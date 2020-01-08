Фотограф из Челябинска сделал снимки города в плену смога
В Рождество Челябинск заволокло густой дымкой. Горожане начали жаловаться на неприятные запахи, а также ухудшение самочувствия: першение в горле, головную боль и недомогание. Из-за ухудшения видимости автомобиститам пришлось ехать на «аварийке», а самолет Sukhoi Superjet из Москвы не смог приземлиться в челябинском аэропорту и улетел в Уфу.
Лишний раз выходить на улицу не хочется. Фото: Сергей Коляскин
Челябинск, превратившийся в Сайлет Хилл, запечатлел фотограф Сергей Коляскин.
— Смог ужасен и красив одновременно. Жаль, что фотографии не передают запах, чтобы максимально передать это, — рассказал журналисту КП-Челябинск Сергей Коляскин. — Туман красивое явление природы, весь окружающий мир словно погружается под воду. Атмосфера мистики и загадки. Но в Челябинске к водяным каплям тумана примешиваются продукты горения самого большого карьера Европы. Так получается смог. Вся округа этой ночью была накрыта плотной завесой смога. Трудно дышать, першит в горле. Смог удивительно плотный и вонючий, он осязаем, видно глазом парящие частицы воды и угля. Коркинский карьер горит. Раньше я всегда радовался атмосфере тумана. Теперь я гадаю, видя за окном туманную дырку, что это — туман или смог, что он принесет мне радость или першение в горле и всепроникающую вонь.
Хоть постапокалиптический фильм снимай. Фото: Сергей Коляскин
Горожане пожаловались на ухудшение самочувствия. Фото: Сергей Коляскин
Так себе «подарок» на Рождество
Между тем, Роспотребнадзор проверил качество воздуха, замерив концентрацию основных взвешенных веществ, оксида азота, диоксида озота, диоксида серы, аммиака и сероводорода. Но превышения не нашли.
Видимость в городе была всего несколько метров. Фото: Сергей Коляскин
Также многочисленными снимками и комментариями делятся горожане в соцсетях.
— В Рождество, на северо-востоке, дышать нечем! Периодически все в дыму. Может стоит уже присмотреться к нашему району. Общественный транспорт только автобус №4, и все! Маршрутки 50, 14, 39. А потом удивляются почему люди не хотят жить здесь? — возмущается Марина Нифонтова.
Фото: Наш Челябинск/vk.com
Фото: Типичный Челябинск/vk.com
— Смог жуткий в Ленинском и воняет сильно. Дальше носа не видно ничего, — пишет Влад Назаров.
— Сколько можно нас травить?! Першение в горле, кашель, свербит в носу, заложенность и общее недомогание. Сколько можно спихивать вину на НМУ?! Не природа виновата отсутствием ветра, а нелюди, что не могут модернизировать свои производства и избавить нас от этой отравы! — пишет Натали Верховцова.
Фото: Влад Назаров/vk.com
— Часов в 7 вечера по трассе М-5 ехал недалеко от Чебаркуля еще хуже туман был. И это не смог!!!! — уверен Павел Паньков.
— Это дым из Австралии! — шутит Ранис Даянов.
Как отличить туман от смога, — читайте в нашем материале.
Смог на Рождество в Челябинске.
КОММЕНТАРИЙ
Начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева:
— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры. Между тем, туман является благоприятным фактором для накопления вредных выбросов в приземном слое. Уровень загрязнения при туманах растет.
Куда жаловаться на смог в Челябинске?
1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.
2. Экологическая приемная Минэкологии +7 906 890-96-70, звонки принимаются с 08:30 до 20:00. В остальные часы можно писать сообщения в Viber или WhatsApp.
3. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.
4. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
5. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.
6. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU