. Нашли частную клинику, где можно сделать панорамный снимок. Оказалось, киста, — рассказывает мама юноши Любовь Михайлова.

Парню сразу же сделали биопсию. И успокоили: опухоль неопасная. Но Артемий начал жаловаться на слабость. Его не слушалась правая сторона, 18-летний парень стал подволакивать ногу. Мама мальчика — медик и потащила сына к нейрохирургу. Томография обнаружила новую опухоль. Теперь в мозгу.

ВРАЧИ БОЯЛИСЬ БРАТЬ БИОПСИЮ

— Опухоль расположена в коварном месте. Оперировать ее опасно — можно повредить важные центры, и Артемий останется инвалидом. Но лечить сына нужно. Нам сказали: делайте биопсию и фактически выпроводили домой, — сетует мама.

Проводить биопсию в Кургане врачи побоялись. Посоветовали обратиться в Тюмень. Мама парня сама договаривалась о приеме, выпрашивала талон. В Тюмени мальчику снова сделали МРТ, КТ и… вернули в Курган — оформлять документы по квоте на биопсию.

Процедуру назначили на сентябрь. Когда Артемий приехал в больницу, оказалось, что опухоль выросла. И Тюмень отказалась делать важный анализ — теперь и здесь побоялись не справиться.

— Сыну было все хуже, стало двоиться в глазах. Ходил он только с моей поддержкой. А лечение все еще не началось, — вспоминает мама.

ДИАГНОЗ ЖДАЛИ 5 МЕСЯЦЕВ

Отчаявшись, Любовь Михайлова записала открытое обращение к землякам и выложила его в соцсети. Про беду Артемия написали местные журналисты.

— Тогда чиновники зашевелились. Нас сразу направили в Новосибирск. Правда, сын приболел, и мы попали туда спустя месяц. Биопсию нам сделали только 29 ноября, спустя пять месяцев после того, как нашли опухоль. Доктора подтвердили страшный диагноз: у сына рак, — говорит мама.

Вот уже почти месяц Артемий лежит в больнице Кургана в онкоотделении. В палате для умирающих. По словам мамы, юноша получает поддерживающую терапию. Однако с раком никто не борется.

Мама Артемия продолжает борьбу за жизнь единственного сына. Фото: из личного архива семьи.

Местные онкологи решили, что мальчику поможет «Кибернож». Это умнейший аппарат, который прицельно облучает опухоль. В Кургане такого нет. В Челябинск медики с просьбой принять Артемия не обращались. Екатеринбург на запрос из Кургана пока не ответил. Мальчика согласились принять в Москве, в клинике имени Блохина. Но в конце года там закончились квоты, теперь Артемию нужно ждать января.

— Мы уже упустили полгода. Опухоль постоянно растет, а нас даже не пробовали лечить. Говорят мне открыто: смиритесь. Только я не могу смотреть, как умирает единственный сын, — возмущается мама.

Раковым больным часто говорят одну фразу: доверяйте врачам и боритесь! Артемий и его мама не хотят сдаваться. Но пока им приходиться воевать не с болезнью, а с докторами, которые не хотят или не умеют лечить.

КП-Челябинск отправил запрос в департамент здравоохранения Курганской области. Мы хотели узнать, существуют ли предельные сроки, которые должны соблюдаться при лечении онкологических больных. И как именно будут лечить Артемия. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

КСТАТИ

Похожая ситуация сложилась и в семье Хвостанцевых из Кургана, где родилась девочка с самым большим в России родимым пятном. Медики расписались в бессилии и оставили маму один на один с медицинской проблемой ребенка. Женщине пришлось самостоятельно искать помощь в российских клиниках и за границей.

Только после широкой огласки истории в СМИ девочке нашли клинику в Санкт-Петербурге, где ее будут лечить бесплатно.

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