«Вы точно губернатор?»: резкое поздравление главы Курганской области взорвало соцсети

В канун Нового года главы регионов стали активно записывать поздравительные речи. Традиционно это простой набор пожеланий в духе счастья-здоровья вам и вашим близким. Оригинальным поздравительным текстом на фоне многих губернаторов выделился Вадим Шумков. Он возглавляет Курганскую область.

Обращение опубликовано в официальных аккаунтах политика, а также его показывали по телевизору. Уже с самого начала Шумков начал оригинальный спич.

— Самый главный подарок готовили мы вместе с вами. Друзья, мы начали подниматься, пусть иногда медленно, со скрипом и сложностями. Болезненный выход из многолетней спячки.

Далее чиновник в канонах жанра рассказывает про возрождение больниц, школ и ЖКХ. Но в середине речи Шумков произносит фразу, за которую и зацепились в соцсетях.

— Если мы захотим, то вместе можем добиться всего, что нам необходимо. Для этого находятся и силы, и ресурсы. Нужно только перестать болтать, ныть, критиковать других и сыпать бесполезными советами там, где нужно просто взять и поработать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/752885" frameborder="0"></iframe> Фрагмент поздравления Вадима Шумкова.

Подписчики губернатора называют его речь сильной и шлют в комментарии слова поддержки. Но на иных площадках комментарии более едкие.

— А вы точно губернатор?

— Интересно, кого он имел в виду, говоря о нытье: жителей одного из самых депрессивных регионов России или своих подчиненных?

Вадим Шумков стал врио губернатора Курганской области осенью 2018 года. Затем победил на выборах. В Зауралье он приехал из Тюменской области. Отметим, что чиновник и ранее эпатировал курганцев в своем инстаграме. Например, попросил не превращать его аккаунт в лавочку у подъезда. Своим подчиненным он запретил говорить, что «денег нет». При этом регион называют одним из самых бедных в стране.