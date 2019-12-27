2019-12-27T13:43:41+03:00
Происшествия

В Челябинской области сотрудник Росгвардии стрелял в своей квартире и угрожал взорвать гранату

Семейная ссора обернулась эвакуацией подъезда
Инна КУМЕЙКО
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Разбушевавшегося сотрудника Росгвардии усмиряли коллеги.Разбушевавшегося сотрудника Росгвардии усмиряли коллеги.Фото: Александр ГЛУЗ
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Скандал в семье 36-летнего сотрудника Росгвардии из Юрюзани Челябинской области вспыхнул 26 декабря. На часах было около 23:00. Как пояснили сотрудникам полиции соседи, супруги громко кричали друг на друга. В какой-то момент раздался выстрел: это росгвардеец пальнул в пол из охотничьего ружья.

Перепуганная супруга выбежала из квартиры. Ей вслед силовик стал кричать, что взорвет гранату. Тут уж пришла пора пугаться соседям. Они вызвали полицию и спецслужбы.

Жителей подъезда эвакуировали, а с разъяренным мужчиной вступили в переговоры. К счастью, оказалось, граната была страйкбольной: кроме шума она не нанесла бы никакого вреда. Росгвардеец сдал и гранату, и охотничье ружье и проследовал в отделение полиции.

— К управлению Росгвардии по Челябинской области данный сотрудник не имеет никакого отношения не имеет, — заявил корреспонденту КП-Челябинск начальник пресс-службы, помощник начальника управления Альберт Габбазов.

Как удалось выяснить, дебошир из Юрюзани является военнослужащим войск национальной гвардии Уральского округа. Службу он несет в части закрытого города Трехгорный.

Телефон пресс-секретаря войск национальной гвардии Уральского округа отключен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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