Завод «Трактор»: старт дан в Узбекистан!

Завод «Трактор» за два с лишним десятка лет выпустил уже порядка 25 тысяч мини-тракторов и тысячи агрегатов и прицепных устройств. Завод «Трактор», по оценкам Министерства промышленности и торговли, Ассоциации «Росспецмаш», других организаций, включая Российский экспортный центр, сегодня является лидером отечественного рынка производства мини-тракторов и сопутствующих агрегатов, крупнейшим российским производителем в этом производственном сегменте.

Дилерские центры компании работают в десятках территорий России, странах ближнего зарубежья. По словам руководителя завода Владимира Андрющенко, развитие сети продаж, в том числе в странах СНГ, — это одно из главных направлений развития. За последние годы специалисты завода побывали во многих республиках ближнего и дальнего зарубежья, приглашали в гости представителей бизнеса из других стран.

Мини-тракторы и оборудование используются в аграрной, строительной, коммунальной отраслях.

Придется кстати

А в конце этого года главный инженер завода «Трактор» Алексей Ермачков в составе делегации Южного Урала с деловым визитом побывал в Республике Узбекистан.

— Республика давно славится своим аграрным производством. Сегодня здесь работают и небольшие фермерские хозяйства, активно развиваются частные подворья. И наша малогабаритная техника придется здесь как нельзя кстати. Местные сельхозтоваропроизводители, представители посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, руководители Департамента внешней торговли и инвестиций Самаркандской и Бухарской областей, Торгово-промышленных палат этих территорий, руководители производственных предприятий, бизнес-структур подчеркивали, что им интересно работать именно с крупным производителем мини-тракторов, сельхозорудий, различных прицепных устройств, — начинает разговор Алексей Ермачков.

Основа сотрудничества

— Цель визита — расширение регионов присутствия завода?

— Безусловно. В Узбекистане нет официального дилерского центра завода. И мы искали партнеров среди тех, кто уже имеет опыт такой дилерской работы.

Отмечу, что в республике довольно хорошо развит и развивается промышленный сектор. Открыты производства по сборке автомобилей — грузового коммерческого транспорта, автобусов, легковых автомобилей. Так что специалистов в этой сфере хватает, и нам удалось наладить предварительные контакты, связи. Это, считаю, очень полезно. Полезны именно личные знакомства. Тем более если учесть, что нашу делегацию встретили очень гостеприимно. Все встречи проходили в дружественной обстановке. Уверен, это станет хорошим залогом в продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Одновременно вместе с коллегами из Узбекистана мы также рассматривали и вопрос об открытии совместных сборочных производств мини-тракторов, навесного, прицепного оборудования на уже имеющихся производственных мощностях в Самаркандской и Бухарской областях. Пока подобных производств нет в странах Средней Азии.

Частичный опыт такого сотрудничества у нас есть с Республикой Кыргызстан.

На встречах обеими сторонами также поднимался вопрос и о предстоящей февральской встрече глав государств России и Узбекистана. На ней планируется подписание целого ряда соглашений, направленных на развитие экономических отношений двух стран. Не исключено, что будет рассматриваться вопрос и о присоединении республики к Таможенному союзу. В любом случае подписание соглашений будет способствовать развитию диалога и экономического сотрудничества России и Узбекистана. И мы готовы работать по таким направлениям.

И нам есть что предложить своим партнерам. Это несколько модификаций мини-тракторов «Уралец», более 50 различных видов сельхозорудий, агрегатов, прицепных устройств, которые уже прекрасно зарекомендовали себя в хозяйствах различных форм собственности. Завод сегодня разрабатывает и производит оборудование практически для всех видов сельскохозяйственных работ.

И в городе, и на селе

— Завод «Трактор» выпускает сегодня и различную технику, которая широко применяется в коммунальном хозяйстве, в строительстве?

— Снегоуборочное оборудование, щетки, прицепные лопаты, газонокосилки, экскаватор… Имеется необходимая техника для каждого сезона работ. Преимущество мини-тракторов в их мобильности, компактности, что играет большую роль в условиях работы в городском пространстве.

Кроме того, надежность «Уральцев» проверена временем. Есть образцы, которые практически безотказно работают по 10 и более лет! Экономичность тоже вызывает уважение — 10 литров дизельного топлива хватает практически на полный световой день работы.

Скоростной поезд «Афросиаб».

Большие проекты

— Вы сказали о гостеприимстве, дружеской атмосфере… Узбекистан — родина прекрасного плова, прекрасных продуктов.

— Да, нас приняли очень гостеприимно. Мы побывали в Самарканде, Бухаре. В двух этих городах с великой историей все культурные объекты находятся в прекрасном состоянии, развиваются, благоустраиваются. Это целые оазисы истории и культуры. Вместе с тем, реализуются масштабные проекты в промышленном направлении, строятся новые, современные жилые объекты. Это нельзя не заметить. Кстати, из Ташкента до Самарканда мы добирались на скоростном поезде «Афросиаб», который мчал нас со скоростью 200 — 230 км/час. Этот проект узбекская сторона реализовала вместе с испанскими коллегами.

Что касается местного колорита, то он, безусловно, связан с национальной узбекской кухней. Шикарный плов с местными специями, где мясо буквально тает во рту. Его всегда готовит исключительно один мастер. В обед практически все предпочитают именно это блюдо. Одной порции вполне хватает на двоих взрослых человек… Если брать цены в кафе, то они раза в два-три ниже, чем в России. В республике дешевле бензин, электричество, другие энергоресурсы.

Бизнес-миссия делегации Южного Урала была организована посольством Республики Узбекистан в Российской Федерации и Челябинским филиалом ИД «Комсомольская правда».

ООО «Трактор»: Еманжелинск, ул. Ленина, 10, тел. 8 (35138) 2-41-04.

www.уралец.рф

Минитрактор.рф

E-mail: minitractor@mail.ru

КСТАТИ

• Завод «Трактор» один из немногих получил право устанавливать на свою продукцию знак «Сделано в России» или «Made in Russia» с национальным флагом в голубе. Такое право предприятие получило после прохождения независимой оценки и экспертизы государственного института поддержки не сырьевого экспорта — «Российского экспортного центра» (РЭЦ) при Министерстве промышленности и торговли РФ.

• В октябре продукция завода «Трактор» была представлена на первом саммите «Россия — Африка» в Сочи.

Новости компаний.