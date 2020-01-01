2020-01-01T15:31:30+03:00
Политика

«Вы точно губернатор?»: резкое поздравление главы Курганской области взорвало соцсети

В наступившем году чиновник посоветовал перестать ныть
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Глава Кургана посоветовал перестать ныть.Глава Кургана посоветовал перестать ныть.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В канун Нового года главы регионов стали активно записывать поздравительные речи. Традиционно это простой набор пожеланий в духе счастья-здоровья вам и вашим близким. Оригинальным поздравительным текстом на фоне многих губернаторов выделился Вадим Шумков. Он возглавляет Курганскую область.

Обращение опубликовано в официальных аккаунтах политика, а также его показывали по телевизору. Уже с самого начала Шумков начал оригинальный спич.

— Самый главный подарок готовили мы вместе с вами. Друзья, мы начали подниматься, пусть иногда медленно, со скрипом и сложностями. Болезненный выход из многолетней спячки.

Далее чиновник в канонах жанра рассказывает про возрождение больниц, школ и ЖКХ. Но в середине речи Шумков произносит фразу, за которую и зацепились в соцсетях.

— Если мы захотим, то вместе можем добиться всего, что нам необходимо. Для этого находятся и силы, и ресурсы. Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других и сыпать бесполезными советами там, где нужно просто взять и поработать.

Фрагмент поздравления Вадима Шумкова.

Подписчики губернатора называют его речь сильной и шлют в комментарии слова поддержки. Но на иных площадках комментарии более едкие.

— А вы точно губернатор?

— Интересно, кого он имел в виду, говоря о нытье: жителей одного из самых депрессивных регионов России или своих подчиненных?

Вадим Шумков стал врио губернатора Курганской области осенью 2018 года. Затем победил на выборах. В Зауралье он приехал из Тюменской области. Отметим, что чиновник и ранее эпатировал курганцев в своем инстаграме. Например, попросил не превращать его аккаунт в лавочку у подъезда. Своим подчиненным он запретил говорить, что «денег нет». При этом регион называют одним из самых бедных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Шевченко: Я был рядом с Ельциным до последних дней его жизни. Он ни разу не пожалел, что ушёл в отставку и передал власть именно Путину
О событиях 31 декабря 1999-го бывший шеф протокола первого Президента России рассказал только нашему обозревателю Александру Гамову
«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши, собиравшемся поставить памятник Гитлеру
На расширенной коллегии Министерства обороны президент рассказал, кто договаривался с нацистами и в чем уникальное преимущество России [видео]
Депутат Госдумы о высказываниях Запада по поводу крымского моста: Какие-то садисты, которым нужен концлагерь
Глава комитета Госдумы по делам СНГ дал комментарий «КП» по поводу осуждения Евросоюзом пуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив
Новости 24
Продавцы елок побросали товар по всему Челябинску
Контракт на обслуживание несуществующего метро в Челябинске вырос на 60 миллионов рублей
Главный музей Челябинска на каникулах будет бесплатно пускать школьников
Бабушка, страдающая провалами в памяти, пропала накануне Нового года в Челябинске
В городе Челябинской области с прошлого года нет воды
У жителей Челябинска и Магнитогорска спрашивают, нужна ли скоростная электричка между городами
На Северо-Западе Челябинска горожанин грозился устроить теракт
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин пообщался с героями МЧС
Долгожданный пешеходный мост открыли в Челябинске
Полицейские рассказали, как отработали новогоднюю ночь в Челябинской области
В новогоднюю ночь по всей Челябинской области стали массово пропадать собаки
В зоопарк в Челябинске подбросили троянского коня
Первый день 2020 года в Челябинске будет ветреным