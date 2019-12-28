На какие услуги вырастут цены с 1 января 2020 года в Челябинской области

ВЫРАСТЕТ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

В 2020 году на 41% увеличивается выплата приемным родителям и опекунам на детей. Такое решение принято депутатами Законодательного Собрания Челябинской области.

Размер ежемесячного пособия будет равен уровню прожиточного минимума ребенка в регионе за II квартал года, предшествующего годы выплаты, и составит 10 661 руб.

Вырастет размер вознаграждения приемным родителям на 3%, до 5 474 руб. Сейчас на каждого приемного и опекаемого ребенка выплачивается 5 315 руб в месяц.

НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОБАВЯТ ДЕНЕГ

С 1 января 2020 г в Челябинской области будет выплачиваться пособие на ребенка-инвалида, который растет в неполной семье, если даже родитель вышел на работу. А ведь по прежним правилам в случае трудоустройства родителя выплаты прекращались.

Размер выплаты приравняют к величине прожиточного минимума — 10 661 руб в месяц на ребенка.

По данным министерства социальных отношений, эта мера поддержки коснется более 1200 семей

ПОДДЕРЖКА РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ

На декабрьском заседании депутаты Законодательного Собрания одобрили предложение губернатора об увеличении размера выплаты реабилитированным жертвам политических репрессий.

Закон предусматривает увеличение размера ежемесячной денежной выплаты с 1200 руб до 1600 руб. Возмещение расходов на похороны вырастет с 2 тыс руб до 5 тыс руб.

БИЗНЕСУ ДАДУТ ПОСЛАБЛЕНИЕ

Сэкономить на налоговых отчислениях смогут те предприниматели Южного Урала, кто пользуется упрощенной системой налогообложения.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своих аккаунтах в соцсетях в конце ноября:

— Во время своей избирательной кампании я давал обещание снизить нагрузку с малого и среднего бизнеса для того, чтобы поддержать наши предприятия. Я верю, что малый и средний бизнес — это серьезный потенциал для роста нашей экономики и новых возможностей для занятости людей. Я подписал законы о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения с 15% до 10%.

Плюс, расширена льготная ставка, которая составит не 10% , а 7% по приоритетным для региона видам деятельности (туризм, народные промыслы, образовательные и проч), — сказал губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер подписал закон о «налоговых каникулах».

— Это когда два года при запуске бизнеса можно платить налоги по нулевой ставке. Мы максимально расширили виды деятельности, по которыми можно воспользоваться налоговыми каникулами, — сказал губернатор.

ПОДОРОЖАЕТ ВЗНОС ЗА КАПРЕМОНТ

С 1 января 2020 года за капремонт кровель, замену лифтов и инженерных систем в многоэтажках платить придется больше. Размер взноса за капитальный ремонт общедомового имущества на один квадратный метр площади квартиры составит 8 руб 20 коп.

Напомним, что сейчас мы платим, исходя из 7 руб 80 коп за квадратный метр.

Напомним, ежемесячный взнос за капремонт — обязательный платеж. За неуплату положен штраф. Размер пени рассчитывается, исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на день фактической оплаты. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная с 31 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

ВЫРАСТЕТ ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С МУСОРОМ

В новом году в Челябинской области подорожает услуга по обращению с твердыми бытовыми отходами. В пресс-службе «Центра коммунального сервиса», отвечающего за охтоды в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах заявили, что тариф изменится по решению министерства тарифного регулирования региона.

— Платеж на одного жителя многоквартирного дома в Челябинском кластере составил 81 руб 84 коп (рост на 21%), в Карабашском кластере — 91 руб 08 коп (+ 18,2%).

ПОДОРОЖАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

На 4,4% вырастет плата за содержание и ремонт — это решение опубликовано на сайте Челябинской городской Думы. В первую очередь, речь идет о муниципальном жилом фонде, но многолетняя практика показывает, что и управляющие компании подтягивают тарифные величины в установленных рамках.

В домах с газовыми плитами, лифтом и мусоропроводом тариф на коммунальные услуги подскочит до 24 руб 39 коп за квадратный метр площади жилья (сейчас — 23 руб 32 коп).

Дешевле коммуналка обойдется в домах без лифта, с электроплитами: тариф в расчете на квадратный метр жилья вырос до 18 руб 16 коп (против 17 руб 36 коп в нынешнем году).

КСТАТИ

А что коммуналка?

С тарифами на коммунальные услуги (электроснабжение, газоснабжение, отопление, горячая и холодная вода) в министерстве тарифного регулирования еще определяются.

Точно известно, что повышение случится единожды — в июле следующего года. Известно, что совокупный платеж за коммунальные услуги не подорожает больше, чем на 3,6%. Эту планка для Челябинской области установлена в Правительстве РФ.

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