2019-12-26T06:40:19+03:00
Общество

В Кургане суд разрешил прослушивать телефоны всех мужчин с именем Роман

Такую бумагу получила местная полиция
Андрей АБРАМОВ
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В Кургане суд выдал постановление на прослушку телефонов всех Романов.В Кургане суд выдал постановление на прослушку телефонов всех Романов.Фото: Алексей ФОКИН
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Курганский областной суд выдал постановление на прослушивание телефонных переговоров «гражданина по имени Роман». Фамилии в документе не указано. Таким образом, считают юристы, полиции разрешили прослушивать всех Романов в России.

То самое постановление.

То самое постановление.

СНАЧАЛА ОПРАВДАЛИ

Историю «Комсомольской правде» рассказал житель Кургана Роман Худоконенко. Ранее мы рассказывали о его злоключениях. На него и супругу Ирину завели уголовные дела. Пара оказывала консультационные услуги бизнесу: бухгалтерия, работа с банками.

Полицейские обвинили их в обналичивании 300 миллионов рублей и изготовлении фальшивых финансовых документов. Среди доводов обвинения были почерковедческие экспертизы, которые сделали эксперты МВД. И которые независимые эксперты признали подделкой.

Три года шли суды и семье удалось доказать — они не виновны. За это им даже назначили смешную компенсацию от государства в 10 000 рублей.

— Мы выиграли, но в оправдательном приговоре судья написал ни нашим ни вашим. Раз мы невиновны, должны были начать проверку полицейских, которые завели дело, используя поддельные экспертизы. Но в судебных документах такого нет. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор и потребовала отправить дело на новое рассмотрение, — рассказал КП-Челябинск Роман Худоконенко.

Роман и его супруга Ирина. Фото: Личный архив героя публикации

Роман и его супруга Ирина.Фото: Личный архив героя публикации

ВСЕ РОМАНЫ МОГУТ ИДТИ В СУД

Сейчас супруги вновь зависают в судах. Во время разбирательств вскрылась история с прослушкой.

Просто так силовики не имеют права слушать кого бы то ни было. Но могут пойти в суд и запросить разрешение. Что и было сделано, когда копали под Романа и Ирину. Но в документе не указали его фамилию, а судья подписал столь странную бумагу полицейских.

— Теперь неограниченное количество Романов может обратиться в суд с жалобой. Ведь не установлено переговоры какого количества людей с таким именем подверглись прослушиванию за 90 суток действия документа, — объясняет курганец.

В теории, юрист может доказать нарушение именно ваших прав, и вы сможете судиться за компенсацию.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили, что поскольку дело уже рассматривается в суде, комментарий по нему следует просить в прокуратуре. Но гособвинение также отказалось подробно комментировать доказательства по делу.

— Сейчас все дело за судом — как он оценит доказательства. В том числе доводы Худоконенко о доказательствах, с которыми они не согласны, — объяснила старший помощник прокурора Мария Мельникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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