Играй, учись, зарабатывай: «Мастерславль» приглашает челябинцев в город профессий

Если дочка-красавица уже меряет мамины туфли, а умник-сын тянет руки к папиному ноутбуку — вам пора в «Мастерславль». Это город профессий, в котором дети от 3 до 15 лет могут почувствовать себя взрослыми и примерить разные роли.

В уникальном городе мастеров работают более 30 мастерских, где можно освоить более 120 профессий, заработать денег и тут же потратить их на веселые развлечения.

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ И «ЗОЛОТЫЕ ТАЛАНТЫ»

Не удивляйтесь, но попасть в «Мастерславль» можно лишь по железной дороге. В вагоне поезда и начинается необычная сказка. Здесь наставники расскажут детям о самом городке и о правилах поведения в «Мастерславле». Кстати, взрослым, в отличие от детей, в «Мастерславле» отводится роль наблюдателей. Вход в мастерские для взрослых закрыт. В городе детства все отдано детям.

«Мастерславль» — модель настоящего города с полноценной инфраструктурой.

Оказавшись в городе мастеров, нужно прежде всего оформить личные документы. Во время первого посещения дети получают свидетельство, на второй раз — вид на жительство, а в четвертый раз — паспорт. Как и в реальной жизни, «корочки» выдает МФЦ. А уже с ними можно зайти в Службу занятости, расположенную по соседству. Ее сотрудник поможет выбрать первые мастерские.

Местная валюта - золотые таланты.

Практически во всех мастерских можно как зарабатывать, так и тратить золотые таланты (это местная валюта). Остаток можно положить на счет в банк и использовать при следующем посещении.

ПОЙМАТЬ ПРЕСТУПНИКА И ПОТУШИТЬ ПОЖАР

Первые таланты можно заработать на почте, разнося посылки, или на стройке, в службе озеленения. Среди самых востребованных мастерских — полиция, МЧС и скорая помощь.

В полицейском участке, к примеру, детей научат собирать улики, снимать отпечатки пальцев, патрулировать улицы и раскрывать преступления, используя метод дедукции. В мастерской скорой помощи детям покажу, как оказывать первую медицинскую помощь. А потом на мини-автомобиле отвезут к месту ЧП, где придется спасать пострадавших.

В полиции научат снимать отпечатки пальцев.

Ребятня обожает тушить пожары. На служебной машине детей отвозят к горящему зданию, в окнах которого полыхает огонь. При помощи настоящей воды и брандспойтов ребята заливают огонь и возвращаются на базу.

Можно собственными руками потушить пожар.

Для маленьких эстетов в «Мастерславле» открыты галерея искусств, салон красоты, телерадиостудия, настоящий театр, где можно поставить полноценное представление. В местной кондитерской дают возможность испечь пряники и печенье — лакомство дети забирают с собой.

В Галерее искусств ребят заждались мольберты и краски.

В зоне пригорода «Мастерславля» ребят ждут на ферме, где можно подоить корову Зорьку, и на раскопках у археологов, где ребятам предложат найти древний клад, а потом отреставрировать историческую находку.

Корова Зорька совсем как настоящая. Она мычит и дает молоко.

ПОЛУЧАЙ ПРАВА — И ЗА РУЛЬ!

Неподалеку находится автошкола — одно из самых удивительных развлечений городка профессий. Именно здесь ребенок может получить первые в жизни права, пройдя четыре тематических мастерских.

Настоящий «Матиз» поможет разобраться в устройстве автомобиля.

Сначала нужно выучить ПДД в автошколе, разобраться с устройством реального автомобиля на примере «Матиза» и научиться менять колеса в автоцентре, а потом пройти медосмотр в поликлинике «Мастерславля» и практику вождения на автодроме. Став обладателем детских прав, ребенок может кататься на автодроме города мастеров под присмотром наставника.

Оформив детские права, ребята катаются на автодроме.

А тем временем папа и мама (тоже имеющие права!) могут освоить вождение настоящего КамАЗа. Совершить экстремальную поездку по бездорожью и горным склонам поможет специальная кабина, которая симулирует 3D реальность. Пристегивайтесь — и вперед! Брать детей-пассажиров тоже не возбраняется. А еще можно освоить управление поездом — в «Мастерславле» есть настоящий симулятор кабины машиниста. Во всей России такие можно пересчитать по пальцам, так что челябинцам повезло!

Кабина КамАЗа самая настоящая!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ И МАЛУЮ РОДИНУ

Кстати, «Мастерславль» очень патриотический город. Он воспитывает любовь к родному краю и к людям.

Например, в городке есть Шоссе металлургов, улица Кирова, улица Аркаим. А среди профессий, которые можно освоить, есть не слишком престижные, но всегда необходимые людям. К примеру, в Службе уборки детей научат работать на настоящем сортировочном конвейере и расскажут про современные экологические проблемы.

Работает Служба уборки.

А в Центре добрых дел расскажут о людях, сумевших добиться больших высот, несмотря на особенности развития. Здесь ребят познакомят с языком жестов, со шрифтом Брайля, предложат пройтись по городу мастеров с белой тростью.

ОТДЫХАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ГРУППОЙ

Работа в каждой из мастерских рассчитана на 30 минут. Билеты можно купить на несколько мастерских или безлимит на день. Для малышей 3-4 лет существуют особые программы: они вдвое короче, а в мастерскую пускают одного из родителей.

Также «Мастерславль» приглашает группы школьников и детсадовцев на различные образовательные программы. Новые знания дети сразу же закрепят на практике в мастерских. Сопровождающим группу взрослым проход — бесплатный.

В мастерской археологии.

Для комфорта детей на улицах городка стоят кулеры с чистой бесплатной водой и работает кафе «Мандаринка».

«Мастерславль» открыт с 10 до 20 часов каждый день. Город работает без выходных.

В новогодние праздники действует особое расписание: 30-31 декабря и 1 января город закрыт, а со 2 по 6 января он работает с 13.00 до 21.00 часа.

НА НОВЫЙ ГОД, НА КАНИКУЛЫ И В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

К Новому году в городке появилась красочная фотозона с красавицей-елкой. А для ребят приготовили новогодние квесты. Только представьте: у Деда Мороза бесследно исчез волшебный мешок, перепутались письма, сломалась машина для сортировки подарков! Дед Мороз попросил горожан «Мастерславля» спасти зимний праздник. После квеста с участием Снегурочки и Деда Мороза детей ждет свободное посещение трех мастерских и дискотека.

В городок уже пришел Дед Мороз.

Компании Челябинска также могут забронировать город для проведения корпоратива. Также можно организовать специальную программу для детей сотрудников.

Во время школьных каникул с 6 по 10 января в «Мастерславле» откроется зимний лагерь, в котором некогда будет скучать. Привести чадо в сказочный город мастеров можно на целый день.

День рождения украсит пенная дискотека.

Также «Мастерславль» приглашает отметить в городе мастеров незабываемый день рождения. Вы можете выбрать сценарий квеста, заказать дополнительные развлечения (например, аквагрим, дискотеку, фотографа) и пригласить гостей на чаепитие в «Мандаринку». Поверьте, этот день вы заполните навсегда.

«Мастерславль» — это щедрый источник самых ярких эмоций!

КОНТАКТЫ

Детский город мастеров «Мастерславль»

Челябинск, ул. Молдавская, 10, 2-й этаж;

тел. 8 (351) 750-44-50.

masterslavl74.ru

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