Куда звонить в новогодние каникулы в Челябинске, если прорвало трубу, отключили свет и воду
Власти обещают, что в новогодние каникулы все коммунальные службы Челябинска будут работать круглосуточно. В мэрии составили список телефонов аварийно-диспетчерских служб управляющих и сетевых компаний города.
ДИСПЕТЧЕР УЖКХ Администрации города
263-21-21
Администрация Калининского района
791-94-10
791-19-91
Администрация Курчатовского района
741-45-48
Администрация Ленинского района
256-23-05
Администрация Металлургического района
735-80-14
Администрация Советского района
237-26-23
237-26-33
Администрация Тракторозаводского района
775-30-39
Администрация Центрального района
263-30-04
264-56-31
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ООО УК «Ремжилзаказчик»
Центрального района
072;
263-41-21
ООО «УК Ленинского района-7», ООО УК «Ленар», ООО УК «Ленком»
256-89-94
ООО «Антей, Гефест, Титан»
211-65-82
ООО «Хризолит», ООО «Аквамарин», ООО «Аметист»
248-34-35;
274-42-14
ООО УК «Южуралстройсервис»
225-43-53
8-951-808-4994
ООО Компания «Жилкомсервис»
- контактный центр - 217-00-77
- по водоснабжению и отоплению - 775-15-92
- по электроснабжению (ООО «Электролюкс) - 775-10-08
ООО УК «Альтернатива»
773-93-34
ООО «ДЕЗ Калининского района»
268-95-20 (многоканальный)
ОАО «МЖКО»
729-88-87 (многоканальный)
ООО УК «Созвездие»
729-95-15 (многоканальный)
ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»
737-32-29 (многоканальный)
ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на
735-00-68;
725-99-85
ООО «Доверие»
735-18-77;
735-23-63
ООО УК «Альфа»
244-45-45;
244-39-98
Группа компаний «Тополинка»
281-01-40
8-800-550-2022
ООО УК ЖЭУ «Территория»
796-14-71;
796-14-39
ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»
217-71-01
ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ»»
- по водоснабжению и отоплению - 8-900-082-10-30
- по электроснабжению - 8-900-066-74-49
КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»
246-72-73
246-72-72
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»
723-01-87
ООО «Тепловые электрические сети и системы»:
(локальные котельные)
735-00-50
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:
- контактный центр - 729-95-59
- водоканалсети №1 Металлургический район - 721-26-92
ПО «Челябинские городские электрические сети»
филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
Советский р-н 237-18-10
Центральный, Калининский р-ны 741-36-90 Тракторозаводский р-н
775-16-75
Курчатовский р-н
741-04-15
Ленинский р-н
256-07-12
ОАО «Челябинская электросетевая компания»
750-42-07;
223-93-73
МУП «КОММЕТ» :
- электрические сети Металлургического района
726-05-51;726-40-82
АО «Челябинскгоргаз»
04;
260-96-50; 260-93-35
ООО «Газэнергосервис»
124;
724-33-03; 724-33-02
ИСТОЧНИК KP.RU