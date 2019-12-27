2019-12-27T09:06:36+03:00
Общество

Что делать, если не успел купить билет ребенку на новогоднюю елку в Челябинске

«Комсомолка» собрала места, куда можно сходить на утренник
Андрей АБРАМОВ
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Куда сводить ребенка на новогоднюю елку в Челябинске.Куда сводить ребенка на новогоднюю елку в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Купить билет на новогоднюю елку в большой театр уже нереально. Только если рассматривать представления в январе. Но вдруг вы замотались, все утренники проморгали, а сейчас вспомнили, что надо бы чадо сводить на хоровод к Дедушке Морозу? Мы собрали нестандартные новогодние представления в Челябинске. Все это исключительно коммерческие истории, поэтому большую рекламу им делать не будем.

Детская вечеринка на батутах 0+

Будут веселые конкурсы, сладкие призы, аниматоры и розыгрыш гироскутера, для тех, кто был в парке с 23 по 28 декабря.

29 декабря, 14:00. WOW Park. 450 руб./час

«Новогодняя история игрушек» 6+

Культовый американский мультик поставили на сцене частного театра. Зал большой. представлений много, хватит всем.

27, 31 декабря в 11:00. 28-30 декабря в 10:00 и 12:00. Театр «Скарабей». Билет: 80 — 110 руб.

«Приключения с Микки Маусом» 0+

Игры с аниматорами в большом детском парке. Все по канонам: Новый год похитили, надо его спасать. Длительность один час.

27, 30 декабря, 3-5 января в 12:00. 28, 29 декабря в 16:00. «Хлоп Топ» Билет: 600-700 руб.

Новогодний квест 0+

«Сага о драконах и древних викингах» — так называется программа в хаски-центре. Доступные здесь развлечения объединили сказочным сюжетом и представили в форме приключения.

До 12 января. «Аквилон» Билет: 850 — 990 руб.

«Маленький принц» 4+

Танцевально-интерактивное путешествие с проекционными декорациями, трюками, иллюзиями, игрой лазерного и театрального света.

28 декабря, 12:00. «Чудо-Чадо». Билет: 800 руб.

КСТАТИ

Бесплатные 3D-шоу в центре Челябинска

В Челябинске идет фестиваль света «Южноуральское сияние». В течение часа горожан ждет театрализованное представление с 3D мэппинг-шоу. Это объемные голограммы, которые проецируют на здание.

Стартовать праздник будет на площади Революции. Далее участники шоу поднимутся по Театральному скверу к драмтеатру. Инсталляция на фасаде — это короткие по хронометражу сказки с новогодним сюжетом — «Щелкунчик», «Снежная королева», «12 месяцев», «Новогодняя сказка в Челябинске», «Ночь перед Рождеством». Трансляция изображения будет сопровождаться музыкальным оформлением, лазерным шоу и театральным перформансом от театра современного танца Ольги Пона.

Фестиваль «Южноуральское сияние» — это еще световые скульптуры в разных районах города. Первая, в виде светящегося фонтана, уже установлена у фасада органного зала «Родина».

До 29 декабря

Театральная площадь

Начало в 20:00

Вход свободный.

Во сколько на площади Революции будут встречать Новый год

В Новый год 2020 в Челябинске можно… отправиться гулять. Плюс — почти даром. Бутылка шампанского и пакет мандаринов — все, что нужно. Минус — холодно. На главной площади города будет праздничная программа. Катайтесь с горок, водите хоровод вокруг большой елки, жгите бенгальские огни и поздравляйте друзей и незнакомых людей вокруг с Новым годом под залпы праздничного салюта.

Отметить новогоднюю ночь — 31 декабря с 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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