Сотрудницы ГИБДД превратились в Снегурочек на одной из улиц Челябинска

В полдень перекресток по улице Дзержинского в Челябинске превратился в самую настоящую площадь чудес. Ничего не подозревающие автомобилисты двигались по своим делам. Вдруг перед некоторыми «выростала» полосатая палочка, и появлялась инспектор ГИБДД.

— Вот не повезло, — такая мысль мелькала в начале.

А на деле оказывалось — подфартило еще как.

Вместо проверки документов очаровательные сотрудницы Госавтоинспекции просили водителей улыбнуться. А медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с партнером, стоматологией «Вэладент», награждали счастливчиков новогодними подарками — наборами по уходу за полостью рта.

Такие мероприятия «Комсомолка» с партнерами и отделением пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по г.Челябинску проводят регулярно. Однако каждый раз они становятся приятной неожиданностью для водителей.

— Читала про такие акции в сети, но сама «попалась» впервые. Очень приятно получить такой подарок накануне Нового года, — делится впечатлениями автомобилистка Татьяна. — Спасибо организаторам и с Новым Годом всех сотрудников ГИБДД!

— Вот так повезло! — не скрывает эмоций Николай. — Подарю жене и детям!

Очаровательные инспекторы ГИБДД не только поздравили автомобилистов с предстоящими праздниками, но и напомнили правила безопасного поведения на дорогах.

А белоснежный зубик «Вэладент» своим очарованием и добродушием показал, что посещать стоматолога совсем не страшно.

Центр современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент» предлагает своим пациентам следующие виды процедур: дентальная имплантация, синуслифтинг, протезирование, профессиональная гигиена полости рта, пародонтология, отбеливание, лечение зубов под микроскопом с применением наркоза, компьютерная томография и ряд других. За 18 лет работы специалисты провели многочисленные имплантологические операции, установив более 30 000 имплантатов. С каждым днем эта цифра увеличивается, демонстрируя высокий уровень доверия пациентов. В 2018 году стоматология «Вэладент» в рейтинге лучших сетевых стоматологических клиник России заняла первое место в Челябинске по уровню оснащения и сервиса, качеству лечения и квалификации наших врачей-стоматологов. г.Челябинск, ул. Курчатова, 36; ул. Каслинская, 99 В.

В центре современной детской стоматологии «Вэладент Джуниор» специалисты не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед. г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6; ул. Коммуны, 106, ст.1; Тел.: 8 (351) 246-77-77; www.junior74.ru.

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