«Коелгамрамор» поздравляет южноуральцев с Новым годом и Рождеством!

Славная история «Коелгамрамор» — это огромный труд, достижения всех поколений работников. А само коелгинское месторождение не только уникально своим белым мрамором, но и известно во всем мире как крупнейшее по объему переработки горных масс.

«Коелгамрамор» сегодня — это современное, многопрофильное производство, это прогрессивные технологии добычи и обработки мрамора. За последние годы на предприятии практически полностью заменено оборудование и в цехах, и на руднике. Предприятие «Коелгамрамор» сегодня — эффективное производство и новые линейки продукции.

Продукция с маркой «Коелгамрамор» украшает метрополитены Москвы, Санкт-Петербурга, правительственные здания в России и странах СНГ. Урал увековечен в каменных кружевах храма Христа Спасителя и соборных мечетях Казани и Уфы, множестве зданий и архитектурных сооружений. Сегодня благодаря грамотно продуманной стратегии коелгинцы занимают лидирующие позиции и в производстве широкой линейки продукции из микромрамора. Продукция высочайшего качества компании «Коелгамрамор» пользуется заслуженным спросом и применяется на многих стройках России.

Иван Андреевич Чеботарев.

Уважаемые партнеры, дорогие друзья!

От имени коллектива и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми надеждами и чаяниями.

Уходящий 2019 год был для всех периодом бесценного опыта, полученного в результате плодотворного сотрудничества. Благодарим вас за профессионализм и неоценимый вклад в развитие деловых отношений. Желаем вам в наступающем 2020 году успешного развития бизнеса, реализации смелых идей и проектов!

Пусть новый год будет светлым, веселым и щедрым, а в вашем доме царит тепло, уют, благополучие и счастье! Здоровья, мира и любви вам и вашим близким!

С уважением и наилучшим пожеланиями, генеральный директор АО Коелгамрамор И.А. Чеботарев.

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