2020-01-13T11:05:40+03:00
Общество

В мэрии Челябинска обиделись на вандалов, крушащих новогоднюю иллюминацию

Хулиганы тащат лампочки и гирлянды домой
Инна КУМЕЙКО
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Из новогодней инсталляции в виде кареты вывернули лампочки.Из новогодней инсталляции в виде кареты вывернули лампочки.Фото: Ирина Фадюшина
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Вандалы добрались до светящихся инсталляций, которыми украсили главные улицы Челябинска накануне праздников. Из кареты в Театральном сквере вывернули матовые яркие лампочки.

Те, у кого сила есть, а ума нет, разнесли гранитную облицовку подпорной стенки и разбили скамьи в сквере у театра оперы и балета.

Сила есть, ума не надо: в сквере у оперного крушат скамейки и гранитные плиты. Фото: Владимир Сафонов.

Сила есть, ума не надо: в сквере у оперного крушат скамейки и гранитные плиты. Фото: Владимир Сафонов.

Газонам сквера в каникулы крепко досталось. Люди, как одержимые, рвались к фигуре светящегося снеговика. От набегов гуляющих страдают маленькие елочки, высаженные активистами благотворительного проекта «Зеленый театр». Дети лезут на деревца, хватаются за нежные ветки… Оклемаются ли колючие по весне? Почему елочки на зиму не закрыли фанерными футлярами?

— Администрация района будет просить подрядчиков, которые выполняли работы по ремонту облицовки сквера, восстановить благоустройство. У нас и лампочки выкручивают из тех красивых объектов, которые установлены на улицах. До 70 лампочек в день! Пользуясь случаем, скажу, что эти лампочки не подходят для дома. Смысла их выкручивать нет никакого. Наоборот, они могут спровоцировать короткое замыкание! Просим оставить все на месте, чтобы горожане могли радоваться, — обратилась к челябинцам глава города Наталья Котова.

Елки играющие ненароком задевают. Фото: Жанна ЧУБЕНКО

Елки играющие ненароком задевают.Фото: Жанна ЧУБЕНКО

А потом в сердцах добавила:

— Вот ведь удивительно: делаешь все для того, чтобы жители радовались, гуляли, фотографировались, а делается все в точности наоборот. Люди пытаются уничтожить красоту, которая была создана. Жаль, конечно. Будем исправлять.

Сломанная ель в сквере на Университетской набережной. Фото: Антон САДЧИКОВ

Сломанная ель в сквере на Университетской набережной.Фото: Антон САДЧИКОВ

Напомним, в зимние каникулы в сквере на Университетской набережной у дома № 36 сломали голубую ель. На газонах сквера, прямо под елкой, автохамы паркуют внедорожники и даже автобусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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