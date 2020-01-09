2020-01-09T17:19:03+03:00
Общество

«Скверное дело»: новую прогулочную зону в Челябинске уродуют вандалы и автохамы

Общественное пространство на Северо-Западе страдает от злодеев
Инна КУМЕЙКО
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Новый сквер по Университетской набережной уродуют вандалы и давят колесами автохамы.Новый сквер по Университетской набережной уродуют вандалы и давят колесами автохамы.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Осенью минувшего года вдоль Университетской набережной в Челябинске разбили сквер. От дома № 16 до дома № 65 по ул Молодогвардейцев протянулись мощеные дорожки, появились удобные скамьи, качели, детские городки, альпийские горки. На газонах появились многолетние растения, кустарник. Огромным сюрпризом стала высадка деревьев-крупномеров: декоративных яблонь Недзвецкого (каждую весну они будут покрываться облаком нежно-розовых цветов); шаровидных ив, штамбовых берез, раскидистых елей и сосен.

Полупустое пространство ожило. После уроков в сквер прибегают школьники, гуляют мамы с колясками, по вечерам гуляют пенсионеры. Но…

СЛОМАЛИ ДЕРЕВО ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ

Но еще до того, как сквер был сдан, вандалы вырвали цепи качелей, раскурочили люльки специальных качелей для инвалидных колясок. Кто-то «вспахал» газоны, выкопав клубни многолетников.

Накануне каникул злодеи сломали в сквере голубую ель. Неровно обломанный ствол дерева глядит острыми зубьями в небо. Пышную макушку, наверное, унесли домой. Радовать детей?

— Дерево можно попытаться спасти. Нужно пересадить ель в тихое место, подлечить. Грустно, конечно, что доброе и хорошее курочат агрессивные люди. Их мало, но пока мы не можем заставить их жить по правилам цивилизованного общества, — говорит автор проекта благоустройства сквера Марина Фролова.

АВТОБУС, ВНЕДОРОЖНИК, АВАРИЙКА

На углу между домами № 36 и 34 по Университетской набережной, на газоне, местные жители устроили парковку. Сменяя друг друга, у недавно посаженной ели паркуют внедорожники, маршрутные такси, автомобиль аварийной службы. И никто не думает, что тяжелый автомобиль сломает хрупкие корни, что обломаются ветви. «Мне так удобно», — словно заявляют наглые водители. Выходит, без заборов Челябинску не обойтись? Выходит, все разговоры о комфортной городской среде для нас — пустой звук?

Газон в сквере у дома № 36 по Университетской набережной превратился в парковку. Фото: Инна КУМЕЙКО

Газон в сквере у дома № 36 по Университетской набережной превратился в парковку.Фото: Инна КУМЕЙКО

Журналисты КП-Челябинск отправили фото с припаркованными на газоне машинами главе Калининского района Сергею Колеснику.

— Вышлем фото в ГИБДД для принятия мер к нарушителям. К сожалению, сами мы штрафовать не можем: полиция не предоставляет нам персональные данные собственников автомашин, — ответил чиновник.

В сквере паркуются не только крутые внедерожники, но и автомобили аварийных коммунальных служб. Фото: Инна КУМЕЙКО

В сквере паркуются не только крутые внедерожники, но и автомобили аварийных коммунальных служб.Фото: Инна КУМЕЙКО

Автор проекта благоустройства сквера Марина Фролова считает, что весной в местах незаконной парковки машин нужно вкопать столбики. Изменения в проект планировки она подготовит.

Недавно высаженная ель уже покосилась из-за того, что корни давят тяжелые автомобили. Фото: Инна КУМЕЙКО

Недавно высаженная ель уже покосилась из-за того, что корни давят тяжелые автомобили.Фото: Инна КУМЕЙКО

НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ СОБАЧЬИХ КАКАШЕК

Новый сквер для выгула домашних питомцев облюбовали местные собаководы. И плевать многие из них хотели на табличку с вежливым текстом: «Уважайте детей, убирайте за питомцем». И неряшливых хозяев тоже штрафовать нужно?

— Еще осенью в сквер прибежала стайка девчушек-школьниц, на качелях покачаться. Одна из девочку поскользнулась на экскрементах, упала и еще ладошками в какашки впечаталась. Какое настроение было у ребенка? Какое отношение у нее будет к новому скверу? Неужели трудно убрать за питомцем? — рассказывает проектировщик.

— В 2020 году Управление дорожного хозяйства, надеюсь, выполнит работы по освещению скверов. Мы запланировали монтаж системы видеонаблюдения по опорам. Ведем переговоры с «Интерсвязью» еще и по установке их камер, — ответил корреспонденту КП-Челябинск глава Калининского района Сергей Колесник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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