На новогодних каникулах-2020 Челябинск заполонят бешеные бродячие псы

31 декабря закончился контракт компании «Продлидер» на отлов бродячих животных в Челябинске. Подрядчик заявил, что новых животных в питомник не привозят, а тех, что был разобрали по приютам.

БУМАГА ЧИСТА, А СОВЕСТЬ?

Между тем, зоозащитники делятся шокирующими фактами. Подрядчик предоставляет хорошую статистику только в документах. По факту животных просто вывозят в лес.

— Обнаружили место, куда так массово «пристраиваются» животные челябинского отлова. Это лес! Просто лес, в котором у животных нет никакой возможности прокормиться, нет никаких укрытий, а значит и шансов на выживание, — рассказали в приюте «Наш дом».

По словам активистов, животных часто оставляют в тяжелом состоянии: больных, истощенных, недавно стерилизованных, с неснятыми, а порой и разошедшимися швами. В целях безопасности четвероногих, место, где их обнаружили, не указывают, но заверяют, что раньше бродячих собак там не было.

— На днях неравнодушному мужчине удалось поймать одного песика с больной лапой. Он решил оказать ему помощь и привез к нам в пункт льготной стерилизации. Мы отвезли мальчишку к ветеринару, который со 100% уверенностью опознал в нем кобеля, которого к нему привозили из отлова на кастрацию, — сообщили в приюте.

Активисты отмечают, что у предыдущего подрядчика — «Горэкоцентра» — хоть и была высокая смертность животных, зато статистика была честной.

ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИДЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ

Как прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска, вопрос о полномочиях по отлову животных будет рассмотрен только 16 января. Региональные власти либо отпишут эту работу городской администрации, как это было в этом году, либо передадут другому ведомству. И только после этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Это займет еще некоторое время.

Ветврач, руководитель Фонда «Спаси меня» Карен Даллакян считает, что оставлять город без отлова на праздники нельзя.

— В праздники жители выбрасывают много мусора, контейнеры быстро наполняются, плюс в городе тихо, машин нет — все это привлекает животных во дворы. А если собака нападет на кого-то? Организации по отлову нет. Опять будут звонить зоозащитникам или вызывать полицейских, которые будут вынуждены применять оружие, — отмечает он.

И ЕДА, И СОБАКИ

Компания «Продлидер» начала работу в феврале. У нее не было опыта работы в этой сфере. По данным «СПАРК-Интерфакс», основной вид деятельности компании — «торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков». Как уточнил Карен Даллакян, скорее всего, они наняли работников предыдущего подрядчика. Иногда фирмы пускаются в такие авантюры ради жирного контракта.

От зоозащитников на «Продлидер» поступало несколько жалоб. Общественники сообщали о смерти животных от истощения, а также о нарушениях контракта — некоторых животных кастрировали до года.

По информации Карена Даллакяна, животных в лес увозил не «Продлидер», а представители приютов, которые забирали их. Закон об ответственном отношении к животным, который вступит в силу с 1 января, допускает, что кошек и собак могут снова отпустить на улицу, но при строгом соблюдении условий: животные должны быть привиты, стерилизованы и самое главное здоровы. На них вещают цветные бирки, где содержится вся информация, в случае чего найти виновных. Кроме того, каждый год четвероногих беспризорников должны снова отлавливать и прививать от бешенства.

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