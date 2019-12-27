2019-12-27T13:43:41+03:00
Общество

В новый год — с новыми проектными решениями!

Коллектив ПАО «Уралпромпроект» поздравляет южноуральцев с наступающим Новым годом
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ПАО «Уралпромпроект» — сотни реализованных проектов в промышленном и гражданском секторах.ПАО «Уралпромпроект» — сотни реализованных проектов в промышленном и гражданском секторах.
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В наступающем году коллектив ПАО «Уралпромпроект» отметит 65-летний юбилей. За эти годы сотрудники института удостаивались высоких правительственных, министерских, региональных наград и званий, награждены многочисленными грамотами и благодарностями. А рейтинг «Уралпромпроекта» всегда был и остается одним из самых высоких в отрасли проектно-изыскательских работ!

Показатель грамотности и профессионализма

Славная биография института — это сотни реализованных проектов. Среди них — флагманы машиностроения, ведущие предприятия ракетно-космической отрасли.

Производственные, лабораторно-конструкторские корпуса, корпуса опытного производства АО «ГРЦ Макеева», сооружения АО «Златмаш», цеха предприятий Группы ЧТПЗ, офисно-производственное здание НГ «Метран», ПО «Стрела» (Оренбург), «Пермнефтегазопереработка», «ВСПО-АВИСМА», промышленные площадки в различных уголках страны, в республиках СНГ, спортивно-оздоровительные комплексы, горнолыжные центры в Челябинской области, социальные объекты, здания и жилые комплексы в Златоусте, Миассе, Аше, Трехгорном, Троицке, Екатеринбурге, Каменск-Уральске... И это лишь небольшая часть того, что было сделано за годы работы коллектива предприятия.

Такая география и широкий охват сферы деятельности — это показатель грамотности и профессионализма специалистов института.

И вчера, и сегодня институт держит марку компании с высочайшим качеством и полным спектром услуг, гарантиями, которые подкреплены большим опытом и знаниями. Дорожит своей репутацией. Положительные отзывы заказчиков подтверждают это утверждение.

Репутация, известность «Уралпромпроекта» — это своего рода визитная карточка не только Златоуста, но и всего Южного Урала. Поэтому коллектив предприятия — это сплав молодости и опыта. А социальные гарантии, работа в рамках коллективного договора — то, что сегодня отличает предприятие высокой культуры, а значит, надежного партнера.

Андрей Сергеевич Шишкин.

Андрей Сергеевич Шишкин.

Юрий Махмутьянович Гайфуллин.

Юрий Махмутьянович Гайфуллин.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры нашего предприятия, ветераны труда! От имени коллектива института поздравляем всех с наступающим Новым годом!

Работа «Уралпромпроекта» и вчера и сегодня — это показатель того, что опыт, знания, навыки, желание совершенствоваться, быть лучшими всегда востребованы. Это те качества, которым с момента создания следует «Уралпромпроект».

Хочется пожелать всем новых производственных успехов, надежных партнеров, перспектив, стабильности и, конечно же, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия. Пусть новый год принесет успех и удачу, мир и спокойствие вам и вашим семьям.

С уважением,

генеральный директор ПАО «Уралпромпроект» Андрей Шишкин,

исполнительный директор ПАО «Уралпромпроект» Юрий Гайфуллин.

ДЛЯ СПРАВКИ

* В ПАО «Уралпромпроект» работает более 200 специалистов, которые выполняют проектные, инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы по объектам ракетно-космической отрасли, машиностроительных и приборостроительных производств, объектов газового хозяйства и энергетики. В том числе химических и взрывопожароопасных, объектов стройиндустрии и агропромышленного комплекса, всех видов жилищно-гражданского назначения в полном объеме, без привлечения субподрядных организаций.

* Проектировщики работают на современной компьютерной и множительной технике. В перечне программного обеспечения института более 90 программных систем. Графические работы выполняются с применением всех современных программных средств.

www.uralpromproekt.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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