За услуги ЖКХ — не доводите до суда!

Судебные приказы по неоплаченным лицевым счетам только по нескольким микрорайонам Златоуста уже получены на более чем 1000 собственников, на очереди еще восемь тысяч…

Долги за услуги жилищно-коммунальных компаний, ресурсоснабжающих предприятий сегодня одна из проблемных точек. В Златоусте этот вопрос также стоит довольно остро, и при этом не первый год. Так, по официальным данным муниципальных властей, долг населения только по оплате за услуги теплоснабжения (за поставленный газ) сегодня равен более чем 400 млн рублей.

Приказной порядок

Власти города совместно с управляющими компаниями работали, в том числе, и в рамках специальных рабочих групп, разрабатывали планы работ по взысканию средств с должников по услугам ЖКХ. Вместе с тем, и правоохранительные органы требовали от управляющих организаций конкретных действий — от судебных исков до постоянных рейдов по квартирам злостных неплательщиков. Муниципальные, областные власти вместе с коммунальными предприятиями опираются на статью № 153 Жилищного кодекса РФ «Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги» (граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги).

Уже давно выработан понятный алгоритм по взысканию долгов, общий знаменатель. Приказной порядок сегодня действует в отношении физических и юридических лиц, имеющих долги по уплате услуг ЖКХ. Это означает, что управляющей компании достаточно собрать необходимый пакет документов, подтверждающий наличие и размер долга. В судебный орган передается заявление (судебный приказ) о взыскании долгов по коммунальным платежам. Далее выдается исполнительный лист на каждого должника.

Остальная работа по выплате долга возлагается на судебных приставов-исполнителей. Новый закон о коммунальных долгах, принятый два года назад, также предусматривает увеличенные пени и штрафы за просроченные срок оплаты услуг ЖКХ и энергоресурсов, причем касается это всех категорий населения.

Для справки: Должникам по ЖКХ стоит обратить внимание и на тот факт, что после двух месяцев задолженности начинают возрастать пени. Поэтому общая сумма долга будет составлять задолженность по ЖКХ плюс пени, которые начисляются, как процентные ставки за долги.

Закон устанавливает дифференцированную процентную ставку с учетом количества дней просрочки для каждой категории плательщиков:

Для граждан — собственников жилых помещений, ЖСК и ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки пеня устанавливается на уровне 1/300 ставки, с 91-го дня — 1/130 ставки, таким образом, пени возрастают практически в 2,5 раза!

Коммунальные платежи сегодня можно оплатить и через банкомат.

Откажут в выезде

По словам руководителей коммунальных предприятий Златоуста собственники многоквартирных домов по улице Гагарина, района металлургического завода, Северо-Запада, района вокзала накопили значительные долги за весь спектр услуг ЖКХ: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, содержание и ремонт и другие.

По официальным данным, только в этих районах неоплаченными остаются порядка 8 тысяч лицевых счетов! По более чем 1000 уже приняты судебные приказы.

Коммунальщики справедливо отмечают, что после того, как принимаются судебные решения, собственники оплачивают не только пени (ее размер увеличивается в геометрической прогрессии), но и штрафы, госпошлины, — то, что входит в обязанности работы судебных приставов и в целом судебных органов. Сегодня по закону если человек имеет задолженность за услуги ЖКХ, то этот долг юридически будет доказан.

— Разумеется, мы не советуем доводить дело до таких ситуаций. Потому что нынешние меры по взысканию долгов за коммунальные услуги довольно суровы. Скажем, долги, которые не превышают даже 30 000 рублей, уже являются мотивом запрета на выезд из страны. Причем о запрете на выезд должнику и не сообщают. Он может столкнуться с этой проблемой прямо на границе. Это только первое, что грозит должникам. Для тех, кто продолжает накапливать долги по ЖКХ, последствия становятся, к сожалению, еще более плачевными. С их счетов, с зарплаты и даже пенсии высчитывают немалые суммы денег. Плюс разумеется, это и имиджевые потери… — пояснил один из руководителей управляющей компании Златоуста.

Помогут найти выход

Местные и региональные власти, отраслевые министерства, ресурсоснабжающие предприятия, сами коммунальные компании сегодня справедливо нацеливают должников пусть даже поэтапно, но рассчитываться с долгами по услугам ЖКХ.

Руководители златоустовских управляющих компаний отмечают, что трудностей — дополнительных расходов, связанных с уплатой штрафов, пени и других платежей, которые возникают у должников, вполне можно избежать, даже если вы имеете такую задолженность. В Златоусте специалисты каждой управляющей компании готовы подходить к решению таких вопросов, работая с каждым должником индивидуально. Действительно, лучше не стоит доводить дело до разбирательств с судебными приставами. В режиме нормального диалога коммунальщики готовы рассматривать вопросы, связанные с предоставлением рассрочки и графика погашения платежей, вопросы реструктуризации долга. При необходимости специалисты готовы дать подробную консультацию и на предмет получения тех или иных субсидий от социальных служб. Компании всегда готовы идти навстречу и помогут найти выход из создавшейся ситуации. До конца года действует акция списания пени при условии заключения соглашения о реструкторизации задолженности либо полного погашения основного долга.

Такие списки должников нередко «украшают» двери подъездов.

КСТАТИ

По закону неуплата коммунальных услуг грозит остановкой электроснабжения, отключением газа и горячей воды. Единственные услуги, которые будут сохранены, — это холодная вода и отопление. Такие меры принимаются за долги по ЖКХ, которые превышают три месяца.

ДЛЯ СПРАВКИ

Положения из Жилищного кодекса РФ:

— Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами

— Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива

— Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.