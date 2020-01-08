Фотограф из Челябинска сделал снимки города в плену смога

В Рождество Челябинск заволокло густой дымкой. Горожане начали жаловаться на неприятные запахи, а также ухудшение самочувствия: першение в горле, головную боль и недомогание. Из-за ухудшения видимости автомобиститам пришлось ехать на «аварийке», а самолет Sukhoi Superjet из Москвы не смог приземлиться в челябинском аэропорту и улетел в Уфу.

Лишний раз выходить на улицу не хочется. Фото: Сергей Коляскин

Челябинск, превратившийся в Сайлет Хилл, запечатлел фотограф Сергей Коляскин.

— Смог ужасен и красив одновременно. Жаль, что фотографии не передают запах, чтобы максимально передать это, — рассказал журналисту КП-Челябинск Сергей Коляскин. — Туман красивое явление природы, весь окружающий мир словно погружается под воду. Атмосфера мистики и загадки. Но в Челябинске к водяным каплям тумана примешиваются продукты горения самого большого карьера Европы. Так получается смог. Вся округа этой ночью была накрыта плотной завесой смога. Трудно дышать, першит в горле. Смог удивительно плотный и вонючий, он осязаем, видно глазом парящие частицы воды и угля. Коркинский карьер горит. Раньше я всегда радовался атмосфере тумана. Теперь я гадаю, видя за окном туманную дырку, что это — туман или смог, что он принесет мне радость или першение в горле и всепроникающую вонь.

Хоть постапокалиптический фильм снимай. Фото: Сергей Коляскин

Горожане пожаловались на ухудшение самочувствия. Фото: Сергей Коляскин

Так себе «подарок» на Рождество

Между тем, Роспотребнадзор проверил качество воздуха, замерив концентрацию основных взвешенных веществ, оксида азота, диоксида озота, диоксида серы, аммиака и сероводорода. Но превышения не нашли.

Видимость в городе была всего несколько метров. Фото: Сергей Коляскин

Также многочисленными снимками и комментариями делятся горожане в соцсетях.

— В Рождество, на северо-востоке, дышать нечем! Периодически все в дыму. Может стоит уже присмотреться к нашему району. Общественный транспорт только автобус №4, и все! Маршрутки 50, 14, 39. А потом удивляются почему люди не хотят жить здесь? — возмущается Марина Нифонтова.

Фото: Наш Челябинск/vk.com

Фото: Типичный Челябинск/vk.com

— Смог жуткий в Ленинском и воняет сильно. Дальше носа не видно ничего, — пишет Влад Назаров.

— Сколько можно нас травить?! Першение в горле, кашель, свербит в носу, заложенность и общее недомогание. Сколько можно спихивать вину на НМУ?! Не природа виновата отсутствием ветра, а нелюди, что не могут модернизировать свои производства и избавить нас от этой отравы! — пишет Натали Верховцова.

Фото: Влад Назаров/vk.com

— Часов в 7 вечера по трассе М-5 ехал недалеко от Чебаркуля еще хуже туман был. И это не смог!!!! — уверен Павел Паньков.

— Это дым из Австралии! — шутит Ранис Даянов.

Как отличить туман от смога, — читайте в нашем материале.

Смог на Рождество в Челябинске.

КОММЕНТАРИЙ

Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева:

— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры. Между тем, туман является благоприятным фактором для накопления вредных выбросов в приземном слое. Уровень загрязнения при туманах растет.

Куда жаловаться на смог в Челябинске?

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.

3. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.

4. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

5. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

6. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.