Как Челябинск побывал на краю гибели, не пустил к себе Киркорова и стал лучше Парижа

Завершилось второе десятилетие XXI века. Давайте вспомним, как мы его прожили.

Поехали!

Челябинск: итоги десятилетия 00:00 00:00

2010 год:

БЕСПОЩАДНЫЙ «ТОРНАДО» И ЛАСКОВЫЙ ЖОРИК

Март

Губернатором Челябинской области по единогласному решению депутатов ЗСО стал мэр Михаил Юревич. Но должность он торжественно вступил 22 апреля.

Популярность Юревича позволила ему дважды победить на выборах мэра и продержаться у власти 9 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Апрель

В Челябинск прибыл патриарх Кирилл. На встречи с ним Юревич сообщил о возвращении Церкви здания храма Александра Невского, где находился Органный зал.

Новость вызывает огромный общественный резонанс: идут споры в СМИ и войны в соцсетях. Повезло владельцам кинотеатра «Родина»: полуразрушенное здание у них покупают и начинают там капитальную реконструкцию под новый Органный зал.

Здание бывшего кинотеатра превратили в храм культуры. Фото: Министерство культуры Челябинской области.

Первый концерт в новом органном зале прошел 24 декабря 2014 года. Почетными гостями стали рабочие, ремонтировавшие здание.

Май

Ко Дню Победы на стендах на Аллее Славы разместили 50 тысяч фото из семейных архивов южноуральцев — фронтовиков, тыловиков. Стена памяти протянулась на 1 тысячу 418 метров — столько дней шла Великая Отечественная война.

Июль

На ЧТПЗ запущен цех по производству труб большого диаметра «Высота-2039». Старт производству дал Владимир Путин.

Август

29 августа на берегу озера Тургояк прошел музыкальный фестиваль «Торнадо». О нем написали даже мировые информагентства. Но повод был печальный. Спортсмены с битами напали на рокеров за то, что накануне кто-то из них избил их товарища.

Бойня на фестивале «Торнадо». Кадр с видео.

12 зачинщиков побоища получили через два года уголовные сроки — от трех до шести лет. Последний приговор сроком на шесть лет огласили в 2018 году предпринимателю, из-за которого и случился конфликт. Он скрывался за границей.

Октябрь

Тигренок Жорик стал известен миру. Больного обитателя контактного зоопарка спас от смерти ветеринар Карен Даллакян. После лечения Жорик отправился в Хабаровск, в Центр реабилитации для диких животных «Утес». Маленький заморыш вырос в здоровенного тигра и живет в тайге.

Тигренок Жорик побывал в редакции челябинской «Комсомолки». Кадр с видео.

2011 год:

«СПОРТВОКЗАЛ» И ДОРОГУЩИЙ ВЕРТОЛЕТ

Январь

6 января умер Петр Сумин. Проститься с первым всенародно избранным губернатором пришли 30 тысяч человек. Траурная процессия шла по центру города.

Март

Началось строительство дублера Шершневской плотины. Мост длиной 200 м и шириной 16 м связал улицу Худякова и Университетскую набережную. Мост открыли в декабре этого же года.

Июнь

Власти блокируют проезд пригородным автобусам к автовокзалу в здании «Синегорья». Перевозчики вынуждены были заключать договора с новым автовокзалом во Дворце спорта «Юность».

Вокзал изуродовал площадь возле Дворца спорта «Юность» Фото: Андрей АБРАМОВ.

«Спортвокзал» изуродовал архитектурный облик центра, превратив площадь у «Юности» в заплеванный пятак.

Июль

Администрация Михаила Юревича купила вертолет Bell за 289 миллионов рублей. Обещали, что он будет использоваться не только для перевозки губернатора, но и для эвакуации пострадавших на трассах. Но...

Юревич летит на вертолете. Фото: Пресс-служба Челябинской области.

В год обслуживание вертолета обходилось бюджету в 59 млн руб. Машину продали после отставки Юревича за 245 млн руб. бизнесмену из Ростова-на-Дону.

Сентябрь

Открылся мост между Дворцом спорта «Юность» и Торговым центром. Пропускная способность — три тысячи авто в час.

1-го сентября на железнодорожном вокзале при столкновении вагонов разбились емкости с бромом. Вагон с бутылями загорелся. Над вокзалом поднялось облако бурого цвета, соседние улицы города окутал туман. В школах были отменены линейки.

В районе вокзала после утечки брома стоял невыносимый запах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Едкий запах разнесся по городу. К медикам обратились 103 человека. К счастью, обошлось без серьезных последствий. А певец Александр Серов отменил в городе концерт, назначенный на 16 (!) сентября, испугавшись последствий этого ЧП.

2012 год:

«БАННОЕ» ДЕЛО И ОБРАЗЦОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ

На «дорожную революцию» в регионе потрачено 13,5 млрд руб. За год построено и реконструировано 101 км дорожного полотна, мост и две транспортные развязки. Но безвозвратно уничтожено более 30 тысяч деревьев!

Через пару лет после дорожной революции город снова стоял в лужах. Фото: Валерий Звонарев.

Итоги «революции» аукаются многочисленными ДТП. Кроме того, грянули коррупционные скандалы.

Февраль

В поселок Роза неожиданно прибыл премьер-министр Владимир Путин. После визита десятки семей решено расселить в новые квартиры в Коркино и Копейске.

Апрель

У нас прошел чемпионат Европы по дзюдо. Россия впервые принимала турнир такого уровня. Международная федерация дзюдо назовет организацию челябинского чемпионата образцовой.

На открытие Чемпионата по дзюдо пришел его символ - тигренок Жорик.

Ноябрь

Арестованы министр здравоохранения региона Виталий Тесленко, главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. Их повязали в бане, где они делили взятку в 28 млн руб.

Тесленко выслушивает приговор. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Во время обыска в доме Тесленко нашли 21 миллион руб., десятки тысяч долларов, евро, юани, коллекционные монеты из драгметаллов.

Тесленко получил семь лет колонии строго режима и 300 млн руб. штрафа. Позже эту сумму снизили в десять раз. На свободу по условно-досрочному освобождению бывший чиновник вышел в 2017 году.

2013 год:

«ТВЕРДЫЙ ГАЗ» И ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ

Февраль

15 февраля Челябинск был без преувеличения на краю гибели. В 9.35 в небе над городом взорвался метеорит. Оглушающий грохот и длинный след на небе запомнили горожане.

Этот день считается вторым днем рождения Челябинска. Можно только догадываться о том, что было бы, если бы болид угодил, например, в цех одного из предприятий Челябинска. Последствия метеоритной атаки были, но по степени тяжести они несущественны.

После пролета метеорита на Цинковом заводе снесло часть крыши и поднялось облако пыли. Кадр с видео.

А помните фразу Михаила Юревича: «Твердый газ, жидкий лед, межпланетные дела». Выражение стало крылатым.

Апрель

Челябинский «Трактор» стал серебряным призером КХЛ.

В матче за Кубок Гагарина наши уступили московскому «Динамо» 3:2.

Нашим парням не хватило пары шайб до полной победы.

Сентябрь

2 сентября на обучение в ЧВВАКУШ зачислены курсанты. Новый министр обороны Сергей Шойгу остановил бездумную ликвидацию военного училища.

Октябрь

Со дна озера Чебаркуль подняли осколок метеорита в 500 кг. Сейчас он — экспонат Государственного исторического музея Южного Урала.

Декабрь

17 декабря по городу прошла эстафета олимпийского огня. «Огненное знамя» будущих зимних Игр в Сочи несли педагоги, силовики, спортсмены, и журналист «Комсомолки».

Корреспондент челябинской «Комсомолки» удостоилась чести нести олимпийский огонь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

2014 год:

САМЫЕ НЕЛЮБИМЫЕ НАРОДОМ ПОЛИТИКИ

Январь

15 января президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Михаила Юревича. Врио главы региона назначен гендиректор ММК Борис Дубровский.

Борис Дубровский был мало кому известен и сразу стал главой области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

25 апреля на Челябинск обрушился небывалый снегопад. Было ограничено движение грузового транспорта на М-5 и закрыт челябинский аэропорт. Без электроснабжения сидели 10 тысяч жителей региона.Апрель

Еще вчера все ходили в куртках и без шапок. И тут - такое! Фото: Антон САДЧИКОВ.

За сутки выпала двухмесячная норма. В травмпункты обратились 557 человек.

Июнь

На Ильменском фестивале авторской песни ураган повалил деревья. Погибли три человека, еще 13 пострадали. Фестиваль теперь проходит на территории курорта «Солнечная долина».

На фестивале деревья вырывало с корнем. Фото: Михаил ПИЩУЛИН.

Август

25 августа - 1 сентября в Челябинске прошел Чемпионат мира по дзюдо. В истории мирового первенства это стал одним из лучших чемпионатов. Более тысячи спортсменов из 130 стран. На закрытие ЧМ прибыл президент России Владимир Путин. Он общался с горожанами и даже примерил кепочку маленького спортсмена.

Сентябрь

На выборах губернатора Борис Дубровский победил с результатом более чем 86 % голосов при явке в 45 %. О себе он оставил, мягко сказать, не лучшие воспоминания.

Люди голосовали за «мужика с завода», а получили политика, у которого к концу срока рейтинг доверия упал ниже некуда.

Декабрь

В Челябинск прибыл мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев. В этом же месяце депутаты Челябинской Думы утвердили Евгения Тефтелева, старинного товарища губернатора Бориса Дубровского, главой администрации миллионного города.

Ларьки, ларьки, кругом ларьки...

Облик Челябинска стремительно деградирует: деревья обрезают под телеграфные столбы, вдоль дорог зимой лежат «тефтелевы кучи». Город превратился в центр нелегальной ларьковой торговли. На Кировке, как позже выяснят общественники, все киоски работают незаконно!

Вот он - Челябинск Тефтелева: кривые заборы и грязные дороги. Фото: Антон САДЧИКОВ.

Он руководил городом до ноября 2018 года и ушел не в отставку. А на повышение! Стал заместителем губернатора Дубровского. Из областного правительства Тефтелева уволил Алексей Текслер в апреле 2019 года, будучи исполняющим обязанности губернатора.

2015 год:

УПАВШИЙ БАЛКОН, КАК СИМВОЛ ГОРОДА

Борис Дубровский заявил, что через пять лет Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС. В горожан вдохнули надежду на обновление: гостиницы, конгресс-холл, набережная и парки!

Май

Челябинск принял Чемпионат мира по тхэквондо. Событие освещали 250 журналистов из 18 стран. Организация спортивного мероприятия признана безупречной.

Июнь

В доме № 61 по пр Ленина в Челябинске обрушился балкон . К счастью, под обломками бетонных блоков никто не пострадал.

В таком виде балкон простоял почти пять лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Но и другие балконы в доме вызывали опасение. Хозяевам квартир запретили на них выходит и хранить что-то тяжелое. Один из балконов даже подперли железными опорами. И в таком виде он простоял пять лет. Горожане в шутку предлагали сделать его символом умирающего Челябинска и чеканить на монетах.

В 2019 году с фасада срежут все балконы.

Сентябрь

На пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов с улицей Новомеханической открыли транспортную развязку. Длина — 370 м. Пропускная способность- 5,5 тыс. авто в час.

2016 год:

ПРУД ПОСРЕДИ СЦЕНЫ И «КРЫЛЬЯ»

Март

Бомбардировщики СУ-24М вернулись на аэродром Шагол из Сирии. Пять тысяч км они пролетели за шесть часов.

Апрель

Премьера «Евгений Онегин» в театре оперы и балета. Для постановки сшили 200 костюмов: хор, балет и солисты сменили их во время действия трижды. Поразили и декорации: на сцене возвели березовый лес и пруд, наполненный водой.

Опера «Евгений Онегин» Челябинского театра оперы. Фото: Chelopera.ru

Через два года оперу показали на III Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».

Июнь

В Челябинске стартовал Международный архитектурный конкурс archchel2020, чтобы определить лучшие проекты по устройству центра города к саммитам ШОС и БРИКС. На премии архитекторам из областного бюджета выделили шесть млн руб.

Этой красоте не суждено будет быть воплощенной в 2020-м году... Фото: проект.

Среди победителей был проект центра «Крылья» на набережной Миасса. Две стеклянные башни должны были связать мостом берега в районе цирка и филармонии. Однако, инвесторов на его возведение так и нет. Стройка заморожена.

Октябрь

В Челябинске открылся областной перинатальный центр. Его профиль — помощь роженицам в самых сложных случаях. Через год центр посетила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Декабрь

Президент Владимир Путин побывал в Миассе на оборонном предприятии. Далее он прибыл на предприятие «Этерно» в Челябинске, где современные детали для магистральных трубопроводов. Например, для для строительства «Северного потока-2».

Челябинск принял Чемпионат России по фигурному катанию. Он стал отборочным для спортсменов на участие в чемпионате Европы. На открытии участников приветствовали живые символы чемпионата - пингвины.

2017 год:

КОЛЕСО ПОСРЕДИ СМОГА

Январь

На набережной реки Миасс у РК «Мегаполис», открылось колесо обозрения. Максимальная точка — 73 метра. Число кабинок — 18.

Полный круг в кабине колеса длится 11 минут. Наше колесо — третье по высоте в России и самое высокое в стране среди всесезонных.

Вид с колеса на город. Фото: Валерия ЗВОНАРЕВА.

Город задыхается от смога больше недели. Лучшее спасение от хандры это юмор, потому челябинцы начали шутить про грязный воздух. Соцсети заполнены едкими по смыслу мемами.

Сентябрь

В микрорайоне «Парковый» открылась самая большая школа в УрФО. В нее сразу же были зачислены более двух тысяч учеников.

В микрорайоне «Ньютон» открыли филиал Дворца пионеров и школьников. Детей приглашают развиваться по 47 программам.

Ноябрь

Челябинск принял российско-казахстанский форум приграничного сотрудничества. К нам в гости прибыли президент Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Челябинск «прославился» на всю страну густым смогом.

Дым над городом стал привычным. Но горожане не смирились с этим явлением. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Несколько дней в городе была нулевая видимость. Филипп Киркоров едва не отменил концерт. В своем аккаунте в Инстаграм он написал, что рейс из Москвы отменен из-за нулевой видимости, снабдив пост зрелищной картинкой из Челябинска: здания скрылись за пеленой дыма.

Появилось выражение «Челябинск, который смог».

2018 год:

МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Апрель

Челябинск принял Чемпионат мира по танцевальному спорту. В город прибыли сильнейшие спортсмены из десятка стран.

Танцевальный костюм не должен ассоциироваться с пляжным или нижним бельем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Июль

На ремонт закрылся памятник Ленину на площади Революции. Задачей подрядчика была реставрация постамента за 14,8 млн рублей из городского бюджета. Но новая облицовка оказалась некачественной, и огрехи подрядчик исправлял за свой счет.

Сентябрь

Закрыта городская свалка. До 70-летия она не дотянула одного года. Параллельно с закрытием свалки разразился мусорный коллапс. Около месяца подрядчики саботировали вывоз отходов на полигон под Полетаево. Заваленные контейнерные площадки стали пристанищем для крыс.

В Катав-Ивановске случилось землетрясение. Серьезно пострадали частные жилые дома и корпус местной больницы.

Землетрясение на Урале: от толчков качаются люстры в квартирах в Уфе.

Ноябрь

В Челябинской областной клинической больнице пересадили сердце. На операционном столе оказалась 56-летняя Светлана Попова. Первый раз эту сложнейшую операцию специалисты ЧОКБ провели в 2017 году. Их пациентом стал 54-летний Александр Обухов.

Ноябрь

12 ноября, в День Конституции, челябинцы, возмущенные многодневным смогом, пришли без записи на прием к чиновникам в мэрию. После часового ожидания сто человек пропустили в большой зал заседаний, на встречу с врио главы города Владимиром Елистратовым. Он выдал фразу, ставшую крылатой:

— Вы в Париже давно были? Знаете, какая там экология? Я почему спрашиваю: потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология!

На прием к врио главы города пришли неожиданно сотни горожан.

Декабрь

31 декабря в Магнитогорске случилась трагедия: взрыв обрушил два подъезда в многоэтажке по ул Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек.

В Магнитогорск экстренно вылетел президент России Владимир Путин. Он собрал совещание оперативного штаба и побывал в больнице, куда отвезли раненых.

2019 год:

ОТСТАВКА ДУБРОВСКОГО И ПОБЕДА ТЕКСЛЕРА

Март

19 марта — отставка губернатора Бориса Дубровского и назначение исполняющим полномочия главы региона уроженца Челябинска, первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698127" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.

Май

С опозданием на месяц в Челябинске начинается дорожно-строительный сезон. На капитальный ремонт встает путепровод по Троицкому тракту: в 2020 году появится новый мост. За срыв сроков начала программы улично-дорожного строительства Алексей Текслер во время объезда дорог увольняет начальника городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина.

Июнь

Глава города Владимир Елистратов ушел в отставку, пробыв на посту полгода. Алексей Текслер порекомендовал на его место Наталью Котову.

Впервые за три десятилетия очищена от тины и камышей водная гладь русла реки Миасс на участке от моста по Свердловскому проспекту до филармонии.

Когда ковш опускается в реку, на поверхность он извлекает черную массу, больше похожую на нефть, чем на воду.

В следующем году плавучий экскаватор перейдет на участок у ТРК «Родник».

Июль

Владимир Путин заявил, что основное событие саммитов ШОС и БРИКС, встреча президентов нескольких десятков стран, летом 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге из-за выросшего числа участников. А в Челябинске пройдет культурно-спортивная часть: к нам приедут спортсмены, модельеры, артисты, министры. Путин подчеркнул, что федеральные деньги, запланированные для Челябинска на подготовку к саммитам, пойдут на развитие города.

Август

Во время второго этапа реконструкции парка Алое поле заменили ограждение вокруг парка за 34 млн руб. В парке замостили дорожки и посеяли траву на газонах.

Проект вызвал много споров из-за недоделок и дороговизны. Однако, в целом получилось красиво.

Сентябрь

На телевизионной башне в Челябинске зажглась цветная иллюминация из пяти тысяч лампочек. Сияющую иглу башни видно за километры. Подсветка может работать при температуре от минус 40 градусов, до + 50.

После реконструкции открылся участок набережной за зданием Исторического музея. Радости не получилось: горожане упрекали проектировщиков за глухой высокий парапет, закрывающий вид на реку и криво уложенные гранитные плиты.

Алексей Текслер победил на выборах губернатора. Он получил 69% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Челябинск принял Гран-при по фигурному катанию. В наш город прибыли сильнейшие юные фигуристы мира.

Ноябрь

Уволен Владимир Алейников. Чиновник, отвечавший за городское дорожное хозяйство, пережил четырех мэров.

К Алейникову накопился вагон претензий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В администрации Алейников проработал четверть века и «споткнулся» о характер Натальи Котовой, которая стала главой Челябинска 19 ноября.

Декабрь

Арестован экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев. Он признался в получении взятки за заключение контракта на строительство школы в микрорайоне «Парковый».

1 января Тефтелеву исполнилось 65 лет.

На площади Революции открывается ледовый городок «Книжный мир». Ледовый городок украсили фигуры любимых героев детских сказок. Мэр города Наталья Котова на открытии городка апробировала горку, скатившись с нее на «ватрушке».

С Новым годом, Южный Урал!

Жизнь продолжается!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00