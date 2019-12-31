2019-12-31T15:28:27+03:00
Общество

Куда звонить в новогодние каникулы в Челябинске, если прорвало трубу, отключили свет и воду

Управляющие компании и коммунальные предприятия Челябинска
Инна КУМЕЙКО
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Коммунальные службы всегда в строю.Коммунальные службы всегда в строю.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Власти обещают, что в новогодние каникулы все коммунальные службы Челябинска будут работать круглосуточно. В мэрии составили список телефонов аварийно-диспетчерских служб управляющих и сетевых компаний города.

ДИСПЕТЧЕР УЖКХ Администрации города

263-21-21

Администрация Калининского района

791-94-10

791-19-91

Администрация Курчатовского района

741-45-48

Администрация Ленинского района

256-23-05

Администрация Металлургического района

735-80-14

Администрация Советского района

237-26-23

237-26-33

Администрация Тракторозаводского района

775-30-39

Администрация Центрального района

263-30-04

264-56-31

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

ООО УК «Ремжилзаказчик»

Центрального района

072;

263-41-21

ООО «УК Ленинского района-7», ООО УК «Ленар», ООО УК «Ленком»

256-89-94

ООО «Антей, Гефест, Титан»

211-65-82

ООО «Хризолит», ООО «Аквамарин», ООО «Аметист»

248-34-35;

274-42-14

ООО УК «Южуралстройсервис»

225-43-53

8-951-808-4994

ООО Компания «Жилкомсервис»

- контактный центр - 217-00-77

- по водоснабжению и отоплению - 775-15-92

- по электроснабжению (ООО «Электролюкс) - 775-10-08

ООО УК «Альтернатива»

773-93-34

ООО «ДЕЗ Калининского района»

268-95-20 (многоканальный)

ОАО «МЖКО»

729-88-87 (многоканальный)

ООО УК «Созвездие»

729-95-15 (многоканальный)

ООО УК «ПЖРЭО Курчатовского района»

737-32-29 (многоканальный)

ООО «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на

735-00-68;

725-99-85

ООО «Доверие»

735-18-77;

735-23-63

ООО УК «Альфа»

244-45-45;

244-39-98

Группа компаний «Тополинка»

281-01-40

8-800-550-2022

ООО УК ЖЭУ «Территория»

796-14-71;

796-14-39

ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»

217-71-01

ООО «УК «Городок ЧВВАКУШ»»

- по водоснабжению и отоплению - 8-900-082-10-30

- по электроснабжению - 8-900-066-74-49

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск»

246-72-73

246-72-72

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»

723-01-87

ООО «Тепловые электрические сети и системы»:

(локальные котельные)

735-00-50

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»:

- контактный центр - 729-95-59

- водоканалсети №1 Металлургический район - 721-26-92

ПО «Челябинские городские электрические сети»

филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

Советский р-н 237-18-10

Центральный, Калининский р-ны 741-36-90 Тракторозаводский р-н

775-16-75

Курчатовский р-н

741-04-15

Ленинский р-н

256-07-12

ОАО «Челябинская электросетевая компания»

750-42-07;

223-93-73

МУП «КОММЕТ» :

- электрические сети Металлургического района

726-05-51;726-40-82

АО «Челябинскгоргаз»

04;

260-96-50; 260-93-35

ООО «Газэнергосервис»

124;

724-33-03; 724-33-02

ИСТОЧНИК KP.RU

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