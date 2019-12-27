Пицца, елка, мандарины: чей офис оказался самым нарядным?

Мишура, дождик, гирлянды и, конечно же, нарядная елка — челябинские компании решили скрасить трудовые будни перед завершением года. Но приклеить мишуру к столу на скотч — одно дело, а вот выиграть в конкурсе на лучшее новогоднее украшение офиса — совсем другое.

Напомним, в конце ноября «КП-Челябинск» совместно с партнером — сетью пиццерий «Додо Пицца» объявили конкурс «Ёлка с «Комсомолкой». Участники наряжали свой офис и делились фотографиями, а читатели ставили «лайк» самым удачным, по их мнению, снимкам.

Компании к делу подошли ответственно и творчески: скучные офисы вмиг стали настоящей новогодней сказкой. Признаться, выбрать лидера было нелегко.

По итогам конкурса абсолютным победителем стал офис единого контактного центра ЧТПЗ. И благодаря своим стараниям сотрудники получили три огромные пиццы «Додо» на свой выбор. Сытным подарком весь коллектив остался доволен!

— Вообще традиция украшать офис перед Новым годом у нас существует уже давно. В этом участвует каждый сотрудник, предлагая свои «дизайнерские» идеи. О конкурсе «Комсомольской правды» я узнала из соцсетей: я подписана на ваши новости. Предложила коллегам поучаствовать, меня поддержали, — рассказывает специалист Единого контактного центра ЧТПЗ Анастасия Васильева. — А пару дней назад среди всех сотрудников ГК ЧТПЗ объявили внутренний конкурс на самое красивое новогоднее украшение своего рабочего места. Потому хочу пожелать коллегам победы!

Вторым призером, победителем в номинации «Выбор КП», стал новогодний офис компании «Уралэнергосбыт». Подарок, традиционный новогодний напиток и целая корзина мандаринов, счастливчикам вручили в офисе «Комсомолки».

— На протяжении нескольких лет перед каждым новым годом мы украшаем офис. Менялись офисы, менялись сотрудники, но традиция не изменилась. Украшения каждый сотрудник приносит из дома, а потом все вместе реализуем свои творческие способности, — говорит юрисконсульт правового управления ООО «Уралэнергосбыт» Ольга Федосова. — Раньше я лично принимала участие в конкурсах «Комсомолки», а на этот раз решили поучаствовать всем офисом. И не зря!

Весь коллектив Челябинского филиала «Комсомольской правды» поздравляет читателей с Новым 2020-м годом. Делимся лайфхаком: если в новогодние каникулы вам будет лень вставать с дивана, устройте себе праздник живота, заказав домой пиццу Додо с доставкой.

«Додо Пицца» — это крупнейшая сеть пиццерий, доставка №1 в России. Сегодня Додо насчитывает уже 544 пиццерии по всей России и более 70 заведений в других странах мира.

Хорошие ингредиенты и правильное тесто — вот залог вкусной пиццы Додо. Тесто готовят по специальному рецепту из муки твердых сортов пшеницы. А особая технология приготовления делает пиццу буквально воздушной, не оставляющей ощущения тяжести в желудке. В ресторанах Додо вы можете в прямом эфире увидеть, как готовится ваша пицца.

Быстрая доставка домой и в офис. Среднее время доставки — от 34 до 60 минут. Если курьер приедет позже — клиенту дарят большую пиццу.

Посмотреть адреса ресторанов «Додо Пицца» в Челябинске и заказать вкуснейшую пиццу можно на сайте или по телефону: 8 800 333-00-60.