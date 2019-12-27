Ядерные технологии на службе человечества

В «Российском Федеральном Ядерном центре — Всероссийскомнаучно-исследовательском институте технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (РФЯЦ — ВНИИТФ, г. Снежинск) подводят итоги работы за текущий год. Основной задачей предприятия является сопровождение ядерного арсенала для обеспечения национальной безопасности страны, наращивание объемов продукции по гражданскому направлению, а также проведение фундаментальных и прикладных исследований в различных областях науки и техники.

Стратегические цели

В 2019 году коллектив РФЯЦ — ВНИИТФ в срок и в полном объеме выполнил государственный оборонный заказ. В планах у предприятия — продвижение новых бизнесов. Стратегические цели по развитию гражданской продукции намечены до 2030 года. Среди перспективных направлений деятельности — внедрение уникальных разработок в сферах лазерных технологий, средств и методов вычислений, электротехники, а также оказание услуг для нефтегазовой отрасли.

Являясь одним из основных участников реализации федеральной программы «Цифровая экономика», РФЯЦ — ВНИИТФ в 2019 году совместно с АО «НИЦЭВТ» запустил в эксплуатацию уникальный Центр обработки данных с суперкомпьютером для инновационного технополиса «ЭРА». ЦОД призвано беспечить вычислительные мощности для исследований в области прорывных информационных технологий на новом качественном уровне.

Испытательный центр ВЭИ (филиала РФЯЦ — ВНИИТФ).

Уникальные технические решения

Презентация мобильного центра обработки данных на платформе автомобиля «КамАЗ» для широкой аудитории состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Разработка ученых РФЯЦ — ВНИИТФ вызвала большой интерес со стороны гостей и участников мероприятия. Также мобильный ЦОД был показан в составе объединенного стенда ГК «Росатом» на промышленной выставке «Иннопром-2019».

Сразу несколько уникальных технических решений ученых ядерного центра были представлены на международной выставке в Казани. Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову продемонстрировали оптоволоконный лазер выходной мощностью 1 кВт, предназначенный для аддитивного производства (продукт совместной деятельности уральского ядерного центра и АО «Ленинградские лазерные системы»). Также были показаны ультразвуковой дефектоскоп, предназначенный для сканирования тонкостенных объектов толщиной от 0,2 мм, и составные части различных электрических и оптических герметичных разъемов, используемых в локализующих взрывных контейнерах, а также в аппаратах подводного назначения.

Программно-вычислительный комплекс «Волна», предназначенный для поддержки принятия диспетчерских решений при управлении газотранспортными системами, стал номинантом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019».

Разработка ученых РФЯЦ — ВНИИТФ «Пластичный взрывчатый состав» решением Роспатента вошла в топ-100 лучших изобретений России и в десятку самых интересных изобретений года по версии Российского федерального информационно-аналитического агентства РИА «SM-News». В 2019 году был получен аттестационный паспорт программы для ЭВМ «ПРИЗМА 2017». Документ позволяет специалистам проводить расчеты задач ядерной безопасности для водо-водяных реакторов, транспортно-упаковочных контейнеров, хранилищ ядерного топлива, линий его переработки и других сложных физических установок.

Экспонат ЦОД РФЯЦ на выставке «Иннопром-2019».

Предприятие также намерено расширять свою деятельность в сфере энергетики, в том числе атомной. Завершился первый этап модернизации филиала — Всероссийского электротехнического института (Москва). Реконструкция московской площадки должна полностью завершиться к 2025 году. В РФЯЦ — ВНИИТФ намерены сформировать на базе ВЭИ национальный аттестационный центр по испытаниям электротехнического оборудования. Испытательный центр ВЭИ получил аттестат Росаккредитации, а может выдавать сертификаты соответствия на электротехнические изделия как по стандартам Таможенного союза ЕАЭС, так и по стандартам Международной электротехнической комиссии, которые признают во всем мире.

Ядерный центр как градообразующее предприятие уделяет большое внимание развитию территории присутствия. Институт не только реализует в Снежинске ряд важных социальных инициатив, направленных на поддержку медицины, образования и культуры, но и принимает участие в программе «Эффективный регион». Специалисты института помогают правительству области внедрять интеллектуальные системы управления и работают над решением экологических проблем, актуальных для Челябинска, Магнитогорска и Южноуральска.

Кадры — ключевой фактор

Кадровый потенциал является ключевым фактором успешной работы предприятия. За высокие достижения в производственной деятельности сотрудники РФЯЦ — ВНИИТФ награждены государственными наградами, наградами ГК «Росатом» и правительства Челябинской области. Сегодня в ядерном центре трудятся 226 кандидатов, 51 доктор науки и один академик РАН. Двое сотрудников института в этом году были избраны в ряды членов-корреспондентов Российской академии наук.

Специалисты РФЯЦ — ВНИИТФ ежегодно становятся победителями и призерами отраслевой программы признания «Человек года Росатома», достойно выступают в чемпионатах профессионального мастерства сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. В этом году в копилке предприятия — золотые медали в компетенции «Мобильная робототехника», а также в направлении «Навыки мудрых». Серебро в компетенции «Охрана труда» и бронза в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Предприятие является победителем областного конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года» сразу по двум номинациям: «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» и «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников». Также РФЯЦ — ВНИИТФ признан лучшим в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Успешно развивается корпоративное волонтерство. Представители ядерного центра приняли участие в Международном форуме «Добровольцы России». На специальной открытой сессии ГК «Росатом» они рассказали о проекте «Академия безопасности». Инициатива волонтеров РФЯЦ — ВНИИТФ получила высокую оценку со стороны экспертов и руководителя отрасли Алексея Лихачева.

Завершится календарный год в ядерном центре традиционной церемонией награждения молодых специалистов и рабочих премиями имени выдающихся ученых РФЯЦ — ВНИИТФ. Лауреаты — 26 сотрудников предприятия, а всего за 20 лет такими премиями были награждены около 400 работников института. Для многих из них участие в конкурсе стало первым профессиональным признанием.

2019 год стал для уральского ядерного центра и напряженным, и интересным, и вдохновляющим на новые свершения. Есть достижения, которыми можно гордиться, и определены новые задачи и перспективы, ожидающие своего трудового подвига, к которому РФЯЦ-ВНИИТФ готов!

Дорогие южноуральцы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Мы провожаем 2019 год. Он был разным — сложным и захватывающим, напряженным и воодушевляющим, заботливым и деятельным, энергичным и милосердным. Мы трудились на совесть. И вот наступает пора самых любимых семейных праздников, которые наполняют сердца каждого из нас ощущением сказки, верой в лучшее и надеждой на исполнение желаний.

Желаю каждому из вас в новом 2020 году крепкого здоровья, трудовых успехов, семейного уюта, душевного тепла, побольше радости и удачи! Пусть близкие и друзья всегда будут рядом с вами! Счастья вам и благополучия!

М.Е. Железнов, директор РФЯЦ-ВНИИТФ.

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