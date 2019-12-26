2019-12-26T09:10:48+03:00
Общество

Сотрудницы ГИБДД превратились в Снегурочек на одной из улиц Челябинска

Удивленные автомобилисты не смогли уехать без подарков
Поделиться:
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В полдень перекресток по улице Дзержинского в Челябинске превратился в самую настоящую площадь чудес. Ничего не подозревающие автомобилисты двигались по своим делам. Вдруг перед некоторыми «выростала» полосатая палочка, и появлялась инспектор ГИБДД.

— Вот не повезло, — такая мысль мелькала в начале.

А на деле оказывалось — подфартило еще как.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместо проверки документов очаровательные сотрудницы Госавтоинспекции просили водителей улыбнуться. А медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с партнером, стоматологией «Вэладент», награждали счастливчиков новогодними подарками — наборами по уходу за полостью рта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такие мероприятия «Комсомолка» с партнерами и отделением пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по г.Челябинску проводят регулярно. Однако каждый раз они становятся приятной неожиданностью для водителей.

— Читала про такие акции в сети, но сама «попалась» впервые. Очень приятно получить такой подарок накануне Нового года, — делится впечатлениями автомобилистка Татьяна. — Спасибо организаторам и с Новым Годом всех сотрудников ГИБДД!

— Вот так повезло! — не скрывает эмоций Николай. — Подарю жене и детям!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очаровательные инспекторы ГИБДД не только поздравили автомобилистов с предстоящими праздниками, но и напомнили правила безопасного поведения на дорогах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А белоснежный зубик «Вэладент» своим очарованием и добродушием показал, что посещать стоматолога совсем не страшно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центр современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент» предлагает своим пациентам следующие виды процедур: дентальная имплантация, синуслифтинг, протезирование, профессиональная гигиена полости рта, пародонтология, отбеливание, лечение зубов под микроскопом с применением наркоза, компьютерная томография и ряд других. За 18 лет работы специалисты провели многочисленные имплантологические операции, установив более 30 000 имплантатов. С каждым днем эта цифра увеличивается, демонстрируя высокий уровень доверия пациентов. В 2018 году стоматология «Вэладент» в рейтинге лучших сетевых стоматологических клиник России заняла первое место в Челябинске по уровню оснащения и сервиса, качеству лечения и квалификации наших врачей-стоматологов. г.Челябинск, ул. Курчатова, 36; ул. Каслинская, 99 В.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре современной детской стоматологии «Вэладент Джуниор» специалисты не только «превращают» лечение зубов в незабываемое игровое приключение и выстраивают теплый эмоциональный контакт с ребенком, но и помогают маленьким пациентам сформировать положительные воспоминания от посещения стоматолога на долгие годы вперед. г. Челябинск, ул. Бейвеля, 6; ул. Коммуны, 106, ст.1; Тел.: 8 (351) 246-77-77; www.junior74.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
Новый год и день рождения экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит в застенках
Когда жителям Челябинска принесут первые пенсии в 2020 году
Появился окончательный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Челябинске
В Челябинске чуть не подрались водители троллейбуса и автобуса
Потерявшая память девушка ищет свидетелей ДТП в центре Челябинска
Должникам по налогам в Челябинске начали рассылать предупреждения на работу
Санта-Клаус с пенным напитком, украсивший магазин, возмутил жителей Челябинска
Доброе дело к Новому году: жительница Челябинской области купила ледянки для всех детей двора
Праздник не для всех: в школах Магнитогорска пригласили на елку только отличников
«Трактор» переиграл «Авангард», впервые одержав две победы подряд на выезде
«Трактор» переиграл «Авангард», одержав две победы подряд на выезде
К чиновникам и силовикам Челябинска возникли вопросы по расходованию бюджета
Стало известно, какие мероприятия ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске
ВТБ запускает цифровую карту
ВТБ открыл кредитную линию для создания репродуктивной клиники в Санкт-Петербурге
Что ждет Южный Урал: семь итогов после прямой линии с губернатором
Челябинск вошел в список самых депрессивных российских городов
На конкурсе красоты девочка с ДЦП из Челябинска соревнуется со здоровыми детьми
Челябинцы спрашивают Алексея Текслера про уборку дорог
Дизайнеры из Челябинска нарядили кремлевскую елку
Суд запретил сайт скандального спа-салона на Кировке в Челябинске
Ребенка никто не травил: следствие закончило проверку в челябинской школе