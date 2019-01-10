Тариф «новогодний»: сколько заработали таксисты Челябинска в каникулы

Пока одни пили шампанское и закусывали мандаринами, другие колесили по городу в надежде хорошо заработать. И я не про артистов, переодетых Дедами Морозами. Они хотя бы заранее знают, как пополнит их карманы новогодняя ночь. Таксисты же, отправляясь в праздничный рейс, надеются на удачу и «новогодний» тариф.

Однако не повезло. Вот несколько из десятков комментариев в группе «Подслушано у таксистов Челябинска» в VK 1 января 2020 года.

— Шесть заявок — 750 рублей. Сказать, что я раздосадован, — это ничего не сказать. Вот вам и праздничные цены.

Поездка в "Ситимобил". Вот вам и "новогодний тариф"!

— За всю ночь с 31 на 1 вышло чистыми 3 800 руб. на своей машине. Так лучше бы я провел полноценный праздник со своей любимой семьей!

10 000 ЗА СМЕНУ — РЕАЛЬНО?

Но кому-то все же удалось заработать.

— У меня получилось около 7 000 рублей, — похвастался Данил Фазлиахметов. — Работал 19 часов.

Но ведь таксовать столько времени без отдыха — опасно!

Внимание на дополнительную информацию. Такие заказы приходят таксистам в Магнитогорске в новогодние праздники.

Одному таксисту удалось заработать даже 10 000 руб. Говорит, попался межгород. Другой, отметив трезво Новый год с семьей, вышел в рейс и с часу ночи до пяти часов утра получил 4 000 руб.

— Многие пассажиры даже сверх суммы оставляли, — отметил Александр Матвеев.

— В Новый год тарифы были выше обычных с 22 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января. Заработать можно было около 1000 — 1200 рублей в час грязными, — поделился с корреспондентом КП-Челябинск таксист из Магнитогорска Сергей Молчанов.

Грязными — это означает до вычета комиссии около 20%, стоимости бензина и т. д.

У кого-то - праздник, у таксистов - работа.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПРАЗДНИЧНОГО ТАРИФА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Ценник менялся постоянно. Я езжу на работу на такси примерно за 150 рублей. Как только пробили куранты, из любопытства зашла в программу такси — 120 рублей. То есть дешевле, чем в будни по утрам. Зато уже через час стоимость была 270 рублей. Люди выпили, закусили и поехали кататься: кто в гости, кто на площадь. Как пишут агрегаторы такси: «высокий спрос».

"Новогодний тариф? Спасибо, мы на коньках доедем"Фото: Евгения ГУСЕВА

— Никакого «праздничного» или «новогоднего» тарифа не существует. Цена прямопропорциональна количеству водителей на линии, — объясняет корреспонденту КП-Челябинск таксист из Челябинска Василий. — В эту новогоднюю ночь машин было много, так как дороги были относительно чистыми, а погода — теплой, что позволило завестись даже стареньким авто. Поэтому тарифы в целом были невысокие. Чтобы заработать в новогоднюю ночь 7 — 8 тысяч рублей, условия должны быть прямо гадкие: снегопад, гололед… Вот тогда мало кто из таксистов захочет выходить на работу, так как велика вероятность ДТП.

ТАКСИСТЫ И ПРОСТИТУТКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Таксисты возмущаются: мол, цены на их услуги уже пробили дно! Водители кидают в соцсети скрины заявок. Например, поездка по Ленинскому району — 65 рублей. Некоторые пассажиры еще и просят сбавить цену. Если невыгодно, почему же тогда так много людей работают в такси?

А пассажиры просят еще подешевле...

— Есть два показателя социально-экономического состояния населенного пункта: это такси и проституция, — говорит Василий. — Чем больше людей этих профессий, тем хуже ситуация. В таксисты идут люди, которые не дружат с калькулятором. Они получили деньги сегодня и рады. Но они не просчитали свой бизнес-план на несколько лет вперед. А если вычесть не только бензин и комиссию, но и амортизацию автомобиля, уплату налогов и штрафов, то чистого заработка почти не останется. Поэтому я завязал с такси три месяца назад. Лучше работать на предприятии и точно знать, какую зарплату получишь.

— В такси у нас реально заработать в месяц тысяч 30, — рассказывает таксист из Магнитогорска Вадим. — Для кого-то это мало, для другого — нормально. В отличие от работы на предприятии, тут все-таки свободный график. А еще это каждый день приключение, общение с разными людьми, квест с поиском адреса — интересно!

ПАССАЖИРКИ В НОРКОВЫХ ШУБАХ, КУПЛЕННЫХ В КРЕДИТ

Чем хуже погода, тем дороже ехать.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще одна проблема новогодней рабочей смены — неадекватные клиенты.

— Хочу передать привет всем алкоголикам. А также пафосным барышням в норковых шубах, купленных в кредит. Почему люди считают, что таксисты им что-то должны? Не нужно удивляться ответному хамству. Поймите, мы делаем вам одолжение, везя вас за ваши копейки, — написал Антон в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

— Недавно вез одну за 80 рублей. Орала всю дорогу, что дорого, а вот год назад она по 50 ездила, — добавил таксист Андрей.

— Муж отработал смену на заводе и таксовать пошел. Вез семью с ребенком. По приезду говорят: «А у нас денег нет». Товарищи пассажиры: я весь праздник просидела одна с детьми, так как муж пытался заработать денег для семьи. А вы отдыхали, гуляли компаниями, так еще и на халяву ездили. Муж после работы отоспался и поехал машину отмывать, прежде чем нас посадить в авто, — написала жена таксиста Ольга.

Почти полторы тысячи за час работы 1 января - неплохо!

Такси для кота по Челябинску.

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