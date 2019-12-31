2019-12-31T12:10:42+03:00
Общество

Играй, учись, зарабатывай: «Мастерславль» приглашает челябинцев в город профессий

Веселись один и с друзьями, отмечай День рождения, проходи с классом увлекательный квест, посещай детский лагерь
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Если дочка-красавица уже меряет мамины туфли, а умник-сын тянет руки к папиному ноутбуку — вам пора в «Мастерславль». Это город профессий, в котором дети от 3 до 15 лет могут почувствовать себя взрослыми и примерить разные роли.

В уникальном городе мастеров работают более 30 мастерских, где можно освоить более 120 профессий, заработать денег и тут же потратить их на веселые развлечения.

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ И «ЗОЛОТЫЕ ТАЛАНТЫ»

Не удивляйтесь, но попасть в «Мастерславль» можно лишь по железной дороге. В вагоне поезда и начинается необычная сказка. Здесь наставники расскажут детям о самом городке и о правилах поведения в «Мастерславле». Кстати, взрослым, в отличие от детей, в «Мастерславле» отводится роль наблюдателей. Вход в мастерские для взрослых закрыт. В городе детства все отдано детям.

«Мастерславль» — модель настоящего города с полноценной инфраструктурой.

Оказавшись в городе мастеров, нужно прежде всего оформить личные документы. Во время первого посещения дети получают свидетельство, на второй раз — вид на жительство, а в четвертый раз — паспорт. Как и в реальной жизни, «корочки» выдает МФЦ. А уже с ними можно зайти в Службу занятости, расположенную по соседству. Ее сотрудник поможет выбрать первые мастерские.

Местная валюта - золотые таланты.

Местная валюта - золотые таланты.

Практически во всех мастерских можно как зарабатывать, так и тратить золотые таланты (это местная валюта). Остаток можно положить на счет в банк и использовать при следующем посещении.

ПОЙМАТЬ ПРЕСТУПНИКА И ПОТУШИТЬ ПОЖАР

Первые таланты можно заработать на почте, разнося посылки, или на стройке, в службе озеленения. Среди самых востребованных мастерских — полиция, МЧС и скорая помощь.

В полицейском участке, к примеру, детей научат собирать улики, снимать отпечатки пальцев, патрулировать улицы и раскрывать преступления, используя метод дедукции. В мастерской скорой помощи детям покажу, как оказывать первую медицинскую помощь. А потом на мини-автомобиле отвезут к месту ЧП, где придется спасать пострадавших.

В полиции научат снимать отпечатки пальцев.

В полиции научат снимать отпечатки пальцев.

Ребятня обожает тушить пожары. На служебной машине детей отвозят к горящему зданию, в окнах которого полыхает огонь. При помощи настоящей воды и брандспойтов ребята заливают огонь и возвращаются на базу.

Можно собственными руками потушить пожар.

Можно собственными руками потушить пожар.

Для маленьких эстетов в «Мастерславле» открыты галерея искусств, салон красоты, телерадиостудия, настоящий театр, где можно поставить полноценное представление. В местной кондитерской дают возможность испечь пряники и печенье — лакомство дети забирают с собой.

В Галерее искусств ребят заждались мольберты и краски.

В Галерее искусств ребят заждались мольберты и краски.

В зоне пригорода «Мастерславля» ребят ждут на ферме, где можно подоить корову Зорьку, и на раскопках у археологов, где ребятам предложат найти древний клад, а потом отреставрировать историческую находку.

Корова Зорька совсем как настоящая. Она мычит и дает молоко.

Корова Зорька совсем как настоящая. Она мычит и дает молоко.

ПОЛУЧАЙ ПРАВА — И ЗА РУЛЬ!

Неподалеку находится автошкола — одно из самых удивительных развлечений городка профессий. Именно здесь ребенок может получить первые в жизни права, пройдя четыре тематических мастерских.

Настоящий «Матиз» поможет разобраться в устройстве автомобиля.

Настоящий «Матиз» поможет разобраться в устройстве автомобиля.

Сначала нужно выучить ПДД в автошколе, разобраться с устройством реального автомобиля на примере «Матиза» и научиться менять колеса в автоцентре, а потом пройти медосмотр в поликлинике «Мастерславля» и практику вождения на автодроме. Став обладателем детских прав, ребенок может кататься на автодроме города мастеров под присмотром наставника.

Оформив детские права, ребята катаются на автодроме.

Оформив детские права, ребята катаются на автодроме.

А тем временем папа и мама (тоже имеющие права!) могут освоить вождение настоящего КамАЗа. Совершить экстремальную поездку по бездорожью и горным склонам поможет специальная кабина, которая симулирует 3D реальность. Пристегивайтесь — и вперед! Брать детей-пассажиров тоже не возбраняется. А еще можно освоить управление поездом — в «Мастерславле» есть настоящий симулятор кабины машиниста. Во всей России такие можно пересчитать по пальцам, так что челябинцам повезло!

Кабина КамАЗа самая настоящая!

Кабина КамАЗа самая настоящая!

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ И МАЛУЮ РОДИНУ

Кстати, «Мастерславль» очень патриотический город. Он воспитывает любовь к родному краю и к людям.

Например, в городке есть Шоссе металлургов, улица Кирова, улица Аркаим. А среди профессий, которые можно освоить, есть не слишком престижные, но всегда необходимые людям. К примеру, в Службе уборки детей научат работать на настоящем сортировочном конвейере и расскажут про современные экологические проблемы.

Работает Служба уборки.

Работает Служба уборки.

А в Центре добрых дел расскажут о людях, сумевших добиться больших высот, несмотря на особенности развития. Здесь ребят познакомят с языком жестов, со шрифтом Брайля, предложат пройтись по городу мастеров с белой тростью.

ОТДЫХАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ГРУППОЙ

Работа в каждой из мастерских рассчитана на 30 минут. Билеты можно купить на несколько мастерских или безлимит на день. Для малышей 3-4 лет существуют особые программы: они вдвое короче, а в мастерскую пускают одного из родителей.

Также «Мастерславль» приглашает группы школьников и детсадовцев на различные образовательные программы. Новые знания дети сразу же закрепят на практике в мастерских. Сопровождающим группу взрослым проход — бесплатный.

В мастерской археологии.

В мастерской археологии.

Для комфорта детей на улицах городка стоят кулеры с чистой бесплатной водой и работает кафе «Мандаринка».

«Мастерславль» открыт с 10 до 20 часов каждый день. Город работает без выходных.

В новогодние праздники действует особое расписание: 30-31 декабря и 1 января город закрыт, а со 2 по 6 января он работает с 13.00 до 21.00 часа.

НА НОВЫЙ ГОД, НА КАНИКУЛЫ И В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

К Новому году в городке появилась красочная фотозона с красавицей-елкой. А для ребят приготовили новогодние квесты. Только представьте: у Деда Мороза бесследно исчез волшебный мешок, перепутались письма, сломалась машина для сортировки подарков! Дед Мороз попросил горожан «Мастерславля» спасти зимний праздник. После квеста с участием Снегурочки и Деда Мороза детей ждет свободное посещение трех мастерских и дискотека.

В городок уже пришел Дед Мороз.

В городок уже пришел Дед Мороз.

Компании Челябинска также могут забронировать город для проведения корпоратива. Также можно организовать специальную программу для детей сотрудников.

Во время школьных каникул с 6 по 10 января в «Мастерславле» откроется зимний лагерь, в котором некогда будет скучать. Привести чадо в сказочный город мастеров можно на целый день.

День рождения украсит пенная дискотека.

День рождения украсит пенная дискотека.

Также «Мастерславль» приглашает отметить в городе мастеров незабываемый день рождения. Вы можете выбрать сценарий квеста, заказать дополнительные развлечения (например, аквагрим, дискотеку, фотографа) и пригласить гостей на чаепитие в «Мандаринку». Поверьте, этот день вы заполните навсегда.

«Мастерславль» — это щедрый источник самых ярких эмоций!

КОНТАКТЫ

Детский город мастеров «Мастерславль»

Челябинск, ул. Молдавская, 10, 2-й этаж;

тел. 8 (351) 750-44-50.

masterslavl74.ru

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Купить билеты дистанционно можно здесь.

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