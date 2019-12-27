Приятного аппетита: «Главсуп» запустил в продаже линейку блюд китайской кухни

К Новому году (по российскому календарю) поклонники марки «Главсуп» получили подарок — целую линейку блюд китайской кухни. Судя по спросу на эту продукцию, премьеру уже оценили и полюбили. Сегодня продукция ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» заняла свое место в витринах сетевых магазинов обеих столиц и городов-миллионников.

Коллектив предприятия «Кафе ин Кафе Интернешнл» (генеральный директор Владимир Васильевич Бакаев в центре — первый ряд).

Восток — дело тонкое

Готовить «по-китайски» златоустовских поваров учили их коллеги из транснациональной корпорации Unilever, имеющей собственное производство в Поднебесной. Кстати, гости открыли для себя русскую кухню. Попробовав борщ, они признались: «Необычно, но вкусно».

Особое внимание во время этой стажировки уделяли соусам, как известно, именно они в таких блюдах играют главную роль. Уральцы оказались способными учениками, и в ассортименте предприятия появилась целая «китайская» страница. Супы с лапшой, соусом хайсин, сучуаньский, с соусом из черного перца, а на второе — лапша с соусом хайсин, рис с соусом терияки, лапша в устричном соусе, куриные крылышки с пастой в соусе по-пекински и лапша по-китайски с курицей — все эти новинки уже опробовали и оценили жители российских городов-миллионников, а также Москвы и Петербурга. Блюда адаптировали к русскому вкусу, тем не менее даже с таким «акцентом» они остались китайскими.

За здоровье!

Еще одна премьера — вегетарианские и постные супы с грибами и овощные, супы-пюре из брокколи, зеленого горошка, шампиньонов — вместе с полюбившимися харчо, лагманом, рассольником и солянкой тоже успешно завоевывают сердца поклонников «Главсупа» (путь к которым лежит через желудок, кстати).

Специалисты «Кафе ин Кафе Интернешнл» работают на лучшем европейском оборудовании.

На поток новинки поставили в недавно открывшемся цехе. Оснащенное лучшим европейским оборудованием производство приняли аудиторы фирмы SGS из Швейцарии — сегодня в ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» ждут получения сертификата. Он станет вторым после сертификата ISO 22000 документом, подтверждающим высочайшее качество продукции. Этому предшествовал долгий процесс, в ходе которого скрупулезно устранялись все высказанные экспертами замечания.

— Мы очень гордимся этим сертификатом. И продолжаем работать — качество надо подтверждать ежегодно, и мы совершенствуемся дальше. Потому что пределов совершенству нет, — рассказывает директор ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» Владимир Бакаев. — У нас есть и экологический сертификат, наша продукция входит в сотню лучших товаров России, и качество — это главное, над чем мы неустанно трудимся. Потому что качество — это, в конечном счете, здоровье наших покупателей.

Справка

Сегодня продукция под маркой «Главсуп» поставляется в магазины сетей «Ашан», «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», а также рестораны быстрого обслуживания Subway.

Новые горизонты

Под конец года принято подводить итоги, и дружной команде «Кафе ин кафе Интернешнл» будет за что поднять бокал шампанского. Между прочим, и самих бокалов станет на полсотни больше — целых 50 новых рабочих мест появилось в Златоусте после расширения производства. Кандидатов отбирали по конкурсу, и текучка на предприятии минимальная. Стабильная зарплата, которая выше, чем в среднем по городу, премия и социальный пакет делают работу здесь престижной. От сотрудников требуется неукоснительное соблюдение санитарных правил и максимальная сосредоточенность.

В планах на ближайшее время — дальнейшее «открытие» Азии. Прочие подробности пока держатся в строжайшей тайне, но уже известно, что азиатское меню ждет значительное расширение.

— В России сформирована культура потребления китайских блюд. Такое меню есть почти во всех ресторанах. Но осталось еще много неосвоенного нами, в том направлении мы и будем двигаться, — говорит Владимир Бакаев. — Тем более что линейку традиционных супов мы отработали и довели до совершенства. Здесь нашим лидером был и остается борщ. И солянка — ее едят все. Что касается рынков сбыта, пока в России много работы, и все возможности здесь еще не исчерпаны. Наша главная цель сейчас — обеспечить прирост производства.

Цифра

За год объемы производства в ООО «Кафе ин кафе Интернешнл» выросли с 600 тысяч до 1,1 миллиона порций ежемесячно.

С наступающим Новым Годом!

В конце декабря каждый сотрудник предприятия получит тринадцатую зарплату. Она, прежде всего, будет зависеть от стажа работы.

— Таким образом мы благодарим тех, кто долго и добросовестно трудится, потому что люди — это наш главный капитал. Без них мы не добились бы таких результатов, — убежден Владимир Бакаев. — Накануне Нового года мы также хотим поздравить своих партнеров: компании «Хладторг» (Екатеринбург), «Пятерочка», «Перекресток», «Унивита», «Янус», «Вижн» (Москва). Желаем им развития и процветания и обещаем, что обеспечим их работой.

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